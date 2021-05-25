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Азербайджан (607) Вірменія (658)

Міноборони Вірменії повідомило про загибель військовослужбовця на кордоні з Азербайджаном

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Міноборони Вірменії повідомило про загибель військовослужбовця на кордоні з Азербайджаном

Збройні сили Азербайджану обстріляли позиції вірменської армії на кордоні. Міноборони Вірменії заявляє про загибель військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що інцидент стався на одній зі спірних ділянок на вірмено-азербайджанському кордоні. У заяві міністерства йдеться, що азербайджанські війська відкрили вогонь по підрозділу вірменської армії, дислокованому в Гегаркунікській області, внаслідок чого загинув вірменський військовослужбовець. Вірменські військові відкрили вогонь у відповідь.

Речник генеральної прокуратури Вірменії Гор Абраамян заявив, що перш ніж відкрити вогонь група азербайджанських солдатів підійшла до вірменських військовослужбовців, які патрулювали прикордонний пункт та вимагала, щоб вони залишили його.

Читайте також: Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів. ВIДЕО

Влада Азербайджану спростовує повідомлення про стрілянину, заявивши, що вірменський військовослужбовець загинув унаслідок аварії. Міністерство оборони країни заявило, що вірменські сили самі намагалися перетнути кордон та були зупинені азербайджанською стороною.
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Топ коментарі
+8
ну что, Ара!.. помогло тебе твоё ОДКБ?!

Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 165
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25.05.2021 23:10
+4
пох как-то
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25.05.2021 22:57
+1
Закипает скорее всего. Или тлеет. Но явно не утихнет---продолжение будет. Там есть кому спичку кинуть---умеют.
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25.05.2021 22:57
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говорится, что азербайджанские войска ...

==
ихъ там нет. Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 3381
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25.05.2021 22:53 Відповісти
заблудился бедолага
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25.05.2021 22:55 Відповісти
Закипает скорее всего. Или тлеет. Но явно не утихнет---продолжение будет. Там есть кому спичку кинуть---умеют.
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25.05.2021 22:57 Відповісти
пох как-то
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25.05.2021 22:57 Відповісти
На сколько я осведомлена в Армении нет единой власти. Страной правят районные бандиты, которые безбожно выдирают подать с своих жителей:- купил два барана - одиного неси пахану и не смей перечить, а то будет показательная смерть в назидание другим...

Армия вооружена техникой 70-х годов и живёт в проголодь...

Это мне приехавшая армянка рассказала.

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25.05.2021 22:59 Відповісти
Тю, а шо, в Европе не так? В Швеции 60% налог на зажиревших.
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25.05.2021 23:08 Відповісти
Тю! А какое отношение, зажиревшие шведы,
имеют к армянским семьям готовившим на костре мучную похлёбку? Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 2186 Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 6207 .
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25.05.2021 23:14 Відповісти
Міноборони Вірменії повідомило про загибель військовослужбовця на кордоні з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 8524
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26.05.2021 07:43 Відповісти
И рабсиянских войск там нет. И рабсиянские ракеты не попадали в населенные пункты Азербайджана. И турецкие дроны никого не уничтожали. И тупин миротворец мира, да?
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26.05.2021 00:34 Відповісти
ото вже утирок! Міноборони Вірменії повідомило про загибель військовослужбовця на кордоні з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 4268
пиши державною мовою, мавпеня дурне, як що зібралося рашотроля вивести на чисту воду Міноборони Вірменії повідомило про загибель військовослужбовця на кордоні з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 9664
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26.05.2021 01:01 Відповісти
о! і тута знову хрести !? Міноборони Вірменії повідомило про загибель військовослужбовця на кордоні з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 5482
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26.05.2021 01:02 Відповісти
ну что, Ара!.. помогло тебе твоё ОДКБ?!

Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 165
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25.05.2021 23:10 Відповісти
а обеспокоенность из Европы будет ?
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26.05.2021 00:49 Відповісти
Міноборони Вірменії повідомило про загибель військовослужбовця на кордоні з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 6421 од макарона? да ну нах
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26.05.2021 01:37 Відповісти
на якій такій спірній території? кацапи чітко сказали вірменам "в стойло" (вірмени "ахвіціально" не брали участі в конфлікті) і міратворцев поставили (воно і азейбарджанцям потім згаадється)... які питання?
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26.05.2021 01:36 Відповісти
Чому в рубриці «війна» новина?, це не наша війна.
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26.05.2021 03:35 Відповісти
 
 