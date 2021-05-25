США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі
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США готують заходи реагування на дії режиму Олександра Лукашенка через примусову посадку в Мінську літака компанії Ryanair. Розглянуті варіанти включають можливість введення санкцій.
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Президент США Джо Байден доручив своїй команді підготувати варіанти ефективних дій, включаючи санкції, в тісній координації з європейськими союзниками і міжнародними організаціями, щоб притягнути до відповідальності режим Олександра Лукашенка, сказала Псакі.
Вона нагадала, що вчора розмовляла з помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Він, за її словами, у розмові з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим "твердо виклав стурбованість" Вашингтона діями Мінська.
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- а то мы знаем вашу инертность и неповоротливость!
Именно это сейчас и происходит с Белорусью.
Авиасообщение с ней прерывает одна страна за другой (включая соседей), а Минск скоро превратиться из международного хаба в аэродром для внутренних рейсов союзного с рашкой государства.
И поэтому сейчас над Беларусью уже практически чистое небо.
- Нет у вас методов против бацьки лукашэнки
Краще вдавити по-тихому. Штати можуть, якщо треба.
Вчора тріщала, що білий дім поки не вводитиме санкцій, бо треба провести прозоре розслідування і побачити ...
Тримають всіх за дурників. Думають, що ніхто не пам*ятає, що вони морозили.
24.05.21 23:59 США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом
США осуждают посадку самолета Ryanair в Минске и задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, однако пока не планируют вводить санкции против Беларуси.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
"Могу сказать, что мы возмущены. Однако мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для этого требуется определенный процесс", - отметила Псаки.
По ее словам, нужно провести прозрачное, вызывающее доверие расследование. Только после этого можно говорить о введении ограничений в отношении Беларуси.
По ходу, деменція - заразна. Передається повітряно-крапельним шляхом.