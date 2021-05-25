УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4885 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Затримання Протасевича
2 223 30
Білорусь (5970) санкції (6850) США (14478) Псакі (148) Протасевич Роман (296)

США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі

США готують заходи реагування на дії режиму Олександра Лукашенка через примусову посадку в Мінську літака компанії Ryanair. Розглянуті варіанти включають можливість введення санкцій.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Президент США Джо Байден доручив своїй команді підготувати варіанти ефективних дій, включаючи санкції, в тісній координації з європейськими союзниками і міжнародними організаціями, щоб притягнути до відповідальності режим Олександра Лукашенка, сказала Псакі.

Вона нагадала, що вчора розмовляла з помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Він, за її словами, у розмові з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим "твердо виклав стурбованість" Вашингтона діями Мінська.

Читайте також: Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Бацке покуй, его прокормит Куйло ... Делайте санкции кремлю и убьете 2-х зайцев сразу !! ..ой, я забыл - вы же дали заднюю по кацапам и их санкциям и у вас опять увцапо-перезагрузка..... фраера вы сраные !!!
показати весь коментар
25.05.2021 23:36
+4
США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 5305
показати весь коментар
25.05.2021 23:51
+3
Ще одна з провалами в пам*яті ...

Вчора тріщала, що білий дім поки не вводитиме санкцій, бо треба провести прозоре розслідування і побачити ...

Тримають всіх за дурників. Думають, що ніхто не пам*ятає, що вони морозили.
показати весь коментар
26.05.2021 01:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками, - Псаки - Цензор.НЕТ 5722
показати весь коментар
25.05.2021 23:34 Відповісти
Бацке покуй, его прокормит Куйло ... Делайте санкции кремлю и убьете 2-х зайцев сразу !! ..ой, я забыл - вы же дали заднюю по кацапам и их санкциям и у вас опять увцапо-перезагрузка..... фраера вы сраные !!!
показати весь коментар
25.05.2021 23:36 Відповісти
пи.си.. кацапо-перезагрузка..
показати весь коментар
25.05.2021 23:37 Відповісти
США готовят санкции против Беларуси в контакте с европейскими союзниками, - Псаки - Цензор.НЕТ 9348
показати весь коментар
25.05.2021 23:36 Відповісти
Я вас прошу, заодно і проти зєлєнського та його шобли введіть! Бо їм довбням нехай щастить по свту.
показати весь коментар
25.05.2021 23:38 Відповісти
Якщо ти дитина то ладно, хоча ганебно бути жебраком, але якщо ти дорослий, то явно дурник, такі речі нормальні люди і не пишуть на дорослих форумах знаєш що, йди розбий вікно на банкової і відразу станеш героєм номер 1 серед подібних, я думаю у тебе це вийде в силу твого інтелекту, iq тест пройди, якщо результат буде мабуть десь 30 означає непогано для тебе зійде США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 4518
показати весь коментар
26.05.2021 00:47 Відповісти
Окончательное дно будет пробито если Лукашенко осудит Ким ЧенИН))))ото будет ржака и мировое признание
показати весь коментар
25.05.2021 23:39 Відповісти
Вы эти санкции СРАЗУ УЖЕ НАЧИНАЙТЕ, а "готовить их потом будете США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 6078
- а то мы знаем вашу инертность и неповоротливость! США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 9989

показати весь коментар
25.05.2021 23:41 Відповісти
Проблема нарушения международных правил (если ты конечно не ядерный "Юпитер") состоит в том, что тебя просто выкидывают из игры (а в худшем случае еще и бьют).
Именно это сейчас и происходит с Белорусью.
Авиасообщение с ней прерывает одна страна за другой (включая соседей), а Минск скоро превратиться из международного хаба в аэродром для внутренних рейсов союзного с рашкой государства.

И поэтому сейчас над Беларусью уже практически чистое небо.
США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 9234
показати весь коментар
25.05.2021 23:46 Відповісти
Куплю костюм с отливом - и в Ялту!США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 7639
показати весь коментар
25.05.2021 23:49 Відповісти
Отлить?
показати весь коментар
26.05.2021 01:48 Відповісти
свет имеет свойство быть пролитым.
показати весь коментар
26.05.2021 09:45 Відповісти
Но костюм с функцией отлива в Ялте, это же стоящая вещь.
показати весь коментар
26.05.2021 23:18 Відповісти
Главное про обеспокоенность не забудьте США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 7577
показати весь коментар
25.05.2021 23:50 Відповісти
Второй день Беларусь пуп земли....усатый всех вечноозабоченных в строй поставил.
показати весь коментар
25.05.2021 23:50 Відповісти
США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 5305
показати весь коментар
25.05.2021 23:51 Відповісти
Где ХАМАС?
показати весь коментар
26.05.2021 01:49 Відповісти
США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 5066
показати весь коментар
25.05.2021 23:56 Відповісти
США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 9394
показати весь коментар
26.05.2021 00:00 Відповісти
США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 4243
- Нет у вас методов против бацьки лукашэнки
показати весь коментар
25.05.2021 23:57 Відповісти
Жодного трампіста. Ця новина їм точно не сподобалась. США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 2343
показати весь коментар
26.05.2021 00:02 Відповісти
Підтягуйте в Балтійське море авіаносний фліт і починайте операцію "Буря в болоті" - оце будуть СПРАВЖНІ санкції. До того ж небо вже чисте, тож можна сміливо валити усе, що не має позивного "свій".
показати весь коментар
26.05.2021 00:22 Відповісти
Нє, бурі в болоті не треба. Сморід почнеться сильний, дістане до Друскінінкая, а місця там хароші, зачотні

Краще вдавити по-тихому. Штати можуть, якщо треба.
показати весь коментар
26.05.2021 00:44 Відповісти
Теж варіант...

США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 6328
показати весь коментар
26.05.2021 00:54 Відповісти
США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Псакі - Цензор.НЕТ 2488
показати весь коментар
26.05.2021 00:39 Відповісти
Ще одна з провалами в пам*яті ...

Вчора тріщала, що білий дім поки не вводитиме санкцій, бо треба провести прозоре розслідування і побачити ...

Тримають всіх за дурників. Думають, що ніхто не пам*ятає, що вони морозили.
показати весь коментар
26.05.2021 01:58 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3267236/ssha_poka_ne_budut_vvodit_sanktsii_protiv_belarusi_izza_intsidenta_s_samoletom_ryanair_belyyi_dom

24.05.21 23:59 США пока не будут вводить санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, - Белый дом

США осуждают посадку самолета Ryanair в Минске и задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, однако пока не планируют вводить санкции против Беларуси.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
"Могу сказать, что мы возмущены. Однако мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для этого требуется определенный процесс", - отметила Псаки.
По ее словам, нужно провести прозрачное, вызывающее доверие расследование. Только после этого можно говорить о введении ограничений в отношении Беларуси.

По ходу, деменція - заразна. Передається повітряно-крапельним шляхом.
показати весь коментар
26.05.2021 02:00 Відповісти
слово санкции от запада вызывают только смех. ну уже бы не позорились, просто выражайте обеспокоенность, это те же санкции)))
показати весь коментар
26.05.2021 06:30 Відповісти
Що там відбулося в сша? Звідки разброд і шатанія в команді Джо?
показати весь коментар
26.05.2021 07:25 Відповісти
 
 