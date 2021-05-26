До Протасевича не пустили адвоката. Мати журналіста боїться, що його вб'ють

Наталія Протасевич, мати затриманого в аеропорту Мінська засновника Телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, боїться, що її сина вб'ють білоруські силовики.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За її словами, адвокат сьогодні не зміг потрапити до Романа - йому відмовили у відвідуванні.

"Інформації нової немає. До нього не допускають. Ви знаєте, у нас нічим не аргументують, аж до смішного. Можуть сказати: немає кабінету. Тому у нас нема чому дивуватися тут. Просто ... була відмова. Його вб'ють там, його вб'ють", - заявила вона.

Адвокатка Протасевича Інесса Оленська розповіла "Громадському", що намагалася побачитися зі своїм підзахисним ще зранку. Вона поїхала до СІЗО №1, де утримують Протасевича, однак їй відмовили у зустрічі з ним, не пояснивши причин, і запропонували звернутися до слідчого.

"Сьогоднішню відмову у зустрічі адвоката з підзахисним вважаю протидією надання правової допомоги", ㅡ зазначила вона та додала, що подала відповідну скаргу на ім'я начальника СІЗО №1.

Оленська додала, що Слідчий комітет Білорусі поки не надав деталей щодо обвинувачення проти Романа Протасевича. Нагадаємо, опозиціонера звинувачують за 3 статтями Кримінального кодексу Білорусі:

організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок — максимальна санкція до 3 років,

вчинення умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності — максимальна санкція до 12 років.

організація масових заворушень — передбачає максимальну санкцію до 15 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.