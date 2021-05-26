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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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адвокат (888) Білорусь (5970) Протасевич Роман (296)

До Протасевича не пустили адвоката. Мати журналіста боїться, що його вб'ють

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До Протасевича не пустили адвоката. Мати журналіста боїться, що його вб'ють

Наталія Протасевич, мати затриманого в аеропорту Мінська засновника Телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, боїться, що її сина вб'ють білоруські силовики.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН". 

За її словами, адвокат сьогодні не зміг потрапити до Романа - йому відмовили у відвідуванні.

"Інформації нової немає. До нього не допускають. Ви знаєте, у нас нічим не аргументують, аж до смішного. Можуть сказати: немає кабінету. Тому у нас нема чому дивуватися тут. Просто ... була відмова. Його вб'ють там, його вб'ють", - заявила вона.

Адвокатка Протасевича Інесса Оленська розповіла "Громадському", що намагалася побачитися зі своїм підзахисним ще зранку. Вона поїхала до СІЗО №1, де утримують Протасевича, однак їй відмовили у зустрічі з ним, не пояснивши причин, і запропонували звернутися до слідчого.

"Сьогоднішню відмову у зустрічі адвоката з підзахисним вважаю протидією надання правової допомоги", ㅡ зазначила вона та додала, що подала відповідну скаргу на ім'я начальника СІЗО №1.

Оленська додала, що Слідчий комітет Білорусі поки не надав деталей щодо обвинувачення проти Романа Протасевича. Нагадаємо, опозиціонера звинувачують за 3 статтями Кримінального кодексу Білорусі:

  • організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок — максимальна санкція до 3 років,
  • вчинення умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності — максимальна санкція до 12 років.
  • організація масових заворушень — передбачає максимальну санкцію до 15 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
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Топ коментарі
+9
МЛЯТЬ !!!
Неужели нельзя назначить премию в несколько миллиардов

тому кто ликвидирует луку и ху-лу? К Протасевичу не пустили адвоката. Мать журналиста боится, что его убьют - Цензор.НЕТ 244
Ведь это дешевле мру обойдётся чем чем ихняя вредная деятельность! К Протасевичу не пустили адвоката. Мать журналиста боится, что его убьют - Цензор.НЕТ 9357
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26.05.2021 00:02
+5
Наважиться. Він буде підвищувати ставки до кінця
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26.05.2021 00:08
+3
да хоть хамас... хоть чёрту... !!!
кому угодно заплатить что бы этих мразей стёрли с лица Земли!
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26.05.2021 00:19
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Лука не наважиться його вбити. Занадто великий розголос про це по всьому світу.
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26.05.2021 00:00 Відповісти
Наважиться. Він буде підвищувати ставки до кінця
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26.05.2021 00:08 Відповісти
Да, бульбенфюрер убьёт его. Теперь вопрос его жизни в руках самих белорусов. Но они быстро учатся, я надеюсь, так что посмотрим куда их взгляды обращены: назад в СССР или вперед к цивилизации.
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26.05.2021 01:46 Відповісти
Есть шанс что не убьют. Его спасет путин и весь мир отменит санкции против роиси в знак глубокой признательности. Но перед этим Протасевич под камеру сознается в тяжких злодеяниях, сдаст всех товарищей вместе со своей расейской телкой, искренне раскается в содеянном как Тихановская со слезами и соплями на плече у бульбо-вождя нации
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26.05.2021 03:39 Відповісти
100500. такий піар для молі саме те. і бьідло обоссьца от пріліву любві к вождю мордора.
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26.05.2021 06:52 Відповісти
zalko parnia fasisti tam tocno mogut ego ubit,Tut nado kakogo to vaznogo celoveka iz okruzenija samozvanca arestovat,a togda pomeniat na nego
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26.05.2021 00:00 Відповісти
Ну разве шо самого батьку
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26.05.2021 03:34 Відповісти
МЛЯТЬ !!!
Неужели нельзя назначить премию в несколько миллиардов

тому кто ликвидирует луку и ху-лу? К Протасевичу не пустили адвоката. Мать журналиста боится, что его убьют - Цензор.НЕТ 244
Ведь это дешевле мру обойдётся чем чем ихняя вредная деятельность! К Протасевичу не пустили адвоката. Мать журналиста боится, что его убьют - Цензор.НЕТ 9357
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26.05.2021 00:02 Відповісти
Hamas mogla by zaniatsia im,vet on sam skazal sto ugrozajet teper tam vsem К Протасевичу не пустили адвоката. Мать журналиста боится, что его убьют - Цензор.НЕТ 7351
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26.05.2021 00:12 Відповісти
да хоть хамас... хоть чёрту... !!!
кому угодно заплатить что бы этих мразей стёрли с лица Земли!
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26.05.2021 00:19 Відповісти
Бесполезно. Эти организмы найдут себе подобного. Чтобы это искоренить, надо минимум 90% козломордых и ещё минимум 50% бульбашей истребить
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26.05.2021 00:32 Відповісти
да что то много % Вы насчитали.
А эти "организмы" побоятся искать зная историю предыдущего...
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26.05.2021 00:46 Відповісти
Із інтерв'ю з Бобом Денаром, засновником приватної військової компанії Bob Denard Group:

- Почем в среднем один переворот?
- Это зависит от страны. На Коморах - одна цена, в Москве обойдется дороже. Цену я вам не назову - это, если хотите, коммерческая тайна. Но любая революция не делается бесплатно: требуются деньги на те же корабли, оружие. А у вас что, есть какой-то особенный план переворота? Если есть, давайте обсудим: может, мне понравится, и я вам скидку сделаю.
(Боб Денар, интервью газете «Известия», 3 ноября 2001)

Цікаво, а скільки це коштуватиме (не обов'язково у цієї ЧВК, можна інших професіоналів) - може, скинемося усім антирашистським світом?..
Є навіть ідея щодо плану: акуратний палацовий переворот із ліквідацією ***** - і breaking news на ТВ/в інтернеті, де брутальні озброєні чуваки в камуфляжі оголошують таке: "сегодня во столько-то президент РФ во внезапном припадке безумия попытался ввергнуть мир в бездну ядерного армагеддона и уже почти отдал приказ о массированном баллистическом старте - но вот эта вот группа офицеров сделала нелегкий выбор и спасла цивилизацию. В ходе ожесточенного огневого контакта на территории кремля ***** и другие высшие представители власти и военного командования были уничтожены. А сейчас пришло время сорвать завесу с прочих преступлений *********** - дорогие россияне, готовьте покаянный вазелин..."
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26.05.2021 04:29 Відповісти
ммммДаааа....
до х--йла не добраться
будеио сидіти й чекати поки час сам по собі щось зробить...
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26.05.2021 08:33 Відповісти
До Протасевича не пустили адвоката. Мати журналіста боїться, що його вб'ють - Цензор.НЕТ 2612
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26.05.2021 08:34 Відповісти
До Протасевича не пустили адвоката. Мати журналіста боїться, що його вб'ють - Цензор.НЕТ 3046

Карфаген мусить бути зруйнованим! (с).
Тільки так. А чи підготують лапті вазелін, чи не підготують, воно якось і не дуже цікаво.
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26.05.2021 13:03 Відповісти
НЕЛЬЗЯ. От слова нельзя. Только народ, только его стремление к лучшей жизни. Там, где начинается война, детсадовская дружба заканчивается. Начинается принуждение к миру во избежание больших жертв, при этом жертвуя жизнью наших лучших патриотов.
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26.05.2021 03:02 Відповісти
Вб'ють і не моргнуть. Шкода хлопця, не в тій країні він народився.
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26.05.2021 03:08 Відповісти
Привет лукандонам от бенясуельцев!
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26.05.2021 07:26 Відповісти
Головна проблема в тому, що таракану нема чого втрачати. Він стане Кім Чен Іном і його це цілком влаштовуватиме. Економічні важелі працюють лише коли є демократія. В диктатурах проблема незадоволення громадян вирішується розстрілами, а не виборами. Нажаль.
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26.05.2021 11:17 Відповісти
 
 