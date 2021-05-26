УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7891 відвідувач онлайн
Новини За кордоном Затримання Протасевича
6 919 94
Білорусь (5970) Німеччина (4534) Меркель (1027) Путін (21440) Росія (47229) Протасевич Роман (296)

Меркель хоче запитати Путіна про роль Росії в посадці літака Ryanair у Мінську

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Меркель хоче запитати Путіна про роль Росії в посадці літака Ryanair у Мінську

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що роль Росії в інциденті з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську і арештом ексредактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича залишається незрозумілою.

Про це вона заявила на пресконференції за підсумками саміту лідерів країн Євросоюзу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

"Добре відомо, що між Білоруссю і Росією існують тісні відносини", - зазначила Меркель.

Водночас, додає канцлер, в учасників саміту ЄС "не було достовірної інформації" про роль Росії, тому вона має намір поставити це питання президенту Росії Володимиру Путіну під час їхньої наступної розмови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Протасевича не пустили адвоката. Мати журналіста боїться, що його вб'ють

Меркель також наголосила, що опубліковане білоруським режимом відео, на якому Протасевич заявляє, що він дає свідчення, викликає занепокоєння. Дії білоруської влади щодо примусової посадки літака канцлер назвала "безпрецедентними і неприйнятними".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+34
спросить?
у ху-ла?
- дура старая !!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
26.05.2021 00:04
+34
- Владимир, какая роль россии в посадке самолета? Что? Никакой роли? А, ну ладно...
показати весь коментар
26.05.2021 00:08
+21
они там в европе, по-моему, уже совсем подурели. То макрон квакнул, что санкции не нужны. Эта что-то спрашивать собралась. Пусть за Боинг его еще спросит Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 9405
показати весь коментар
26.05.2021 00:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
спросить?
у ху-ла?
- дура старая !!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
26.05.2021 00:04 Відповісти
Пусть спросит, жалко что ли?
показати весь коментар
26.05.2021 07:39 Відповісти
Sergii UstimПусть спросит, жалко что ли?
ага... да... ху-ло только и ждет єтот вопрос что бы появился повод набрехать всему миру о своей пушистости...
показати весь коментар
26.05.2021 08:39 Відповісти
Один хоче в очі подивитись інша хоче щось спитати - він що для вас ідіоти бог???
показати весь коментар
26.05.2021 08:16 Відповісти
это все равно что спросить чем оно с утра гадило?
показати весь коментар
26.05.2021 08:38 Відповісти
ну да...
оно же не смотрело что с него вылезло и какого цвета Меркель хоче запитати Путіна про роль Росії в посадці літака Ryanair у Мінську - Цензор.НЕТ 1944
показати весь коментар
26.05.2021 08:40 Відповісти
Маразм никто не отменял
показати весь коментар
26.05.2021 08:51 Відповісти
Vladimir Taranenko 5c036187Маразм никто не отменял
его даже лечить не умеют...
показати весь коментар
26.05.2021 16:05 Відповісти
...и хочется ....и боязно
показати весь коментар
26.05.2021 10:04 Відповісти
А що криса крім суцільної неправди може сказати? От наївна
показати весь коментар
26.05.2021 00:05 Відповісти
А то ця штазівська хвойда не знає правди?
показати весь коментар
26.05.2021 00:06 Відповісти
они там в европе, по-моему, уже совсем подурели. То макрон квакнул, что санкции не нужны. Эта что-то спрашивать собралась. Пусть за Боинг его еще спросит Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 9405
показати весь коментар
26.05.2021 00:07 Відповісти
Они все эти ж.....играют в свою игру ,народ для них муравьи
показати весь коментар
26.05.2021 00:53 Відповісти
- Владимир, какая роль россии в посадке самолета? Что? Никакой роли? А, ну ладно...
показати весь коментар
26.05.2021 00:08 Відповісти
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 333
показати весь коментар
26.05.2021 00:51 Відповісти
Й ***** вже не такий монстр у порівнянні з вусатим. Зрозуміло, що треба щоб хтось про це запитав
показати весь коментар
26.05.2021 05:51 Відповісти
- мы не при чем.
- о! хорошо вольдемар.
- звездуй отсюда, роль канцлера отработала.
- слушаюсь вольдемар.
показати весь коментар
26.05.2021 00:09 Відповісти
Иногда кажется, что самая богатая страна Европы - самая бесхребетная
показати весь коментар
26.05.2021 00:11 Відповісти
І ця хоче зазирнути ***** вглаз.Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 5137
показати весь коментар
26.05.2021 00:12 Відповісти
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 1290
показати весь коментар
26.05.2021 00:13 Відповісти
Этот тип сначала помирился и ездил на охоту и даже поставил врага премьером , а после допустил своим бездарным правлением и окружением приход яныка 4, не хотелось бы его видеть, он противен и болтун ,да и грим куда то загадочно исчез Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 4668
показати весь коментар
26.05.2021 01:02 Відповісти
Ну так, ну так, а мудрий нарід, який вже в третє вибрав в президенти по суті підкацапника, і журна-шлюхи, які за "долю малую" розганяють по "умам" фейки від орків тут звісно "не при делах". Винуваті по-любому Ющенко і Порошенко.
показати весь коментар
26.05.2021 02:41 Відповісти
Я нічого не придумав так воно і є навіщо викривляти правду я навіть за нього голосував і друге чому за нього на других виборах проголосували всього лише 5% ,невже 95 стали дегенератами, або Яник бандюга став авторитетом ,думаю скоріше з недовіру і його бездарної команди складаються з таких як наливай і югік, та навіть порох перестав його поважати, що хіба не так
показати весь коментар
26.05.2021 10:34 Відповісти
А я дурний,думав,Що Яника на чесних виборах президентом обрали.Виявляється,тіп допустив...
показати весь коментар
26.05.2021 06:50 Відповісти
а пуйло ей ответит, - спрашивают пацаны на "хате", а тебе старая подстилка можно только поинтересоваться.!
показати весь коментар
26.05.2021 00:14 Відповісти
Спрос Меркель с Путина:
- Владимир Владимирович, вы имеете отношение к этому инциденту?
-Конечно нет,фрау Меркель!
-Ну что ж,на нет и суда нет, я так и знача,что вы как всегда не при чем!
показати весь коментар
26.05.2021 00:16 Відповісти
Так и представляю этот диалог:
Меркель: Владимир! Я тут хочу узнать о вашей роли в посадке самолёта в Минске, нам ничего не ясно.
Путин: Какого самолёта?!
Меркель: Ryanair в Минске.
Путин: А-аа, нет, мы здесь не причём, вон Песков с Лавровым могут подтвердить.
Меркель: Ну вот же, теперь всё ясно, просто камень с души свалился.
Путин: (Неразборчиво)
Меркель: Да, уже последние трубы укладываем, не извольте беспокоиться, старикашка Джо не проблема.
показати весь коментар
26.05.2021 00:20 Відповісти
От курва.. пусть лучше спросит *****, какой формы планета Земля.. Или чьи войска на украинском Донбассе.. или политический ли проект "Северной поток" или экономический. Или кто сбил Боинг MH17? Кто отравил Овального? Литвиненко? Взорвал склады в Чехии? Курва?
показати весь коментар
26.05.2021 00:20 Відповісти
Да, как вы могли такое подумать, Ангела?
С виду - приличная фрау, а такие мысли тлетворные вас навещают...
показати весь коментар
26.05.2021 00:23 Відповісти
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 3207
показати весь коментар
26.05.2021 00:54 Відповісти
Что она у ***** за Овального спрашивала? Что она обещала? Все, если ***** отравил, то санкции на Северный поток? ***** отравил, а что Меркель? Ой вей, Северный поток это не политический, а экономический, поэтому низя его связывать с Овальныйм..ну совсем низя...
Курва из Штази...

Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 5464
показати весь коментар
26.05.2021 00:24 Відповісти
Путлер, конечно, признается... Идиоткой прикидывается, подлая дрянь! Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 7784
показати весь коментар
26.05.2021 00:25 Відповісти
У них своя игра в показуху для стада , интересы и деньги главная цель ,простой народ для них биомусор,есть ещё ООН организация сочувствия и жалости к пострадавшим
показати весь коментар
26.05.2021 01:11 Відповісти
Фрау Риббентроп обманываться рада.
показати весь коментар
26.05.2021 00:25 Відповісти
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 766
показати весь коментар
26.05.2021 00:28 Відповісти
Ну да, спросит. А в ответ чистая правда потечёт. Как всегда... Ну а потом обычное "На нэт и сууда нэт!"
показати весь коментар
26.05.2021 00:29 Відповісти
В ответ потечет газ под высоким давлением по трубам "Северного потока"-2
показати весь коментар
26.05.2021 00:47 Відповісти
Меркель наверно хочет испытать на себе "божью росу" ?
показати весь коментар
26.05.2021 00:29 Відповісти
Меркель хочет... - а годы и зеркало?
показати весь коментар
26.05.2021 00:32 Відповісти
Мабуть, ця мерзота забула збитий літак з дітьми інвалідами над Донецьком? Чи може кров тих дітей і на її руках разом з путлером?
показати весь коментар
26.05.2021 00:34 Відповісти
Переконаний, що тоді теж питали - їх там не було. Питати таких осіб має прокурор.
показати весь коментар
26.05.2021 00:49 Відповісти
"Хочет" , но спросит ли? Бабе под 70 .Возраст , может забыть !
показати весь коментар
26.05.2021 00:40 Відповісти
"Хорошо известно, что между Беларусью и Россией существуют тесные отношения", - отметила Меркель.
В то же время, добавляет канцлер, у участников саммита ЕС "не было достоверной информации" о роли России, поэтому она намерена поставить этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора".
Да-да! Пускай обязательно спросит, и не забудет посмотреть ему в глаза. Может быть найдёт в них понимание. Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 8322
показати весь коментар
26.05.2021 00:44 Відповісти
А , и пусть спросит за сбитый польский самолёт! И за малазийский..
показати весь коментар
26.05.2021 06:44 Відповісти
Отвечу за ввп: нас там не было.
показати весь коментар
26.05.2021 00:47 Відповісти
Меркель прочно на крючке тупина сидит. Не зря он гебешником в ГДР был. Комсомольское прошлое Ангелы в руках кощея рабсиянского. Дай Бог ей силы отбросить претензии этого утырка пока она еще канцлер. тупину все равно трибунал международный, а так честное имя восстановит.
показати весь коментар
26.05.2021 00:47 Відповісти
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 2348Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 3514
показати весь коментар
26.05.2021 01:02 Відповісти
Досить вже робити з цього ліліПута кремлівського - володаря світу, у якого всі сидять на крючкє. А він їх шантажує та вимагає робите те, що йому потрібно. Не забувайте, що ху#ло всіх цих європейський повій-можновладців купує. Купує за шалені гроші, ці гроші такі шалені, шо жодна політична повія не може від них відмовитись. Заради своїх шизофренічних забаганок він продає раську фєдєраську.
показати весь коментар
26.05.2021 01:10 Відповісти
Никакой он не политик, а говорящая голова конторы
Которой нет заднего хода от тяжких грехов, турма или стенка.
Красных надо вычищать вместе с чекистами под корень, это мировое зло
показати весь коментар
26.05.2021 12:11 Відповісти
ээээ ребятки закисли вы в своём маленьком болотце......
фрау Меркель спроси у матери Протасевича как ты моешь ей помочь........
показати весь коментар
26.05.2021 00:49 Відповісти
Хочет спросить у Путина Меркель. Шутка прошла. Великолепная. Ржать всем бесконтрольно и от души. И ответа не надо. то всё испортит ответом.
показати весь коментар
26.05.2021 00:54 Відповісти
- Володья, это ты?
- Не, Ангела, не я.
- А, ну карашо.
показати весь коментар
26.05.2021 00:57 Відповісти
Может лучше у ясеня, тополя там спросить? Более информативный ответ будет.
показати весь коментар
26.05.2021 00:59 Відповісти
Как в песне: Тополь запустился, взорвавшись над Сруссней...
показати весь коментар
26.05.2021 01:07 Відповісти
Нехай запитає, чому ж ні. А ху#ло їй якийсь черговий анєхдот розповість про бабушку з половим членом дєдушкі.
показати весь коментар
26.05.2021 01:03 Відповісти
так вот ты какая бабушка аказываеться !
показати весь коментар
26.05.2021 02:06 Відповісти
По-перше, я нє бабушка, по-друге, це твій ху#ло бабушка, яка видає себе за дєдушку, а по-третє, ПНХ.
показати весь коментар
26.05.2021 02:10 Відповісти
ты не бабушка ? неужели дедушка ? так я и знал .
показати весь коментар
26.05.2021 02:12 Відповісти
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 1100
показати весь коментар
26.05.2021 02:21 Відповісти
А сколько раз спрашивали у Гитлера? Помогло? Не раз уже говорил что путлер ввиду ущербного самомнения не приемлет неуважения к своей божественной фигуре и успешно строит свой рашорейх в стране-победительнице нацизма.
показати весь коментар
26.05.2021 01:28 Відповісти
путин ответит : мы бы самолет сбили , а не сажали .
показати весь коментар
26.05.2021 02:05 Відповісти
Втретє запитую: хто такий «пуцін»?
показати весь коментар
26.05.2021 02:07 Відповісти
твоя бабушка ?
показати весь коментар
26.05.2021 02:11 Відповісти
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 5492
показати весь коментар
26.05.2021 02:20 Відповісти
Бабушка очередную обеспокоинность выразит
показати весь коментар
26.05.2021 05:40 Відповісти
- Флядимир, фи же не принималь ф этом участие?
- Найн, фрау Меркель. Натюрлих найн.

- Фуух... Да ист фантастиш. Так што там дер Нордише Поток 2? Ми ждьём газ.
показати весь коментар
26.05.2021 05:52 Відповісти
Путин - куйло, а Батя Лукашенко отличный Президент!
показати весь коментар
26.05.2021 05:57 Відповісти
Задолбала эта комсомольская уродка!!! Этой конченной не дают покоя лавры Маргарит Тетчер до которой ей как до луны!
показати весь коментар
26.05.2021 06:26 Відповісти
Вы видели какое ликование было на улицах Лондона когда умерла Тэтчер? Погуглите.

Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 3653
показати весь коментар
26.05.2021 06:44 Відповісти
Спросить то она спросит,да кто ж ей ответит.
показати весь коментар
26.05.2021 06:35 Відповісти
И чикатило спрашивали
показати весь коментар
26.05.2021 09:23 Відповісти
В последнее время действия Меркель мне напоминают действия ребенка. .....Вся, абсолютно вся организация подавления протестов в Белорусии прошла под тотальным руководством ФСБ. В некоторых случаях( а их большинство!) белорусских ментов просто заменяли на приезжих русских. А какая разница? Это же русский мир, они его сами выбрали.
Что Меркель собирается услышать???!........что ей скажут правду? Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 5099
показати весь коментар
26.05.2021 06:50 Відповісти
Ага і Ху*ло їй одразу скаже правду ,як і про іхтамнетов.Наівна вона.
показати весь коментар
26.05.2021 06:56 Відповісти
привід обговорити ns-2, бонуси, зп наглядової ради, премії. інше пох.
показати весь коментар
26.05.2021 06:59 Відповісти
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 7410
показати весь коментар
26.05.2021 07:11 Відповісти
А потом захочет спросить у Луки про роль Белоруси?
показати весь коментар
26.05.2021 07:18 Відповісти
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 9071ХА- ХА!!!!!
показати весь коментар
26.05.2021 07:19 Відповісти
Роль России загнать Беларусь к краху экономики, а потом героически прийти на помощь, поглотив государство за долги.
показати весь коментар
26.05.2021 07:35 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
показати весь коментар
26.05.2021 08:02 Відповісти
- Что с самолетом?
- Он приземлился.
показати весь коментар
26.05.2021 08:10 Відповісти
Кагебист никогда не скажет правды. Это почему-то "непонятно" сотруднице Штази. Зачем этот дешевый спектакль?! Или он уже рассказал г-же Меркель о том, как взрывал жилые дома росиянами и уничтожил польский самолет с правительством этой страны, как проводил Крымский "референдум" под дулами автоматов, превратил воинские склады в Приднестровье в свою квазиреспублику, развалил Грузию, пытался отравить Навального, как посоветовал "ополченцам" Донбаса покупать грады и танки в военторге или выкапыват из шахт... Эту гниду еще ждет суд как зловещего преступника-комунофашиста.
показати весь коментар
26.05.2021 08:19 Відповісти
Чи вони дійсно наївні, чи прикидаються? Що московські гроші в крові від терору не смердять?
Вова ху@лдо відповість, що"их там нет і ни когда не было". А Ви, пані Меркель, будуйте газопровід, на якому путін підвісить всю Німеччину.
показати весь коментар
26.05.2021 08:26 Відповісти
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль России в инциденте с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и арестом экс-редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича остается неясной Источник: https://censor.net/ru/n3267473

Что у них в башке творится?
показати весь коментар
26.05.2021 08:49 Відповісти
Бабушка Меркель уверена, шо ей кабаев наврать не посмеет.
показати весь коментар
26.05.2021 09:10 Відповісти
ОНА ЕЩЁ ХОЧЕТ, А У ХЙЛА ХЙЛО НЕ СТОИТ ))) ТОЛЬКО ГАЗЫ ПУСКАЕТ ))))))))))))
показати весь коментар
26.05.2021 09:35 Відповісти
О чем еще мадам в климактерическом маразме хочет спросить?
показати весь коментар
26.05.2021 09:37 Відповісти
А он ей расскажет анекдот про половой орган дедушки ))))
показати весь коментар
26.05.2021 10:15 Відповісти
"Что случилось с подводной лодкой?
Она - утонула!"
показати весь коментар
26.05.2021 10:55 Відповісти
Битте айне фраге, Вальдемар...
Данке шен...
показати весь коментар
26.05.2021 12:14 Відповісти
Фрагмент стенограммы телефонного разговора из достоверных источников, особо не претендующих на аутентичность:
Меркель - Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович. А не соблаговолите ли Вы рассмотреть возможность поведать мне о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске?
Путин - Чего-чего? Сдурела, лошадь? Видел, как тебя уже на людях трясёт - так тебе от "Северного Потока-2" бабла не терпится. Гляди, немчура, передумаю - будешь газ по ночам из-под одеяла нюхать.
Меркель - Хи-хи-хи. Бешульдигн, знаете ли. Это у меня возрастное - старческий маразм разбил. Из-за него проклятущего не подумавши сую свой нос, куда не надо. А раз нельзя, так нельзя. Я ж в курсе дела: "что русскому хорошо, то немцу - смерть"©.
Путин - Так-то лучше.
показати весь коментар
26.05.2021 16:34 Відповісти
***** он и в Африке *****,его только ******* нужно!
показати весь коментар
23.09.2021 10:15 Відповісти
 
 