Меркель хоче запитати Путіна про роль Росії в посадці літака Ryanair у Мінську

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що роль Росії в інциденті з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську і арештом ексредактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича залишається незрозумілою.

Про це вона заявила на пресконференції за підсумками саміту лідерів країн Євросоюзу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

"Добре відомо, що між Білоруссю і Росією існують тісні відносини", - зазначила Меркель.

Водночас, додає канцлер, в учасників саміту ЄС "не було достовірної інформації" про роль Росії, тому вона має намір поставити це питання президенту Росії Володимиру Путіну під час їхньої наступної розмови.

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Меркель також наголосила, що опубліковане білоруським режимом відео, на якому Протасевич заявляє, що він дає свідчення, викликає занепокоєння. Дії білоруської влади щодо примусової посадки літака канцлер назвала "безпрецедентними і неприйнятними".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.