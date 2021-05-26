Меркель хоче запитати Путіна про роль Росії в посадці літака Ryanair у Мінську
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що роль Росії в інциденті з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську і арештом ексредактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича залишається незрозумілою.
Про це вона заявила на пресконференції за підсумками саміту лідерів країн Євросоюзу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".
"Добре відомо, що між Білоруссю і Росією існують тісні відносини", - зазначила Меркель.
Водночас, додає канцлер, в учасників саміту ЄС "не було достовірної інформації" про роль Росії, тому вона має намір поставити це питання президенту Росії Володимиру Путіну під час їхньої наступної розмови.
Меркель також наголосила, що опубліковане білоруським режимом відео, на якому Протасевич заявляє, що він дає свідчення, викликає занепокоєння. Дії білоруської влади щодо примусової посадки літака канцлер назвала "безпрецедентними і неприйнятними".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
у ху-ла?
- дура старая !!!!!!!!!!!!
ага... да... ху-ло только и ждет єтот вопрос что бы появился повод набрехать всему миру о своей пушистости...
оно же не смотрело что с него вылезло и какого цвета
его даже лечить не умеют...
- о! хорошо вольдемар.
- звездуй отсюда, роль канцлера отработала.
- слушаюсь вольдемар.
- Владимир Владимирович, вы имеете отношение к этому инциденту?
-Конечно нет,фрау Меркель!
-Ну что ж,на нет и суда нет, я так и знача,что вы как всегда не при чем!
Меркель: Владимир! Я тут хочу узнать о вашей роли в посадке самолёта в Минске, нам ничего не ясно.
Путин: Какого самолёта?!
Меркель: Ryanair в Минске.
Путин: А-аа, нет, мы здесь не причём, вон Песков с Лавровым могут подтвердить.
Меркель: Ну вот же, теперь всё ясно, просто камень с души свалился.
Путин: (Неразборчиво)
Меркель: Да, уже последние трубы укладываем, не извольте беспокоиться, старикашка Джо не проблема.
С виду - приличная фрау, а такие мысли тлетворные вас навещают...
Курва из Штази...
В то же время, добавляет канцлер, у участников саммита ЕС "не было достоверной информации" о роли России, поэтому она намерена поставить этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора".
Да-да! Пускай обязательно спросит, и не забудет посмотреть ему в глаза. Может быть найдёт в них понимание.
Которой нет заднего хода от тяжких грехов, турма или стенка.
Красных надо вычищать вместе с чекистами под корень, это мировое зло
фрау Меркель спроси у матери Протасевича как ты моешь ей помочь........
- Не, Ангела, не я.
- А, ну карашо.
- Найн, фрау Меркель. Натюрлих найн.
- Фуух... Да ист фантастиш. Так што там дер Нордише Поток 2? Ми ждьём газ.
Что Меркель собирается услышать???!........что ей скажут правду?
рашизм=тероризм
- Он приземлился.
Вова ху@лдо відповість, що"их там нет і ни когда не было". А Ви, пані Меркель, будуйте газопровід, на якому путін підвісить всю Німеччину.
Что у них в башке творится?
Она - утонула!"
Данке шен...
Меркель - Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович. А не соблаговолите ли Вы рассмотреть возможность поведать мне о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске?
Путин - Чего-чего? Сдурела, лошадь? Видел, как тебя уже на людях трясёт - так тебе от "Северного Потока-2" бабла не терпится. Гляди, немчура, передумаю - будешь газ по ночам из-под одеяла нюхать.
Меркель - Хи-хи-хи. Бешульдигн, знаете ли. Это у меня возрастное - старческий маразм разбил. Из-за него проклятущего не подумавши сую свой нос, куда не надо. А раз нельзя, так нельзя. Я ж в курсе дела: "что русскому хорошо, то немцу - смерть"©.
Путин - Так-то лучше.