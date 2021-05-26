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вакцина (3436) Велика Британія (1527)

Від інсульту помер 81-річний британець, якого одним із перших прищепили від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Від інсульту помер 81-річний британець, якого одним із перших прищепили від COVID-19

У Великій Британії помер 81-річний Білл Вільям Шекспір, якого другим вакцинували проти коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Подруга Шекспіра Джейн Іннес, яка є радником в університетській лікарні Ковентрі, повідомила, що він помер від хвороби, не пов'язаної з коронавірусом - у нього стався інсульт.

"Білл був дуже вдячний за те, що йому запропонували стати одним із перших у ​​світі, кому дали вакцину. Він часто говорив про це з людьми й завжди закликав усіх отримувати вакцину, якщо є змога", - розповіла дружина Білла.

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Першою людиною, якій у грудні 2020 року зробили щеплення проти COVID-19 у межах програми масової вакцинації у Великій Британії, стала 90-річна Маргарет Кінан.

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Топ коментарі
+12
Очень странная смерть в 81 год. Ведь он был так молод...
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26.05.2021 01:48
+11
какая-то манипулятивная новость. Что ею хотели сказать редакторы?
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26.05.2021 01:27
+10
Та, звичайно, що не пов*язано.
Ізраїль-"гордий переможець" ковіду мовчить, хоча є інфа про велику к-ть міокардитів після "чарівного" пфайзера. І в інших країнах.
Тепер і Штати схаменулися. + там, здається, ще й від J&J.
Міокардити, інсульти, підвищення тиску, реанімація, зупинка серця і смерть ... Хтось у комі опиняється ... Люди пишуть в коментах про себе, своїх рідних і друзів. Поширили в Квебеку - і тут почали люди відписувати про те саме.
Не бачила, щоб ЦН подавав, але жінки по світу підняли хвилю в соцмережах про порушення менструального циклу після =універсальної= протиковідної вакцинки. Навіть у тих, у кого вже менопауза кілька років, пішли місячні.
І тоді уроди-"експерти", які гірше останньої шлюхотні, обслуговують "борців", мусили повилазити і проквакати, що це все - нормально, нема нічого небезпечного і т.д. Але люди питають: а чому цих побічних ефектів не перераховано на їхніх прикоцаних папірчиках ?
Тут і в Штатах обколюють дітей з 12-ти років. У нас від школи =походи= організовують. Дозвіл батьків не потрібен. Притомні батьки в шоці: як така дитина може підписати папір, що вона усвідомлює всі ризики ? А якщо потім дитина стане інвалідом після вакцинки, за яку виробники жодної відповідальності не несуть, хто доглядатиме ту дитину ?
Бітьки дуже переживають, що дитину можуть віднести, не повідомивши їх + про тиск, який чинитимуть вчителі і однокласники.
"Свобода вибору".
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26.05.2021 01:50
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если все будут доживать до 81го года то на планете начнется голод...
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26.05.2021 01:25 Відповісти
Соответственно: если не будут то - изобилие..
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26.05.2021 16:42 Відповісти
какая-то манипулятивная новость. Что ею хотели сказать редакторы?
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26.05.2021 01:27 Відповісти
То что теперь после прививок нельзя умирать.
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26.05.2021 01:30 Відповісти
Шекспир бессмертен.
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26.05.2021 01:32 Відповісти
Бедный Йорик.
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26.05.2021 01:45 Відповісти
Да, Йорик в морге, состояние неважное. И на Вильяма нашего, Шекспира замахнулись и вполне успешно.
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26.05.2021 02:33 Відповісти
Такими новинами піднімаються рейтинги. До речі, вже давно спостерігаю в ютюбі, як блохєри роблять свій канал популярним, а себе зіркою: вони починають антиковідну істерію і одразу набирають сотні тисяч підписників, до них збігаються такі пришелепкуваті ще не хворівші та починають строчити коментарі та заробляти цим блохєрам-антиваксерам грошенята. Ця тема дуже актуальна та дуже прибуткова.
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26.05.2021 03:01 Відповісти
вакцина як в суху землю пішла. що кололи, що ні.
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26.05.2021 08:57 Відповісти
PR-агентство Fazze зі зв'язками з Росією запропонувало гроші французьким і німецьким «лідерам думок», щоб вони поширювали хибне звинувачення в тому, що вакцина від коронавірусу компанії Pfizer/BioNTech є причиною «сотень смертей», повідомила газета The Guardian. Як повідомляв ZAXID.NET, раніше стало відомо, що вакцину AstraZeneca, на користь якої європейським блогерам пропонували очорнювати Pfizer, виготовлятимуть також у Росії.

Компанія Fazze заявила, що вона є «маркетинговою платформою з впливу, яка з'єднує блогерів і рекламодавців» і стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні, але не зареєстрована там. Згідно з даними у соцмережі LinkedIn, керівництво Fazze приїхало з Москви і працювало в агентстві, яке заснував російський підприємець. У вівторок Fazze закрила свій сайт і профіль в Instagram.

Минулого тижня агентство зв'язалося з кількома французькими YouTube-блогерами, які займаються питаннями охорони здоров'я та науки, і просило їх поганою англійською «пояснити», що «рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже втричі вищий, ніж серед вакцинованих AstraZeneca».

Лідерам думок сказали опублікувати на своїх сторінках у YouTube, Instagram або TikTok посилання на матеріали в Le Monde, Reddit і Ethical Hacker нібито про витік звіту, що містить дані, які нібито підтверджують це твердження. Але the Guardian зазначає, що стаття в Le Monde стосується даних, які, як повідомляється, російські хакери викрали з Європейського агентства з лікарських засобів і опублікували в дарк вебі. Вона не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах були видалені.

Крім того, блогерів попросили сказати своїм підписникам, що «основні засоби масової інформації ігнорують цю тему» і запитати: «Чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка є небезпечною для здоров'я людей?» Лист також містив прохання «поводитися так, як ніби у вас є пристрасть і інтерес до цієї теми» й уникати використання слів «реклама» або «спонсорований» в повідомленнях або відео, тому що «матеріал повинен бути представлений як ваша особиста незалежна думка».

Скріншоти листів від компанії опублікував в Twitter Лео Грассі, популярний французький науковий YouTube-блогер з майже 1,2 млн підписників. Грассі сказав, що у кампанії був «колосальний бюджет», але агентство відмовилося назвати свого клієнта.
Німецький блогер з 1,5 млн підписників Мірко Дротчман також опублікував скріншот електронного листа з проханням взяти участь в «інформаційній кампанії» про «значну кількість смертей» після щеплення Pfizer.
https://zaxid.net/news/
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26.05.2021 08:58 Відповісти
Очень странная смерть в 81 год. Ведь он был так молод...
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26.05.2021 01:48 Відповісти
Сенсация!!!

Второй человек, привитый от Ковид попал под машину.
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26.05.2021 01:49 Відповісти
Та, звичайно, що не пов*язано.
Ізраїль-"гордий переможець" ковіду мовчить, хоча є інфа про велику к-ть міокардитів після "чарівного" пфайзера. І в інших країнах.
Тепер і Штати схаменулися. + там, здається, ще й від J&J.
Міокардити, інсульти, підвищення тиску, реанімація, зупинка серця і смерть ... Хтось у комі опиняється ... Люди пишуть в коментах про себе, своїх рідних і друзів. Поширили в Квебеку - і тут почали люди відписувати про те саме.
Не бачила, щоб ЦН подавав, але жінки по світу підняли хвилю в соцмережах про порушення менструального циклу після =універсальної= протиковідної вакцинки. Навіть у тих, у кого вже менопауза кілька років, пішли місячні.
І тоді уроди-"експерти", які гірше останньої шлюхотні, обслуговують "борців", мусили повилазити і проквакати, що це все - нормально, нема нічого небезпечного і т.д. Але люди питають: а чому цих побічних ефектів не перераховано на їхніх прикоцаних папірчиках ?
Тут і в Штатах обколюють дітей з 12-ти років. У нас від школи =походи= організовують. Дозвіл батьків не потрібен. Притомні батьки в шоці: як така дитина може підписати папір, що вона усвідомлює всі ризики ? А якщо потім дитина стане інвалідом після вакцинки, за яку виробники жодної відповідальності не несуть, хто доглядатиме ту дитину ?
Бітьки дуже переживають, що дитину можуть віднести, не повідомивши їх + про тиск, який чинитимуть вчителі і однокласники.
"Свобода вибору".
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26.05.2021 01:50 Відповісти
*відвести
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26.05.2021 01:52 Відповісти
Тобто, ті в кого менопауза знову стали в стрій? От инсульта умер 81-летний британец, которого одним из первых привили от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9947 Хоча, якщо без жартів, то всім давно зрозуміло що всі ці вакцини до сраки. Вони якщо і не нашкодять то від ковіду точно не захистять. але багатьом таки нашкодять. Ізраїль вакцинував своїх громадян але від звичайного штаму ковіду. І, навіть якщо припустити що вакцина діє то вона не допоможе від нових штамів. тому все це не дасть результату. А от люди помиратимуть від инсультів, інфарктів та тромбозу. Фармацевтична мафія просто заробляє на людях гроші.
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26.05.2021 02:13 Відповісти
Вони вакцинувались файзером. А він досі дієвий від багатьох нових штамів. А у нас як і інших подібних країнах через деякий час з недалеким населенням що придумує усіляку нісенітницю в тому числі і про вакцини: "баба, бабі сказала що у тої пішли місячні"... то з'явиться ще новий штамп. Ризики є завжди навіть від таких "звичайних" антибіотиків. Від щеплення грипу можна померти. А ще цеглина може на голову упасти. Є таке поняття як колективний імунітет. У Ізраїля тепер набагато більше шансів пережити цю пандемію і навіть при ризиках нових штамів.
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26.05.2021 08:48 Відповісти
Вакцинуватися від грипу то взагалі дебілізм. Просто тупо за власним бажанням ввести собі заразу та перехворіти, а потім перехворіти ще раз і на факт що це буде в легшій формі. Те саме стосується і дифтерії. Мені колись в школі це лайно вкололи - місяць не міг оговтатись. Після цього сказав: Хто мені спробую щось подібне вколоти отримає ту дозу собі в шию чи прямо в морду. Це звичайно не стосується щеплення від гепатиту чи правця - то робити треба. бо воно дійсно дає тривалий захист. А це грипозне лайно створене щоб заражати людей за їхні гроші. Щодо Їзраілю - побачите що там скоро буде. Нічого це вакцинування їм не дасть.
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26.05.2021 12:25 Відповісти
А раніше антиваксери хором верещали, що Гейтс розповсюджує вакцини, що ведуть до безпліддя. А все виявилося з точністю до навпаки. Від інсульту помер 81-річний британець, якого одним із перших прищепили від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8620 От брехуняки!
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26.05.2021 09:50 Відповісти
Про Гейтса це дурня, яку можливо вигадала ботоферма Сороса щоб відвести підозру від його контори. От Сорос дійсно мріє щоб дві третини населення планети повиздихало. Йому потрібні лиши раби, щоб видобувати корисні копалини та прислуга. Всі його агенти на місцях діють за однією схемою: пенсії платити не треба, медицину треба знищити, землю продати. І не треба зараз казати що я за Йулю чи за ***** чи за Клоуна. Я за здоровий глузд. Ковід створили і розповцюдили китайці (можливо за допомогою Рашки) щоб поставити раком економіку всього світу. І ім це вдалося. А в Китаї зараз проблем з ковідом немає. Нікого це не дивує?
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26.05.2021 12:32 Відповісти
Бригада заступила на зміну. Аж іскри з-під пальців летять - так завзято спамлять, "чоловіколюбчі".
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26.05.2021 09:04 Відповісти
https://uk.news.yahoo.com/british-model-dies-days-receiving-125359033.html

British model dies days after receiving AstraZeneca vaccine

A British model has died days after receiving the Oxford-AstraZeneca vaccine in Cyprus.
Stephanie Dubois, 39, suffered a "serious thrombotic episode" after being given the jab in the town of Paphos.
Health officials at Cyprus's main state hospital in the capital, Nicosia, said that she had no underlying health conditions.
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26.05.2021 02:11 Відповісти
Таким літнім людям не треба було робити першим цю вакцину. Треба було шукати більш молодих добровольців.
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26.05.2021 02:53 Відповісти
у нього такий вік, що йому що коли, що ні - результат один - 2x2
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26.05.2021 08:58 Відповісти
В Минздраве скандал. Службы курирующие показатели смертности категорически отказались рисовать ее снижение по COVID-19.
\
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26.05.2021 04:51 Відповісти
Доктор: "Умерший был вакцинирован ? Это очень хорошо !"
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26.05.2021 05:41 Відповісти
Ну? И вот был смысл его прививать? Может этой же дозой надо было привить молодого человека или человека среднего возраста, который больше принесет пользы обществу и который является налогоплательщиком, а не пенсионером?
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26.05.2021 05:50 Відповісти
Точно. У меня еще гениальная идея есть. А что если пенсионерам перестать пенсии платить, а на сэкономленные деньги улучшить школьные завтраки? А то че эти бесполезные куски говна жируют на деньги пенсионного фонда и ничего не делают?
Еще можно вообще их не лечить, все равно помрут. Столько идей, столько идей...
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26.05.2021 07:03 Відповісти
Прививать надо в первую очередь тех, кто зарабатывает деньги и платит налоги на содержание страны, закупку этой вакцины, на выплаты пенсий тем же пенсионерам! В первую очередь! А потом уже остальным, как бы цинично это не звучало, но если общество хочет выжить и развиваться дальше то сберечь нужно тех кто реально полезен для общества - детей, работоспособных и здоровых мужчин и женщин! Ты Женя сам небось пенсионер?
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26.05.2021 08:47 Відповісти
С таким подходом напрашивается один вывод: молодым людям нужно плюнуть на государство и не платить налоги т.к. в старости государство на них все равно насрет.
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26.05.2021 12:35 Відповісти
О нет. К сожалению или к счастью, и до пенсии мне далеко, еще дожить бы. Просто не люблю, когда стариков относят в горы умирать, потому, что они стали "бесполезны".
Они тоже всю жизнь работали и платили налоги, они прожили жизнь, поднимая экономику своей страны, а сейчас, когда они как раз наиболее уязвимы для вируса, ты предлагаешь на них же насрать. Подумай, ты ведь тоже старым станешь рано или поздно. Не буду, конечно, говорить за тебя, может быть ты охотно и отдал бы свою порцию вакцины кому-то более достойному, чем ты сам, но далеко не всем хочется умирать даже когда тебе 81.
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26.05.2021 13:53 Відповісти
Это всего лишь вакцина, а не эликсир бессмертия.
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26.05.2021 07:02 Відповісти
ну и нахера тут эта новость?
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26.05.2021 08:18 Відповісти
Смерть призываю я - невмоготу
Мне видеть торжество неправой силы,
Достоинство, что ввергли в нищету,
И Веру, что обманом подкосили,
И разодетую до блеска Мразь,
И Глупость, поучающую Знанье,
И Непорочность, втоптанную в грязь,
И Музу в лапах палача-Молчанья,
И Благость, ставшую служанкой Зла,
И Честность, что прослыла простотою,
И Немощь, что над Мощью власть взяла,
И Зло, взлелеянное Добротою -
Смерть призывая, умереть не смею:
Любовь сгублю кончиною своею.
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26.05.2021 09:09 Відповісти
Вирус и вакцинация для того и придуманы, чтобы уменьшить количество едоков на планете. Людей загнали в мышеловку. Выбор небольшой - сдохнуть от вируса или от вакцины, но позже. Не зря еврей Зеленский придумал цирк с субсидиями, чтобы побольше украинских пенсов подохло в очередях, так и не дожив до обещанных повышений пенсий. Если кто-то надеется на вакцинацию, то их ждет разочарования. Пока народ будет носить маски на уровне половых органов или вообще игнорировать меры предосторожности вирус будет косить и косить. Все по Дарвину.
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26.05.2021 09:37 Відповісти
Яка несподіванка! А якщо взяти 1000 81-річних щеплених і 1000 81-річних і просто 1 рік за ними поспостерігати? Нагадаю, у випробуваннях вакциною від Pfizer та BioNTech у брали участь 40 тисяч людей. Під час того випробування померли шестеро учасників випробувань. Двом з них ввели справжній преперат, інші - отримували плацебо.
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26.05.2021 10:00 Відповісти
Потому что чипирование на 5-джи интернет вредно для пожилых!
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26.05.2021 11:44 Відповісти
Сколько же тут соросни понабегало!!! Від інсульту помер 81-річний британець, якого одним із перших прищепили від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9823
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26.05.2021 12:36 Відповісти
 
 