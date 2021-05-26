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арешт (1038) Крим (8671) Федорян Микола (5)

Суд продовжив на 2 місяці арешт підозрюваному в держзраді ексспівробітнику МВС України в Криму Федоряну

Новини Цензор.НЕТ Події

Суд продовжив на 2 місяці арешт підозрюваному в держзраді ексспівробітнику МВС України в Криму Федоряну

Голосіївський районний суд у Києві у вівторок, 25 травня, вирішив продовжити арешт підозрюваному в держзраді колишньому заступнику начальника ГУ МВС України в АР Крим Миколі Федоряну до 23 липня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Також суд призначив Федоряну заставу в розмірі 21 мільйон 338 тисяч гривень.

Раніше в прокуратурі АРК і Севастополя повідомляли, що направили обвинувальний висновок щодо громадянина України, який "сприяв незаконному переслідуванню кримчан".

"До суду направлено обвинувальний висновок щодо громадянина України, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям під час проведення численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах "Хізб-ут-Тахрір", за ч. 1 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років", – йшлося у повідомленні.

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У відомстві не назвали ім'я та прізвище обвинуваченого, але згідно з опублікованою раніше інформацією, йдеться про колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Миколу Федоряна.

Нагадуємо, пресслужба Прокуратури АРК і Севастополя повідомила, що 7 листопада на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду в анексований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у "допомозі російським правоохоронцям під час проведення обшуків і затримань громадян за кримськими "справами Хізб-ут-Тахрір".

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Пізніше стало відомо, що затриманий - Микола Федорян, який до окупації Криму працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки.

9 листопада суд взяв чоловіка під варту.

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почему то теплеет на душе когда садят чиновника вісшего разряда Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемому в госизмене экс-сотруднику МВД Украины в Крыму Федоряну - Цензор.НЕТ 2229
сразу представляется какой шум и гам твориться в его хатынках-замках... как суетятся его адвокаты пытаясь сохранить наворованное... как размажориваются его отпрыски... как разбегаются его подельники писяя кипятком от страха... Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемому в госизмене экс-сотруднику МВД Украины в Крыму Федоряну - Цензор.НЕТ 2264
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26.05.2021 01:32 Відповісти
Поделом собаке)
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26.05.2021 01:43 Відповісти
Что делать, если преследуют Черниговские мусора вместе со своими родственниками используя при этом суды? Почему нельзя защититься законными методами?
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26.05.2021 02:23 Відповісти
Долго судить обвиняемого, назначать залог, всколыхнуть общественность. И посмотреть как сейчас граждане Украины относятся к этому унылому делу. ДА ЗАСАДИТЬ и делов-то. Приговор не только мера наказания, а также и мера предупреждения.
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26.05.2021 02:50 Відповісти
а вот с этим животным что делать?
Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемому в госизмене экс-сотруднику МВД Украины в Крыму Федоряну - Цензор.НЕТ 7663
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26.05.2021 03:20 Відповісти
Прошлым летом супруга премьер-министра Израиля Нетаньяху, Сара Нетаньяху , была помещена в одну из больниц австрийской медицинской сети AKH Wien для оказания психиатрической помощи. В прошлом году Нетаньяху категорически отрицал этот факт. Но суть даже не в этом. Человеком оплатившим ее лечение был экс-глава правления "Приватбанка", Александр Валерьевич Дубилет, столь скоропостижно ставший гражданином Израиля в январе 2021 года.
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26.05.2021 04:52 Відповісти
 
 