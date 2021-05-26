Байден вважає, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США та Європи

Президент США Джо Байден висловив упевненість, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" триватиме, попри американські санкції, що вже діють.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Bloomberg.

Байден заявив журналістам що реалізація проєкту, на його думку, триватиме, "бо він і так майже повністю завершений".

Крім того, як зазначається в повідомленні, за словами президента США, подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США з Європою.

Нинішня адміністрація США неодноразово заявляла, що виступає проти проєкту "Північний потік-2" і намагатиметься перешкодити завершенню будівництва.

Республіканці ж критикують Байдена за надто м'яку, на їхню думку, санкційну політику щодо газопроводу.

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Зокрема, багато конгресменів-республіканців раніше в травні висловлювали невдоволення рішенням Байдена поки що не запроваджувати санкції проти компанії-оператора газопроводу - Nord Stream 2 AG.