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Байден (2325) газопровід (376) Європа (862) Північний потік (1369)

Байден вважає, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США та Європи

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Байден вважає, що подальші санкції проти

Президент США Джо Байден висловив упевненість, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" триватиме, попри американські санкції, що вже діють.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Bloomberg.

Байден заявив журналістам що реалізація проєкту, на його думку, триватиме, "бо він і так майже повністю завершений".

Крім того, як зазначається в повідомленні, за словами президента США, подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США з Європою.

Нинішня адміністрація США неодноразово заявляла, що виступає проти проєкту "Північний потік-2" і намагатиметься перешкодити завершенню будівництва.

Республіканці ж критикують Байдена за надто м'яку, на їхню думку, санкційну політику щодо газопроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина продовжить переговори зі США щодо "Північного потоку-2", - Меркель

Зокрема, багато конгресменів-республіканців раніше в травні висловлювали невдоволення рішенням Байдена поки що не запроваджувати санкції проти компанії-оператора газопроводу - Nord Stream 2 AG.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Ну что, граждане, помолились на Св. Джо?
Но есть и плохие новости - эта банда гадит в Штатах еще больше чем за пределами. Одна только недавняя канонизация гопника-наркомана чего стоит.
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26.05.2021 08:27
+15
Не понял! Байден наш или их! Что-то, последнее время выдает нехорошие новости. То с бульбофюрером, то с сев потоком 2. Верните Трампа!
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26.05.2021 07:08
+15
Так вот оказывается какие санкции из ада для россии от США,безнаказанность и потаканию маньяку развязывает и даёт силы на дальнейшую агрессию
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26.05.2021 09:18
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Если изнасилование неизбежно - расслабься и получи удовольствие.

(с) Байден.
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26.05.2021 08:24 Відповісти
Ну что, граждане, помолились на Св. Джо?
Но есть и плохие новости - эта банда гадит в Штатах еще больше чем за пределами. Одна только недавняя канонизация гопника-наркомана чего стоит.
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26.05.2021 08:27 Відповісти
В сектантів - амнезія. Але у них така психологія і манера поведінки. Одхрещуються од своїх дифірамбів та цілковито забули дебільну бідоно-істерію, яку вони розвели на весь світ (ото вже ті, хто мусив моніторити соцмережі, животи надірвали).

Вирішила не наводити ніки. Цього разу.
ВАУ це ж наша перемога!!! Тепер ячекаємо на повалення "режиму" НеЛоха, картопляного бацькі і можливо подальший занепад рашки аж до її розпаду. Якщо Байден з яйцями звичайно... 07.11.2020 19:06
 Джо, зробимо їх разом) 07.11.2020 19:22
 Господи, я чекав цього чотири роки ! 07.11.2020 19:32
 пока шо джо-торпеда нашла свою цель и если за ето надо платитъ - я буду. 07.11.2020 20:25
 НАШИ ПОБЕДИЛИ! УРА! 07.11.2020 19:36

You go Joe ! Congrats !!! Позитивчик на нашей улице на ближайшие 4 года ! 07.11.2020 20:37
 Кажуть він був другом МакКейна, хоча і в різних таборах... Тому однозначно Байден-президент, піде на користь Україні. 07.11.2020 21:04

Байден пришле свого спецпредставника по Україні щоб Зельку дрючив. 11.11.2020 00:04
... Трамп ЧМО. ... Украиной вообще не занимается, а Байден занимался и будет заниматься. Сирию сдал *****. Украина у него, как кость в горле. Для Украины лучший вариант это Байден. 11.11.2020 12:09

Держитесь, кацапы! Госдеп возглавит внук киевлянина Блинкен! Зима на носу - готовьтесь сосать лапу! И так - четыре года! 25.11.2020 02:53

Поздравляю Америку с правильным, спасительным для всех выбором....Америка избавилась от рыжего придурка и клоуна, а теперь обязана обезвредить мирового террориста, шизофреника - маньяка путина.... Кремлёвская нечисть должна сидеть под плинтусом и ждать указаний из Вашингтона и Киева.....25.11.2020 06:18

Здається, цим можна сказати ВСЕ Байден стане гіршим для русні ніж Обама. Це за Трампа Жирік шампанське пив. 25.11.2020 14:17

Biden forever! 20.01.2021 20:17

Байден забьет гвоздь в крышку гроба московии. Аминь 20.01.2021 20:54

Байден з тих політиків, яких можна вважати засновниками ******** Америки. Американці та весь світ йому ще віддячать. Розпочав він у правильному напрямку: мочити кацапів - це його обов'язок перед людством. Хто як не він? Хто як не велика Америка зможе придушити цю кремлівську гідру! Трампон на на таке був не здатний. 22.01.2021 01:52

Будь-який през США кращий, ніж агент КГБ Трамп. 29.01.2021 19:38
Козак Байда Україну в біді не полишить, перед окупантом ******.. 08.02.2021 16:33

наймогутніший президент світу дасть просраться московії!!! 08.02.2021 16:37

вот что Байден животворящий делает.. и это еще даже года его каденции не прошло..
22.02.2021 18:08

Последнее слово будет за президентом Украины Джо Байденко. ...а он умеет нагибать, по серьёзному 23.02.2021 23:39


І т.д., і т.п. І ще ображаються та верещать, коли нагадуєш.
До речі, ідол українського населення заявляв, що балотуватиметься на 2-й термін.
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26.05.2021 08:34 Відповісти
Байден вважає, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США та Європи - Цензор.НЕТ 3721
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26.05.2021 09:03 Відповісти
А самое интересное , что это все разносили твои же друзья « порохоботы» из той же секты верующих в « святого Петра» !
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26.05.2021 10:25 Відповісти
Ведану исключили из секты за "ересь" 😁
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26.05.2021 10:46 Відповісти
👍
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26.05.2021 10:44 Відповісти
Отличная подборка😁
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26.05.2021 10:45 Відповісти
Байден вважає, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США та Європи - Цензор.НЕТ 9934 Я буваю ужасна.
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27.05.2021 04:15 Відповісти
Може хтось не в курсі, але практично всю трубу проложили при Трампі-борцуну
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26.05.2021 17:48 Відповісти
Надо обратить внимание на это Бутусову, у него журналисты видимо тоже английским не владеют .
Ещё умудряются переводить имена собственные
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26.05.2021 08:52 Відповісти
Ясное дело не владеют. Большинство ссылок на американские издания через российские переводы.
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26.05.2021 09:03 Відповісти
Кадры решают все 😀
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26.05.2021 09:07 Відповісти
Не говори глупостей. Байден вважає, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США та Європи - Цензор.НЕТ 312
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26.05.2021 11:47 Відповісти
Когда-то в Хельсинки тоже была встреча президентов и они якобы договорились , после этого ссср развалился
Возможно у Байдена есть чем загнать **** в угол , но надо же его в ловушку заманить 😀😀😀
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26.05.2021 08:32 Відповісти
Вот интересная инфа
Федеральна прокуратура штату Нью-Йорк у справі проти адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані вилучила дані з електронної пошти та акаунтів iCloud двох колишніх українських чиновників та українського бізнесмена. Ймовірно, йдеться про ексгенпрокурора Юрія Луценка, ексглаву Державної фіскальної служби Романа Насірова та бізнесмена Олександра Левіна.
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26.05.2021 08:33 Відповісти
Девушка, поверьте: если великая держава платит выкуп каким-то хакерам, остановившим нефтепровод на её же территории, с такой державой больше никто считаться не будет. До смены власти на вменяемую.
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26.05.2021 08:43 Відповісти
Хакеры между прочим извинились перед простыми американцами, за то что доставили им неудобства.
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26.05.2021 09:14 Відповісти
Их целью, по-видимому, был режим сумасшедших коммунистов, правящий с 20-го января.
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26.05.2021 10:25 Відповісти
Все. Поганий Трамп санкціями ПП2 зупиник, а гарний Байден Україну злив. Тепер тільки на себе можна розраховувати. Іларіонов каже, що ПП2 добудують у Вересні. От тоді і "почнеться". За літо треба бомбосховищ набудувати. І влада нормальна треба, а не російський шпигун Зєля.
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26.05.2021 08:38 Відповісти
Ну хто там ждал что Байден начнёт с Москвой ядерную войнушку ради благополучия зелёного режима ?
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26.05.2021 08:41 Відповісти
Урод! Байден вважає, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США та Європи - Цензор.НЕТ 9924 Подельник путлера, соавтор Третьей Всемирной.
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26.05.2021 08:47 Відповісти
дело в том, что любые санкции непродуктивны
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26.05.2021 08:53 Відповісти
Почему же? Очень даже продуктивны. Совок в свое время удушили? Удушили. Добычу нефти в Арктике? Это уже недавно совсем. И вообще, читайте больше российской прессы для перспективы.
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26.05.2021 09:06 Відповісти
А шо с добычей нефти в Арктике ?
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26.05.2021 09:10 Відповісти
я имел ввиду, шо обе стороны только теряют от них
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26.05.2021 09:23 Відповісти
дякуємо дядечкі Джо.. головне не Трамп..
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26.05.2021 09:04 Відповісти
Может путлер предложил Байдену, чтобы его сын руководил СП-2 ?
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26.05.2021 09:09 Відповісти
Ждем Байден считает, что дальнейшая поддержка Украины была бы "непродуктивной" для отношений США и РФ
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26.05.2021 09:12 Відповісти
Так вот оказывается какие санкции из ада для россии от США,безнаказанность и потаканию маньяку развязывает и даёт силы на дальнейшую агрессию
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26.05.2021 09:18 Відповісти
Ржу нимагу, любители спящего джо, как вы там? Вспоминаете Трампа? Надеюсь, уже хорошо о нём думаете, безмозглые..
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26.05.2021 09:30 Відповісти
Безмозглый ты. С какого перепуга президенты Америки должны переживать за Украину? Вот пусть Зеленский и переживает.
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26.05.2021 09:40 Відповісти
О, вот один любитель.
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26.05.2021 09:43 Відповісти
Мне плевать кто президент Америки ибо он должен думать 24/7 об Америке а не о Украине или Гондурасе ( в Америке своих проблем хватает). А то просто убивают претензии к президентам других стран, все нам должны , но то что свой президент хрен знает чем занимается, все сидят и молчат.
P.S еще скажите что это ***** Байден нам вакцинацию провалил
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26.05.2021 09:48 Відповісти
На счет нашего президента я полностью согласен. Я первоначально обращался к тем кто так сильно тут рвал одно место за байдена, аж орал тут что джо порядок наведёт, а Трамп плохой, в этом был посыл.
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26.05.2021 09:57 Відповісти
США всегда были заинтересованы во внешней политике. Или ты забыл про Корею, Вьетнам, Ближний Восток? Да они даже все свои военные силы могут забросить куда угодно. Это США, а не Швейцария. Вот мне пофиг кто там в Швейцарии рулит, но говорить что пофиг кто рулит в США может только отбитый дурак.
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26.05.2021 12:33 Відповісти
США всегда были заинтересованы во внешней политике

...правда со временем у них становится всё меньше и меньше возможностей на неё влиять. Остальные страны поднимают экономики, развиваются. Китай уже превзошёл США по ППС ВВП. США остаются прежним куском масла, а хлеб по какому они размазываются становится всё больше. Вот уже и Германия их в открытую посылает.

Когда то США покупали лояльность своих союзников. А сейчас у них уже не хватает на это денег, и приходится заставлять их делать по своему - угрожая. Дело времени, когда и выполнить угрозы уже не хватит сил. Байден вважає, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США та Європи - Цензор.НЕТ 341
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27.05.2021 01:47 Відповісти
Думать это не ихнее - нечем!
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26.05.2021 10:50 Відповісти
Млядская Германия таки отстояла Пуйловский проект перед США.
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26.05.2021 09:33 Відповісти
Ще нещодавно мої знайомі з однієї партії як по команді дуже ратували і агітували за Байдена.Так активно, начабто Байден балотувався на пост Президента України. Зараз замовкли, як лайна наїлись. Всі як по команді різко перевелись знову на пропагандування української мови бо це більщ безпечно і без неприємних наслідків. Мабуть, щоб інші забули що вони ратували за Байдена. Як при совку - по команді зверху. І недурні ж люди, здається...
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26.05.2021 09:39 Відповісти
Что- то мне кажется после визита Блинкена в Украину и его переговоров до американцев окончательно дошло о количестве имбецилов ( хотя не нужно было и ехать, просто читать новости)
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26.05.2021 09:42 Відповісти
Пока мы не поймем , что украина просто разменная монета в руках запада и параши так и будем верить в силу америки
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26.05.2021 09:43 Відповісти
Трамп четко заявлял, что Крым это вина Обамки, и никого кроме Обамки. Что если бы он был президентом, то параша б не рыпнулась. И у меня есть чувство что это правда, хотя нашим байдобилам это было не понятно...
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26.05.2021 12:29 Відповісти
Поле битвы,шахматная доска итд.Всё это ватные шаблоны,которые вдалбливать нужно зомбакам в рашке,а не нам.
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26.05.2021 14:01 Відповісти
Спасибо товарищу Байдину за наше беспросветное будущее!
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26.05.2021 10:13 Відповісти
Давайте побудем немного взрослыми. Байден не оправдывает ожиданий украинских патриотов, но должен ли? В Украине есть президент, при котором Украина покупает у ***** электроэнергию. Почему же президент США должен портить отношения со своим союзником по НАТО, где расположены войска США в угоду стране, где президент потроллил госсекретаря, мол "вы ничего не видите, мы супер-реформаторы"? В Госдепе же не идиоты? Они все видят и выбрали сторону своего давнего союзника. Вот и все.
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26.05.2021 10:27 Відповісти
Что Трампа, что Бидена меньше всего волнуют интересы Украины. Трамп блокировал СП с целью организовать поставки американского сжиженного газа в Европу. А у Бидена, точнее у тех, кто его контролирует, уже совсем другие интересы - они хотят получать бабло и от сотрудничества с рашой и с Европой. Но и у тех и у других главным условием является разблокировка СП-2.
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26.05.2021 10:59 Відповісти
похоже так и есть. Потому нужно создавать Балто-Черноморский союз!!! "Будущее Украины - Балто-Черноморский союз! Байден вважає, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США та Європи - Цензор.НЕТ 1646 Байден вважає, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США та Європи - Цензор.НЕТ 9147
Это выгодно и экономически и политически отстаивать свои интересы в Европе! Украина, Польша, Чехия, Румыния, Грузия, Литва, Эстония, Латвия, Словакия,..туда можно пригласить Турцию и Азербайджан! Вместе можем стать одним из новых экономических, культурных и политических центров Европы.

а Евросоюз с Германией и Францией это политические проститутки и марионетки кремля.
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26.05.2021 15:54 Відповісти
С уровнем мышления нашего населения нас никуда не возьмут, мы все сдадим, продадим, просрем .
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26.05.2021 16:18 Відповісти
кацапы, я что то не понял - так байден чмо или не чмо???
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26.05.2021 10:29 Відповісти
Когда я писал что байдобилы хуже чем зебилы, то на меня сыпались обвинения в кацапизме. Ну теперь жрите. Это еще цветочки, будут и ягодки. Байдобилы ж в геополитике просто нули. Сейчас еще дед сковырнется, прийдет на смену черный троцкий, и сша если с байдой просто идет к краху и варианту СССР-2.0, то тогда она сорвется на бег.
И про военную помощь которая была при Трампе и его четкую позицию, его давление на европку и не надейтесь, тупоголовые.
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26.05.2021 12:26 Відповісти
Треба було Пальчевського обирати Байден вважає, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США та Європи - Цензор.НЕТ 7378
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26.05.2021 12:44 Відповісти
А зачем Байдену рвать зад за Украину, если мы сами сливаем страну, не боролись с СП 2, сами много чего покупаем у рашки, а Байден обязан вводить санкции? Страну с таким количеством дебилов и надо только мордой об асфальт.
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26.05.2021 16:24 Відповісти
Оказывается, когда старый маразматик Байден опрометчиво поддался на журналистскую провокацию, согласившись с тем, что Путин убийца, Байден по-просту не уточнил: Путин - убийца иллюзий украинцев насчёт возможностей Байдена по отношению к Путину.
И всего делов.
Сюда же можно присовокупить пафосную бабищу Витулю Нуланд с её меседжем для украинцев: "хрен вам, а не НАТО", далее напечатать текст Будапештского меморандума на туалетной бумаге, подтирать им жопы и радоваться жизни.
А меж тем Байден очертил решительные планы на ближайшее будущее:
"Где моя вставная челюсть? Пойду шамкать манную кашку - надеюсь сегодня без комочков. А потом отдамся утренней клизме".
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26.05.2021 12:39 Відповісти
Врет старый хрен.Санкции они вводили против руснявых прокладок и кораблей,которым они не особо мешали.А вот против немецких компаний,которые курируют этот поток серьезных санкций ещё не вводили.
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26.05.2021 13:56 Відповісти
Так он и говорит о том - что вводить санкции против немецких компаний - плохо для отношений США и Германии. Байден вважає, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США та Європи - Цензор.НЕТ 7520
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27.05.2021 01:34 Відповісти
Он за это ещё выгребет от республиканцев по полной. Байден вважає, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США та Європи - Цензор.НЕТ 5750
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27.05.2021 21:46 Відповісти
одни чемберлены ныне в Европе и Байден такой же! одни озабоченные и латентные пи..
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26.05.2021 15:08 Відповісти
Хм, о санкциях в отношении кацапстана - синхронно с Макроном. Но это не должно волновать Украину, потому как весь мир с нами. Или не.
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26.05.2021 15:14 Відповісти
Или не...
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26.05.2021 21:36 Відповісти
та таки да
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26.05.2021 21:58 Відповісти
трус, импотент и тряпка он
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26.05.2021 15:18 Відповісти
Ой-вы... не подгорайте и не визжите "зрада".
Во-первых, ценность СП-2 чрезмерно преувеличена. Может она была настолько высокой в 2014-ом году, но с тех пор она упала во много раз!
а) уже заключенный контракт с Украиной на транзит газа
б) антимонопольный закон ЕС запрещающий использование СП-2 на полную мощность
в) снижение потребление газа в ЕС
г) достройка инфраструктур СПГ и норвежского газа
это все достигнуто за счет того, что из-за санкций достройка СП-2 была отложена на 7-8 лет.
Во-вторых, уже действующие санкции и последующие очень сильно сейчас вредят и навредят в будущем СП-2, даже когда он будет построен.
ВСЁ, "поезд ушел"! СП-2 уже никогда не выполнит задач, которые на него так сильно возлагал Уйло.
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26.05.2021 16:21 Відповісти
а во время "Ч" уйдет за долги.
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26.05.2021 17:05 Відповісти
Я ТОЖЕ ВСЕГДА СЧИТАЛ, ЧТО ЛУЧШЕ ДИВЕРСИЯ !)
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26.05.2021 19:16 Відповісти
от вам і байден ... Байден вважає, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США та Європи - Цензор.НЕТ 8514
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26.05.2021 21:34 Відповісти
Всё? Сдулся? Бла Бла Бла
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27.05.2021 06:42 Відповісти
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