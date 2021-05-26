"У процесі": Байден заявив, що не хоче спекулювати на темі санкцій проти Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден повідомив журналістам, що питання про розробку санкцій щодо влади Білорусі через інцидент з Ryanair перебуває в процесі розгляду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це в процесі", - цитує відповідь Байдена на питання про можливі санкції стосовно Білорусі видання The Hill.
"Я не хочу спекулювати на цю тему, поки ми не завершимо", - зазначив він.
Раніше Байден назвав "прямою образою міжнародних норм" ситуацію з літаком Ryanair у Білорусі і повідомив, що доручив розробити заходи притягнення до відповідальності винних.
"Я приєднуюся до численних закликів провести міжнародне розслідування, щоб встановити всі обставини цієї справи. Я вітаю новини про те, що Європейський Союз закликав до цілеспрямованих економічних санкцій та інших заходів і попросив мою команду розробити відповідні варіанти притягнення винних до відповідальності в тісній координації з Європейським Союзом, іншими союзниками і партнерами, а також міжнародними організаціями", - цитує Білий дім заяву Байдена.
Він зазначив, що вимушена посадка комерційного рейсу Ryanair і подальше затримання засновника Telegram-каналу NEXTA, визнаного в Білорусі екстремістським, Романа Протасевича є "прямою образою міжнародних норм".
"Сполучені Штати приєднуються до країн у всьому світі в закликах до його звільнення, а також до звільнення сотень політичних в'язнів, які несправедливо утримуються під вартою режимом Лукашенка", - заявив президент США.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
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Что бы нормально жилось простым, законопослушным и работящим украинцам!
Щось про бідона нічого не написано, бо язики в жопу засунули.
Молодець дядечко Джо.. не те шо любітєль путіна Трамп..
"Где моя вставная челюсть? Пойду шамкать манную кашку - надеюсь, сегодня без комочков. А затем отдамся послеобеденной клизме".