УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
54779 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
3 666 15
Байден (1427) Білорусь (4039) санкції (3341) Ryanair (90) Протасевич Роман (291)

"У процесі": Байден заявив, що не хоче спекулювати на темі санкцій проти Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"У процесі": Байден заявив, що не хоче спекулювати на темі санкцій проти Білорусі

Президент США Джо Байден повідомив журналістам, що питання про розробку санкцій щодо влади Білорусі через інцидент з Ryanair перебуває в процесі розгляду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це в процесі", - цитує відповідь Байдена на питання про можливі санкції стосовно Білорусі видання The Hill.

"Я не хочу спекулювати на цю тему, поки ми не завершимо", - зазначив він.

Раніше Байден назвав "прямою образою міжнародних норм" ситуацію з літаком Ryanair у Білорусі і повідомив, що доручив розробити заходи притягнення до відповідальності винних.

"Я приєднуюся до численних закликів провести міжнародне розслідування, щоб встановити всі обставини цієї справи. Я вітаю новини про те, що Європейський Союз закликав до цілеспрямованих економічних санкцій та інших заходів і попросив мою команду розробити відповідні варіанти притягнення винних до відповідальності в тісній координації з Європейським Союзом, іншими союзниками і партнерами, а також міжнародними організаціями", - цитує Білий дім заяву Байдена.

Він зазначив, що вимушена посадка комерційного рейсу Ryanair і подальше затримання засновника Telegram-каналу NEXTA, визнаного в Білорусі екстремістським, Романа Протасевича є "прямою образою міжнародних норм".

"Сполучені Штати приєднуються до країн у всьому світі в закликах до його звільнення, а також до звільнення сотень політичних в'язнів, які несправедливо утримуються під вартою режимом Лукашенка", - заявив президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+8
З Байдкном все вже зрозуміло. Говорить одне. А робить протилежне. Піде ручкатись з "убивцею".Санкцій не буде, буде бла бла бла...
показати весь коментар
26.05.2021 08:01
+2
"Я дам вам парабеллум". "У процесі": Байден заявив, що не хоче спекулювати на темі санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 9559
показати весь коментар
26.05.2021 09:26
+2
Правильно, чтобы добро победило зло, все добрые должны собраться и замочить всех злых! "У процесі": Байден заявив, що не хоче спекулювати на темі санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1679
показати весь коментар
26.05.2021 10:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
почему просто не взять и уничожить недофюреров россии и беларуси пока они не уничтожили мировой порядок и не совершили преступления против человечества?
показати весь коментар
26.05.2021 08:01 Відповісти
А почему бы не взять и уничтожить всех насильников, убийц, да и просто "быдло-быков" в Украине?
Что бы нормально жилось простым, законопослушным и работящим украинцам!
показати весь коментар
26.05.2021 08:31 Відповісти
Правильно, чтобы добро победило зло, все добрые должны собраться и замочить всех злых! "У процесі": Байден заявив, що не хоче спекулювати на темі санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1679
показати весь коментар
26.05.2021 10:50 Відповісти
"Я дам вам парабеллум". "У процесі": Байден заявив, що не хоче спекулювати на темі санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 9559
показати весь коментар
26.05.2021 09:26 Відповісти
З Байдкном все вже зрозуміло. Говорить одне. А робить протилежне. Піде ручкатись з "убивцею".Санкцій не буде, буде бла бла бла...
показати весь коментар
26.05.2021 08:01 Відповісти
Ага, придурок Трамп - було написано у їх методичках.
Щось про бідона нічого не написано, бо язики в жопу засунули.
показати весь коментар
26.05.2021 08:29 Відповісти
И как же украинские читатели цензора повлияли на выбор президента сша? Хотите показать свою недооцененную проницательность? - Поиграйте с сыном в шахматы
показати весь коментар
26.05.2021 08:59 Відповісти
У бульбенфюрера рак предстательной железы, раньше операции делались в одной из европейских клиник, в принципе пока еще все операбельно, но теперь для него ехать в Европу это риск получить билет в один конец. Приезжать из врачей тоже никто не хочет, для них это крах карьеры и пятно на всю жизнь. Оставался только вариант с Катаром и ОАЭ, но теперь похоже и эта форточка закрывается. А глупый Витёк Лукашенко "старшой" уже представляет себя новым Рамзанчиком Кадыровым, сидящим на белорусском "троне" на дотациях из *********. Хотя если честно сказать Кадыров по сравнению с Витьком это Цицерон и Юлий Цезарь. У нынешнего Президента НОК Беларуси каждое второе слово это б...ь, и фраза из более чем 5 слов для него без бумажки неподъемная. Вот такие то дела на горизонте.
показати весь коментар
26.05.2021 08:33 Відповісти
Нужно напомнить диктатору в каком году Белорусской сср передали Берестейщину населенную украинцами. Старики там до сих пор помнят украинский не смотря на ассимиляцию. Украина введи миротворцев!
показати весь коментар
26.05.2021 08:57 Відповісти
проти білорусі "на розгляді".. північний потік-2 - санкції антипродуктивні..
Молодець дядечко Джо.. не те шо любітєль путіна Трамп..
показати весь коментар
26.05.2021 09:06 Відповісти
Затем Байден решительно подитожил своё заявление:
"Где моя вставная челюсть? Пойду шамкать манную кашку - надеюсь, сегодня без комочков. А затем отдамся послеобеденной клизме".
показати весь коментар
26.05.2021 09:43 Відповісти
Останні новини по постачанню енергоносіїв показали що американські соціалісти вже домовились із кацапами. Комі важко перейти в цинізмі-вони здатніі домовитись із ким не будь: диктаторами, наркобаронами, вбивцями... лиш би косити бабло. Зустріч Байдена з пуйлом-це зустріч агента із куратором.
показати весь коментар
26.05.2021 12:09 Відповісти
 
 