Одеський суд взяв під варту психолога-логопеда, яка разом з чоловіком розбещувала малолітніх дітей "за солодощі"
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В Одесі суд взяв під варту психолога-логопеда, яка підозрюється в причетності до сексуального насильства над малолітніми дітьми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалив Київський районний суд Одеси 25 травня.
Альтернатива у вигляді застави не передбачена.
Встановлено, що жінка, маючи педагогічну освіту, за місцем свого проживання займалася підготовкою дітей до школи. За версією слідства, під час проведення приватних занять у її чоловіка виник умисел - задоволення статевої пристрасті з малолітніми учнями.
"Так, жінка серед дітей, які відвідують уроки, визначала тих, стосовно яких можливо здійснювати кримінальні злочини, за допомогою психологічного впливу схиляти їх до участі в діях сексуального характеру і не допустити подальшого розголошення ними інформації про події, які відбуваються", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, з травня по липень 2020 року підозрюваний неодноразово здійснював стосовно чотирирічного хлопчика і трирічної дівчинки сексуальне насильство.
Зі свого боку підозрювана просила дітей виконувати накази чоловіка, а за хорошу поведінку обіцяла солодощі.
У суді також зазначили, що стосовно другого підозрюваного (чоловіка логопеда) запобіжний захід сьогодні не обрано через його стан здоров'я. На засідання він не з'явився через погане самопочуття.
Деталі справи: у Біляївському районі Одеської області оголошено підозру подружжю, які здійснювали сексуальне насильство над малолітніми дітьми.
Підозрювані - 53-річна психолог-логопед та її 57-річний чоловік.
За скоєний злочин зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ятнадцять років або довічно.
Будь ласка, зачекайте...
До цієї жінки ходило дуже багато дітей. І ніхто таких показів не давав. Батьки не вірять, бо розпитували і у своїх дітей. Кажуть, що це наклеп.
Це не дивно ?
"Пользуясь беспомощностью детей, муж совершал над ними сексуальное насилие. Свои "развлечения" злоумышленник снимал на мобильный телефон. Чтобы дети не рассказали родителям о развратных "играх", жена педофила прибегала к приемам психологического давления, запугивая их", - говорится в сообщении.
Правоохранители собрали доказательную базу о развращении двух детей, 2015 и 2017 годов рождения.
Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигурантов сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, носители информации и мобильные телефоны.Источник: https://censor.net/ru/v3266829