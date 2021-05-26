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Одеський суд взяв під варту психолога-логопеда, яка разом з чоловіком розбещувала малолітніх дітей "за солодощі"

Новини Цензор.НЕТ Події

Одеський суд взяв під варту психолога-логопеда, яка разом з чоловіком розбещувала малолітніх дітей "за солодощі"

В Одесі суд взяв під варту психолога-логопеда, яка підозрюється в причетності до сексуального насильства над малолітніми дітьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив Київський районний суд Одеси 25 травня.

Альтернатива у вигляді застави не передбачена.

Встановлено, що жінка, маючи педагогічну освіту, за місцем свого проживання займалася підготовкою дітей до школи. За версією слідства, під час проведення приватних занять у її чоловіка виник умисел - задоволення статевої пристрасті з малолітніми учнями.

"Так, жінка серед дітей, які відвідують уроки, визначала тих, стосовно яких можливо здійснювати кримінальні злочини, за допомогою психологічного впливу схиляти їх до участі в діях сексуального характеру і не допустити подальшого розголошення ними інформації про події, які відбуваються", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, з травня по липень 2020 року підозрюваний неодноразово здійснював стосовно чотирирічного хлопчика і трирічної дівчинки сексуальне насильство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Одещині подружня пара "педагогів" розбещувала дітей під виглядом дошкільної підготовки, - Нацполіція. ВIДЕО

Зі свого боку підозрювана просила дітей виконувати накази чоловіка, а за хорошу поведінку обіцяла солодощі.

У суді також зазначили, що стосовно другого підозрюваного (чоловіка логопеда) запобіжний захід сьогодні не обрано через його стан здоров'я. На засідання він не з'явився через погане самопочуття.

Деталі справи: у Біляївському районі Одеської області оголошено підозру подружжю, які здійснювали сексуальне насильство над малолітніми дітьми.

Підозрювані - 53-річна психолог-логопед та її 57-річний чоловік.

За скоєний злочин зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ятнадцять років або довічно.

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Топ коментарі
+7
Жалко нет смертной казни для этого био мусора
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26.05.2021 07:52
+2
Вчора показували в новинах.
До цієї жінки ходило дуже багато дітей. І ніхто таких показів не давав. Батьки не вірять, бо розпитували і у своїх дітей. Кажуть, що це наклеп.
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26.05.2021 07:56
+2
Окрім однієї родини ніхто нічого не помітив.
Це не дивно ?
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26.05.2021 08:11
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Жалко нет смертной казни для этого био мусора
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26.05.2021 07:52 Відповісти
Вчора показували в новинах.
До цієї жінки ходило дуже багато дітей. І ніхто таких показів не давав. Батьки не вірять, бо розпитували і у своїх дітей. Кажуть, що це наклеп.
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26.05.2021 07:56 Відповісти
100% помста конкурентов педофилов....
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26.05.2021 08:08 Відповісти
Окрім однієї родини ніхто нічого не помітив.
Це не дивно ?
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26.05.2021 08:11 Відповісти
Навіщо це твоє лепетання?

"Пользуясь беспомощностью детей, муж совершал над ними сексуальное насилие. Свои "развлечения" злоумышленник снимал на мобильный телефон. Чтобы дети не рассказали родителям о развратных "играх", жена педофила прибегала к приемам психологического давления, запугивая их", - говорится в сообщении.
Правоохранители собрали доказательную базу о развращении двух детей, 2015 и 2017 годов рождения.
Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигурантов сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, носители информации и мобильные телефоны.Источник: https://censor.net/ru/v3266829
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26.05.2021 08:35 Відповісти
как из фильма история -это ужас
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26.05.2021 08:28 Відповісти
Жах. Два рідкісних виродки знайшли одне одного і разом творили таке, що в голові не міститься...
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26.05.2021 08:36 Відповісти
3-4 ГОДА !!!??? ЭТО КАК !!!??? ПОХОЖЕ НА ПОДСТАВУ !!!
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26.05.2021 09:27 Відповісти
Это члены секты педофила ПетуШария
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26.05.2021 11:45 Відповісти
 
 