Українські воїни збили ворожий безпілотник поблизу Березового. За добу - 8 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС
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За минулу добу, 25 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, неподалік населеного пункту Новомихайлівка ворог відкривав вогонь із протитанкових гармат та стрілецької зброї.
Поблизу селища Новгородське окупанти здійснили обстріл із мінометів 82-мм калібру.
Біля Водяного збройні формування Російської Федерації тричі застосували в бік українських позицій автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.
У районі населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 російські найманці відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У напрямку позицій ЗСУ, біля селища Березове був помічений ворожий безпілотний літальний апарат типу "Мавік" з перетином лінії розмежування. Українські захисники зі стрілецької зброї збили БПЛА окупантів.
Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає", - йдеться в повідомленні.
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