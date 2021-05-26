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Українські воїни збили ворожий безпілотник поблизу Березового. За добу - 8 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

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Українські воїни збили ворожий безпілотник поблизу Березового. За добу - 8 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 25 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, неподалік населеного пункту Новомихайлівка ворог відкривав вогонь із протитанкових гармат та стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське окупанти здійснили обстріл із мінометів 82-мм калібру.

Біля Водяного збройні формування Російської Федерації тричі застосували в бік українських позицій автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У районі населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 російські найманці відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку позицій ЗСУ, біля селища Березове був помічений ворожий безпілотний літальний апарат типу "Мавік" з перетином лінії розмежування. Українські захисники зі стрілецької зброї збили БПЛА окупантів.

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Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає", - йдеться в повідомленні.

Українські воїни збили ворожий безпілотник поблизу Березового. За добу - 8 порушень режиму тиші, втрат немає, - штаб ОС 01

Українські воїни збили ворожий безпілотник поблизу Березового. За добу - 8 порушень режиму тиші, втрат немає, - штаб ОС 02


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26.05.2021 08:08 Відповісти
Нехай щастить.
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26.05.2021 08:15 Відповісти
Мавик сбили? А как они в него попали? Українські воїни збили ворожий безпілотник поблизу Березового. За добу - 8 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 470
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26.05.2021 08:15 Відповісти
Случайно
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26.05.2021 09:55 Відповісти
Українські воїни збили ворожий безпілотник поблизу Березового. За добу - 8 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7426 Українські воїни збили ворожий безпілотник поблизу Березового. За добу - 8 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3627
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26.05.2021 08:32 Відповісти
Ну и доколе,или"потерь нет"-уже "перемога"? Українські воїни збили ворожий безпілотник поблизу Березового. За добу - 8 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3546
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26.05.2021 08:35 Відповісти
 
 