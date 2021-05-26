В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали
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3395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 травня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"26 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3395 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 154 дитини та 73 медпрацівники.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 778 осіб;
летальних випадків – 208;
одужало – 14 987 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 30 724 особи,
методом ІФА – 13 108 осіб,
експрес-тестами – 28 156 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 189 858 осіб;
одужало – 1 990 051 особа;
летальних випадків – 49 893;
проведено ПЛР-тестувань – 10 076 621.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277), Запорізькій (219) та Київській (208) областях", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Зеля ставит лайк из Буковеля, чуваки!)))
Або це інша хвороба, або хворі просто перестали тестуватися.
При Порохе их были сотни.
Обтекай теперь.
Географию в школе учил? проведи от центра Украины (можно от Киева) луч в направлении на юго-восток (зюйд-ост).
Моя область не позволила весной 2014г. прорваться русской весне за пределы Донбасса.
Но не Запорожье, форпостом на юго-востоке стала другая область )
Компанія Fazze заявила, що вона є «маркетинговою платформою з впливу, яка з'єднує блогерів і рекламодавців» і стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні, але не зареєстрована там. Згідно з даними у соцмережі LinkedIn, керівництво Fazze приїхало з Москви і працювало в агентстві, яке заснував російський підприємець. У вівторок Fazze закрила свій сайт і профіль в Instagram.
Минулого тижня агентство зв'язалося з кількома французькими YouTube-блогерами, які займаються питаннями охорони здоров'я та науки, і просило їх поганою англійською «пояснити», що «рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже втричі вищий, ніж серед вакцинованих AstraZeneca».
Лідерам думок сказали опублікувати на своїх сторінках у YouTube, Instagram або TikTok посилання на матеріали в Le Monde, Reddit і Ethical Hacker нібито про витік звіту, що містить дані, які нібито підтверджують це твердження. Але the Guardian зазначає, що стаття в Le Monde стосується даних, які, як повідомляється, російські хакери викрали з Європейського агентства з лікарських засобів і опублікували в дарк вебі. Вона не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах були видалені.
Крім того, блогерів попросили сказати своїм підписникам, що «основні засоби масової інформації ігнорують цю тему» і запитати: «Чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка є небезпечною для здоров'я людей?» Лист також містив прохання «поводитися так, як ніби у вас є пристрасть і інтерес до цієї теми» й уникати використання слів «реклама» або «спонсорований» в повідомленнях або відео, тому що «матеріал повинен бути представлений як ваша особиста незалежна думка».
Скріншоти листів від компанії опублікував в Twitter Лео Грассі, популярний французький науковий YouTube-блогер з майже 1,2 млн підписників. Грассі сказав, що у кампанії був «колосальний бюджет», але агентство відмовилося назвати свого клієнта.
Німецький блогер з 1,5 млн підписників Мірко Дротчман також опублікував скріншот електронного листа з проханням взяти участь в «інформаційній кампанії» про «значну кількість смертей» після щеплення Pfizer.
https://zaxid.net/news/
До сих пор не могу понять, в статистике ковида умершие ОТ короны или у которых была обнаружена корона, но умерли они по другой причине...
https://www.bbc.com/news/uk-england-coventry-warwickshire-57234741
О чем можно дальше говорить и спорить, но коронбесие продолжается.Это все шифзофрения из области типа ,вы суслика не видете, но он есть'. Мышление заменили штампами. Кому это выгодно в стране буратин?