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В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали

3395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 травня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"26 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3395 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 154 дитини та 73 медпрацівники.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 01 госпіталізовано – 1 778 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 01 летальних випадків – 208;

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 01 одужало – 14 987 осіб;

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 04 методом ПЛР – 30 724 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 04 методом ІФА – 13 108 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 04 експрес-тестами – 28 156 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індійський штам коронавірусу офіційно виявлено в 53 країнах, - ВООЗ

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 07 захворіло – 2 189 858 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 07 одужало – 1 990 051 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 07 летальних випадків – 49 893;

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 10 076 621.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277), Запорізькій (219) та Київській (208) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 12

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Топ коментарі
+4
А спочатку ЗЕбарига продав маски в Іспанію. Ай маладєс!
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26.05.2021 08:38
+4
В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4023
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26.05.2021 08:47
+3
Зеботы пишут в темах про Порошенко, когда товарищь майор дайот команду, по этому в рядовых новостях минимальная активность
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26.05.2021 08:48
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200-400 трупів ? Фігня ! Баби нарожають !
В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали - Цензор.НЕТ 8106
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26.05.2021 08:30 Відповісти
А спочатку ЗЕбарига продав маски в Іспанію. Ай маладєс!
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26.05.2021 08:38 Відповісти
Самое смищное, что концентраторы и швл ЗЕ отправил в Индию, потому что их покупал Порошенко В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали - Цензор.НЕТ 8718
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26.05.2021 08:53 Відповісти
трэшак...сначала не покупать швл, а потом начинать продавать то что есть силами волонтеров и меценатов)
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26.05.2021 12:38 Відповісти
Ляшко красава сразу с козырей зашел, даже г-н кРадуцкий до такого не додумался.
Зеля ставит лайк из Буковеля, чуваки!)))
В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6787
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26.05.2021 08:42 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4023
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26.05.2021 08:47 Відповісти
Это с учетом занижений или без?
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26.05.2021 08:30 Відповісти
В декабре, насколько я помню, делали по 70 тысяч тестов в день, теперь по 30. Пожалуй, чтобы оценить силу эпидемии, надежнее ориентироваться на смерти и госпитализации в день. В самое тяжелое время и того, и другого вроде как было вдвое больше...
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26.05.2021 11:11 Відповісти
Не правда. Пік пандемії. 03.04.21. Виявлено 20341 хворого, померло 396 людей. Сьогодні виявлено 3395 хворих, померло 208 людей. Тобто захворюваність впала в 5,5 разів, а смертність лише в 2 рази.
Або це інша хвороба, або хворі просто перестали тестуватися.
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26.05.2021 18:11 Відповісти
Комментарии в темах теперь измеряются единичными цифрами.
При Порохе их были сотни.
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26.05.2021 08:40 Відповісти
Зеботы пишут в темах про Порошенко, когда товарищь майор дайот команду, по этому в рядовых новостях минимальная активность
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26.05.2021 08:48 Відповісти
Лично я вообще перестал заходить на комментарии - 2-й год кроме воплей и улюлюкания насчет зеботов, игры на рояле, стоимости пиджаков и т.п. читать нечего (
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26.05.2021 09:14 Відповісти
Ну и лады. Для тебя самое место - на русвесне.
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26.05.2021 10:33 Відповісти
В отличие от тебя, который каждый день срет здесь в каждой теме одну и ту же песню про Зелю и 76% лохотрата, я захожу сюда чтобы узнать свежие новости (по сути и по содержанию), а выводы для себя делаю сам без твоих (и твоих коллег) комментаторских испражнений.
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26.05.2021 11:30 Відповісти
Тебя, лапоть, я не звал комментировать мои выступления.
Обтекай теперь.
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26.05.2021 12:08 Відповісти
Мне таких заангажованных как ты не то что комментировать, просто бегло пролистать западло. Забили весь Цензор своими тупыми заказными подъ#бками, читать нечего (
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26.05.2021 12:30 Відповісти
юговосток это какая область?
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26.05.2021 12:40 Відповісти
С 2014г. заколебался отвечать на подобные вопросы, направленные не по сути, а чтобы дое#аться до оппонента.
Географию в школе учил? проведи от центра Украины (можно от Киева) луч в направлении на юго-восток (зюйд-ост).
Моя область не позволила весной 2014г. прорваться русской весне за пределы Донбасса.
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26.05.2021 13:37 Відповісти
немножко коробит просто это знаменитое "юговосток (Украины)"... а так все норм, Запорожье так Запорожье
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26.05.2021 14:11 Відповісти
Именно поэтому выбрал этот ник чтобы дразнить аквафрешей весной 2014г.
Но не Запорожье, форпостом на юго-востоке стала другая область )
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26.05.2021 14:28 Відповісти
остается только донецкая и город герой Мариуполь) дальше Марика орки не прошли в 14-м)
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26.05.2021 14:47 Відповісти
PR-агентство Fazze зі зв'язками з Росією запропонувало гроші французьким і німецьким «лідерам думок», щоб вони поширювали хибне звинувачення в тому, що вакцина від коронавірусу компанії Pfizer/BioNTech є причиною «сотень смертей», повідомила газета The Guardian. Як повідомляв ZAXID.NET, раніше стало відомо, що вакцину AstraZeneca, на користь якої європейським блогерам пропонували очорнювати Pfizer, виготовлятимуть також у Росії.

Компанія Fazze заявила, що вона є «маркетинговою платформою з впливу, яка з'єднує блогерів і рекламодавців» і стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні, але не зареєстрована там. Згідно з даними у соцмережі LinkedIn, керівництво Fazze приїхало з Москви і працювало в агентстві, яке заснував російський підприємець. У вівторок Fazze закрила свій сайт і профіль в Instagram.

Минулого тижня агентство зв'язалося з кількома французькими YouTube-блогерами, які займаються питаннями охорони здоров'я та науки, і просило їх поганою англійською «пояснити», що «рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже втричі вищий, ніж серед вакцинованих AstraZeneca».

Лідерам думок сказали опублікувати на своїх сторінках у YouTube, Instagram або TikTok посилання на матеріали в Le Monde, Reddit і Ethical Hacker нібито про витік звіту, що містить дані, які нібито підтверджують це твердження. Але the Guardian зазначає, що стаття в Le Monde стосується даних, які, як повідомляється, російські хакери викрали з Європейського агентства з лікарських засобів і опублікували в дарк вебі. Вона не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах були видалені.

Крім того, блогерів попросили сказати своїм підписникам, що «основні засоби масової інформації ігнорують цю тему» і запитати: «Чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка є небезпечною для здоров'я людей?» Лист також містив прохання «поводитися так, як ніби у вас є пристрасть і інтерес до цієї теми» й уникати використання слів «реклама» або «спонсорований» в повідомленнях або відео, тому що «матеріал повинен бути представлений як ваша особиста незалежна думка».

Скріншоти листів від компанії опублікував в Twitter Лео Грассі, популярний французький науковий YouTube-блогер з майже 1,2 млн підписників. Грассі сказав, що у кампанії був «колосальний бюджет», але агентство відмовилося назвати свого клієнта.
Німецький блогер з 1,5 млн підписників Мірко Дротчман також опублікував скріншот електронного листа з проханням взяти участь в «інформаційній кампанії» про «значну кількість смертей» після щеплення Pfizer.
https://zaxid.net/news/
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26.05.2021 09:00 Відповісти
А всего каждый день в Украине умирает по разным причинам от 1500 до 1700 человек.
До сих пор не могу понять, в статистике ковида умершие ОТ короны или у которых была обнаружена корона, но умерли они по другой причине...
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26.05.2021 10:19 Відповісти
Перший чоловік, який отримав вакцину Pfizer у Великобританії Джеймс Вільям Шекспір ​​помер від хвороби непов'язаною за вакциною

https://www.bbc.com/news/uk-england-coventry-warwickshire-57234741
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26.05.2021 12:23 Відповісти
у нас в районной больнице днепр.обл тесты делают раз в неделю.Оце бл. перемога!
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26.05.2021 12:27 Відповісти
Свидомость наша это страшная сила. После того как на трибуне Австрийского парламента протестировали кока-колу и она оказалась заразной, тесты дали положительный результат.
О чем можно дальше говорить и спорить, но коронбесие продолжается.Это все шифзофрения из области типа ,вы суслика не видете, но он есть'. Мышление заменили штампами. Кому это выгодно в стране буратин?
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27.05.2021 04:08 Відповісти
 
 