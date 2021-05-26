Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі Авдіївки. З опівночі ворог вже двічі зривав "тишу" на Донбасі, - штаб ОС
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Станом на 7:00 ранку 26 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.
"Внаслідок ворожого вогню український захисник зазнав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що біля населеного пункту Павлопіль російські найманці вели вогонь у бік позицій ЗСУ зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
У штабі наголосили, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Одужання нашому воіну .
Горіть у пеклі москалі !!!
Сподіваюся, про його стан не брешуть.
А то потім взнаємо, що в шпиталі вмирають від ран.
(нирвана она такая...)