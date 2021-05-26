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обстріл (5981) поранення (1619) Донбас (16050)

Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі Авдіївки. З опівночі ворог вже двічі зривав "тишу" на Донбасі, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі Авдіївки. З опівночі ворог вже двічі зривав "тишу" на Донбасі, - штаб ОС

Станом на 7:00 ранку 26 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

"Внаслідок ворожого вогню український захисник зазнав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що біля населеного пункту Павлопіль російські найманці вели вогонь у бік позицій ЗСУ зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни збили ворожий безпілотник поблизу Березового. За добу - 8 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

"Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.

Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі Авдіївки. З опівночі ворог вже двічі зривав тишу на Донбасі, - штаб ОС 01
Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі Авдіївки. З опівночі ворог вже двічі зривав тишу на Донбасі, - штаб ОС 02

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Топ коментарі
+25
Коли повернеш на передок контр-снайперські групи, мерзота зелена?
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26.05.2021 08:17
+15
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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26.05.2021 08:39
+12
Одужання пораненому воїну.

Сподіваюся, про його стан не брешуть.
А то потім взнаємо, що в шпиталі вмирають від ран.
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26.05.2021 08:45
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Коли повернеш на передок контр-снайперські групи, мерзота зелена?
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26.05.2021 08:17 Відповісти
На жаль воно тут не сидить і не читає, шо про воно тут думають. Скомороху треба писати у ФБ, можливо там воно прочитає шо про нього думає "нарід" Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі Авдіївки. З опівночі ворог вже двічі зривав "тишу" на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9343
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26.05.2021 08:51 Відповісти
Цензор читає і зелень що про них кажуть люди. Нічого безслідно не минає.
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26.05.2021 08:56 Відповісти
На ФБ теж пишуть , тільки ж воно читає те , що йому приємно читати !

Одужання нашому воіну .
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26.05.2021 11:57 Відповісти
Зелень поганая открыла тир
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26.05.2021 08:22 Відповісти
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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26.05.2021 08:39 Відповісти
а зеленский на прес конференции презедент - 0 сказал что у нас повна тиша... мерзотник *********
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26.05.2021 08:41 Відповісти
Одужання пораненому воїну.

Сподіваюся, про його стан не брешуть.
А то потім взнаємо, що в шпиталі вмирають від ран.
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26.05.2021 08:45 Відповісти
Кров цього воїна на голові ЗЕка.
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26.05.2021 08:52 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі Авдіївки. З опівночі ворог вже двічі зривав "тишу" на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5769
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26.05.2021 09:03 Відповісти
только один главнокакбыкомандующий-победун заметил уменьшение снайперского огня...
(нирвана она такая...)
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26.05.2021 09:05 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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26.05.2021 10:17 Відповісти
Пораненому одужанн!
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26.05.2021 15:21 Відповісти
 
 