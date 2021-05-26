Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку

Поведінка влади Білорусі і "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу, коштуватиме їм дуже дорого. Життя понад 170 людей були піддані ризику через затримання Романа Протасевича.

Про це WIONews заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він назвав це потрійним нападом: на безпеку повітряного руху, на свободу преси і на європейських громадян на борту літака.

"Дії Лукашенка навряд чи можна переоцінити з точки зору підлості: життя понад 170 осіб були піддані ризику заради того, щоб заарештувати одного журналіста", - заявив Маас.

Міжнародна спільнота не потерпить такого перетину межі, запевнив німецький дипломат.

Важливо, за його словами, щоб ЄС реагував швидко і жорстко. Маас запевнив, що європейські країни швидко і рішуче почнуть втілювати заходи, схвалені на неформальному саміті ЄС напередодні.

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Конкретні заходи будуть обговорені вже цієї середи на зустрічі глав МЗС у Лісабоні. Мета кроків, які будуть здійснені, - зачепити Лукашенка і його владний апарат, а не простих білорусів, які досить настраждалися під диктатором. Лукашенко, додав німецький політик, вже давно тримає власний народ у заручниках.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.