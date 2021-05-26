Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Поведінка влади Білорусі і "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу, коштуватиме їм дуже дорого. Життя понад 170 людей були піддані ризику через затримання Романа Протасевича.
Про це WIONews заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він назвав це потрійним нападом: на безпеку повітряного руху, на свободу преси і на європейських громадян на борту літака.
"Дії Лукашенка навряд чи можна переоцінити з точки зору підлості: життя понад 170 осіб були піддані ризику заради того, щоб заарештувати одного журналіста", - заявив Маас.
Міжнародна спільнота не потерпить такого перетину межі, запевнив німецький дипломат.
Важливо, за його словами, щоб ЄС реагував швидко і жорстко. Маас запевнив, що європейські країни швидко і рішуче почнуть втілювати заходи, схвалені на неформальному саміті ЄС напередодні.
Конкретні заходи будуть обговорені вже цієї середи на зустрічі глав МЗС у Лісабоні. Мета кроків, які будуть здійснені, - зачепити Лукашенка і його владний апарат, а не простих білорусів, які досить настраждалися під диктатором. Лукашенко, додав німецький політик, вже давно тримає власний народ у заручниках.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
Что бы вы не сделали конкретно для скота луки...ему будет на это плевать...
Тому для неї - він незаконний правитель .
Пару недель обеспокоеностей, схавают и это
Крысы Мавзолейные...ВЫ НЕЛЮДИ...
А в 2016 г. приказали сесть самолету Белавиа, который вылетел из Жулян в Минск, это не терроризм? При этом с рейса сняли армянского оппозиционера...
Разгадка чрезвычайно простая. В Германии 6 или 8 АЭС, точнее не помню. После аварии на ЧАЭС началось движение за их закрытие. Велись переговоры с тогда как бы вменяемой Россией о поставках газа, ьыл построен "Северный поток". В 2011 году случилась авария на первой Фукусимской АЭС. 6 июня 2011-го Федеральное правительство Германии решило постепенно, до конца 2022 года полностью отказаться от производства ядерной энергии. Всего через 3 недели закон был принят Бундестагом. Причём проголосовали за него 533 депутата из 600! Процесс вывода реакторов начали немедленно, поэтапно, необратимо. Остановить процесс уже нельзя. Покрыть дефицит энергии нечем - растущие потребности могучей экономики Германии запитать только от солнца, ветра и т.д. - невозможно. Крайне необходимы тепловые электростанции, и сжигать в них можно только газ.
Вот так политическое решение, популистские, необдуманное, принятое поспешно, сделало Германию и немецкую власть заложниками ситуации, и выхода из неё нет - АЭС останавливаются, газ нужен как воздух. Без него и без АЭС Германия быстро угробит весь свой промышленный потенциал - энергии на промышленность не хватит. Вот почему настолько обнаглело *****... Именно эта причина развязала ему руки в захвате Крыма и оккупации Донбасса, позволяет осложнять отношения США-ЕС, и на этом фоне гадить везде, где только можно, используя весь богатый гебистский опыт Кремля...
Неужели они сами не видят что их угрозы выглядят уже не смешно а дебильно 🤣
Вечная ПАМЯТЬ Отец,ты меня многому научил.....
«Пайшоў ты на Хайко!»