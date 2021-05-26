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Новини За кордоном
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Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку

Поведінка влади Білорусі і "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу, коштуватиме їм дуже дорого. Життя понад 170 людей були піддані ризику через затримання Романа Протасевича.

Про це WIONews заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він назвав це потрійним нападом: на безпеку повітряного руху, на свободу преси і на європейських громадян на борту літака.

"Дії Лукашенка навряд чи можна переоцінити з точки зору підлості: життя понад 170 осіб були піддані ризику заради того, щоб заарештувати одного журналіста", - заявив Маас.

Міжнародна спільнота не потерпить такого перетину межі, запевнив німецький дипломат.

Важливо, за його словами, щоб ЄС реагував швидко і жорстко. Маас запевнив, що європейські країни швидко і рішуче почнуть втілювати заходи, схвалені на неформальному саміті ЄС напередодні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У процесі": Байден заявив, що не хоче спекулювати на темі санкцій проти Білорусі

Конкретні заходи будуть обговорені вже цієї середи на зустрічі глав МЗС у Лісабоні. Мета кроків, які будуть здійснені, - зачепити Лукашенка і його владний апарат, а не простих білорусів, які досить настраждалися під диктатором. Лукашенко, додав німецький політик, вже давно тримає власний народ у заручниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

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Топ коментарі
+14
Жёстким ответом будет достройка СП-2, я так понимаю, ну и озабоченность...глубокая, чтобы окончательно добить диктатора.)
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26.05.2021 08:47
+10
Ну все, может выразят самую глубокую озабоченность. Глубже обычного… усатый в шоке, трясётся весь.
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26.05.2021 08:44
+3
Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 700.
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26.05.2021 09:41
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Ну все, может выразят самую глубокую озабоченность. Глубже обычного… усатый в шоке, трясётся весь.
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26.05.2021 08:44 Відповісти
Тройную озабоченность
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26.05.2021 09:02 Відповісти
Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 9106 Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 6882
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26.05.2021 09:15 Відповісти
Жёстким ответом будет достройка СП-2, я так понимаю, ну и озабоченность...глубокая, чтобы окончательно добить диктатора.)
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26.05.2021 08:47 Відповісти
коментар відмічено як спам
СП-2 соответствует интересам Германии.
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26.05.2021 08:51 Відповісти
каким боком таракан к тому вонючему потоку?
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26.05.2021 10:13 Відповісти
вообщем опять пукнут и на том разойдутся
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26.05.2021 08:49 Відповісти
Не возможно задеть скота лукашенко и его власть не задев самих беларусов...
Что бы вы не сделали конкретно для скота луки...ему будет на это плевать...
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26.05.2021 08:51 Відповісти
Єдиний дієвий метод - юридично визнати кліку Лукашеску - міжнародною терористичною організацію. Відповідно всі їх представники повинні бути оголошені поза законом, і оголошені законною ціллю для західних спецслужб. Коли їх почнуть відстрілювати на Заході і в Україні - навряд чи у них буде час і бажання викрадати людей.
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26.05.2021 08:53 Відповісти
Європа не признала результатів послідніх виборів !
Тому для неї - він незаконний правитель . Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 6837
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26.05.2021 10:03 Відповісти
Ты еще американцам посоветуй не похищать людей... А ну да, это же другое... У них это закреплено принципами экстерриториальности законодательства.
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26.05.2021 10:05 Відповісти
Пугают пугают , а ПОТОК продолжают строить Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 2153
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26.05.2021 08:53 Відповісти
Нужно быть в тонусе. Если что- напомнить диктатору в каком году Белорусской сср передали Берестейщину населенную украинцами. Старики там до сих пор помнят украинский не смотря на ассимиляцию. Украина введи миротворцев!
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26.05.2021 08:54 Відповісти
Беззубые ГЕЙропитерасты схавали сбитый КУЙлом МН17, а принудительную посадку самолета.....
Пару недель обеспокоеностей, схавают и это
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26.05.2021 08:55 Відповісти
Убить Политковскую или Шеремета с Гонгандзе для Мавзолейных Крыс проще пареной репы,а вот перехватить , посадить и захватить по факту в Бульбашии международный рейс,это вам терроризм нового образца,похлеще сбитого Боинга над ДАУНбассом... и хвастать на весь Мир...,ура мы типа сбили транспортник украинских бандеровцев...
Крысы Мавзолейные...ВЫ НЕЛЮДИ...
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26.05.2021 09:03 Відповісти
А посадить в Вене борт президента Моралеса для досмотра это не терроризм? Это было сделано по запросу США, они хотели найти на борту Сноудена.
А в 2016 г. приказали сесть самолету Белавиа, который вылетел из Жулян в Минск, это не терроризм? При этом с рейса сняли армянского оппозиционера...
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26.05.2021 09:58 Відповісти
Хоре фейкомётить цапа Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 1520
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26.05.2021 10:31 Відповісти
Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 826 Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 2144
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26.05.2021 09:07 Відповісти
Протавсевча захватывали не бульбаши ,а украинцы...,Рифмастер и две его подружки из АТО..правда Зелемойские ??? Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 731 Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 7737
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26.05.2021 09:08 Відповісти
Белорусская журналистка Екатерина Андреева и ее муж тоже под колпаком Лукашеску....за издание книги "Белорусский Донбасс"...,где рассказывает о добровольцах спецназа Белоруси воевавшего на стороне крыс Путлера в Донецке и Луганске...
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26.05.2021 09:14 Відповісти
Вот вам и весь Паша Шеремет..... Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 3756
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26.05.2021 09:16 Відповісти
В Украине убили уже 14 тысяч людей, и никого это так сильно не возбуждает.
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26.05.2021 09:17 Відповісти
А тут посадили летадло и такой кипиш!
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26.05.2021 09:19 Відповісти
Очень дорого обойдется! За это не просто глубокая обеспокоенность, а очень-очень глубокая!
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26.05.2021 09:18 Відповісти
Почему Германия цепляется за Северный Поток -2.

Разгадка чрезвычайно простая. В Германии 6 или 8 АЭС, точнее не помню. После аварии на ЧАЭС началось движение за их закрытие. Велись переговоры с тогда как бы вменяемой Россией о поставках газа, ьыл построен "Северный поток". В 2011 году случилась авария на первой Фукусимской АЭС. 6 июня 2011-го Федеральное правительство Германии решило постепенно, до конца 2022 года полностью отказаться от производства ядерной энергии. Всего через 3 недели закон был принят Бундестагом. Причём проголосовали за него 533 депутата из 600! Процесс вывода реакторов начали немедленно, поэтапно, необратимо. Остановить процесс уже нельзя. Покрыть дефицит энергии нечем - растущие потребности могучей экономики Германии запитать только от солнца, ветра и т.д. - невозможно. Крайне необходимы тепловые электростанции, и сжигать в них можно только газ.
Вот так политическое решение, популистские, необдуманное, принятое поспешно, сделало Германию и немецкую власть заложниками ситуации, и выхода из неё нет - АЭС останавливаются, газ нужен как воздух. Без него и без АЭС Германия быстро угробит весь свой промышленный потенциал - энергии на промышленность не хватит. Вот почему настолько обнаглело *****... Именно эта причина развязала ему руки в захвате Крыма и оккупации Донбасса, позволяет осложнять отношения США-ЕС, и на этом фоне гадить везде, где только можно, используя весь богатый гебистский опыт Кремля...
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26.05.2021 09:22 Відповісти
22 июня 1941 года Гитлер тоже выразил озабоченность в связи с большим количеством советского дерьма на границе СССр и Румынии....,итог 50 млн советских трупов....,Виктор Астафьев не зря сказал...Какая там паБЕДА над Гитлером,своими трупами завалили немцев...
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26.05.2021 09:25 Відповісти
Сколько еще дурни будут угрожать?Задолбали своей пустой болтовней.Вот увидете они еще бизнес будут иметь с бацькой и трубопроводы строить.Европейские ценности сгнили на корню,их заменили притворство и деньги.
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26.05.2021 09:26 Відповісти
детские свои, несмышленые размышления оставь при себе... потрудись почитать про санкции Запада.
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26.05.2021 10:16 Відповісти
У фрицев все никак пугалка не сломается. Просто ржач. Они могут курсы по запугиванию детей дошкольного возраста проводить)))
Неужели они сами не видят что их угрозы выглядят уже не смешно а дебильно 🤣
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26.05.2021 09:27 Відповісти
Газа в Германии не хватает....даже сейчас задіхается Меркель без газа Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 1594
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26.05.2021 09:28 Відповісти
Поконый Батя Сенатор лет 20 назад говорил,сдох СССР от Инфаркта,РАБссия сдохнет от Инсульта...,и непомерного дерьма и майонеза в башке тупой... Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 9887 Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 9887!!!
Вечная ПАМЯТЬ Отец,ты меня многому научил..... Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 9973
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26.05.2021 09:32 Відповісти
У вельмі ветлівага Бацькі Лукі нават для міністра замежных спраў ФРГ Мааса заўсёды знойдзецца пара разумных слоў у межах выканання дыпламатычнага пратаколу:
«Пайшоў ты на Хайко!»
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26.05.2021 09:37 Відповісти
Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 700.
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26.05.2021 09:41 Відповісти
Segodnia i posmotrim kakije budet meri priniati na vstrece inostranix ministrov.Nas ministr govorit trudno idiot obcaja razrabotka sankciji,jest konecno uspexi no poka ne to sto xotelos.Vot nam eto aktualno poskolku bolsinstvo samoliote byla nasix grazdan i oni byli zaloznikami terorista
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26.05.2021 09:42 Відповісти
Ударим достройкой СП 2 по терроризьму !!! Ура, товарищи !!!!
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26.05.2021 09:51 Відповісти
еще раз пердны в лужу... при чем тут таракан и его терроризм?
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26.05.2021 10:18 Відповісти
ясли совсем коротко - Беларусь содержанка кремля, нет денюх кацапам - нет поддержки таракана. Андестенд, умник? Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку - Цензор.НЕТ 1392
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26.05.2021 10:39 Відповісти
Про який напад Ви пане говорите? Мерщій добудовуйте газову трубу і чекайте терактів від московії. Вони скоренько приберуть вас до своїх рук. Бо "могут повторить", будуть і вас і всю Європу давити тим газом. Будете як в газовій камері.
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26.05.2021 09:54 Відповісти
Німці підживлюють скажену собаку Рашку сподіваючись отримати від неї якісь дивіденди. Які дивіденди? Газ трішки дешевше? Від російського газу і нафти взагалі треба відмовлятись!!! Чи Друга Світова не навчила німців - в що може перетворитись дружба з Рашою?
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26.05.2021 12:30 Відповісти
 
 