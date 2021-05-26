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За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 16 387 осіб, загалом - 987 193, - МОЗ
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В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 37 526 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"16 387 осіб щеплені проти COVID-19 за доби 25 травня 2021 р. Одну дозу отримала 5 221 особа, повністю імунізовано - 11 166 осіб.
Протягом доби працювали: 282 мобільні бригади, 373 пункти вакцинації.
Станом на 26 травня 2021 р. в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 590 133 особи.
З початку кампанії з вакцинації щеплені 987 193 особи, з них отримали 1 дозу - 987 191 особа, повністю імунізований і отримали 2 дози - 97 391 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 084 582 щеплення", - йдеться в повідомленні.
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Компанія Fazze заявила, що вона є «маркетинговою платформою з впливу, яка з'єднує блогерів і рекламодавців» і стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні, але не зареєстрована там. Згідно з даними у соцмережі LinkedIn, керівництво Fazze приїхало з Москви і працювало в агентстві, яке заснував російський підприємець. У вівторок Fazze закрила свій сайт і профіль в Instagram.
Минулого тижня агентство зв'язалося з кількома французькими YouTube-блогерами, які займаються питаннями охорони здоров'я та науки, і просило їх поганою англійською «пояснити», що «рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже втричі вищий, ніж серед вакцинованих AstraZeneca».
Лідерам думок сказали опублікувати на своїх сторінках у YouTube, Instagram або TikTok посилання на матеріали в Le Monde, Reddit і Ethical Hacker нібито про витік звіту, що містить дані, які нібито підтверджують це твердження. Але the Guardian зазначає, що стаття в Le Monde стосується даних, які, як повідомляється, російські хакери викрали з Європейського агентства з лікарських засобів і опублікували в дарк вебі. Вона не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах були видалені.
Крім того, блогерів попросили сказати своїм підписникам, що «основні засоби масової інформації ігнорують цю тему» і запитати: «Чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка є небезпечною для здоров'я людей?» Лист також містив прохання «поводитися так, як ніби у вас є пристрасть і інтерес до цієї теми» й уникати використання слів «реклама» або «спонсорований» в повідомленнях або відео, тому що «матеріал повинен бути представлений як ваша особиста незалежна думка».
Скріншоти листів від компанії опублікував в Twitter Лео Грассі, популярний французький науковий YouTube-блогер з майже 1,2 млн підписників. Грассі сказав, що у кампанії був «колосальний бюджет», але агентство відмовилося назвати свого клієнта.
Німецький блогер з 1,5 млн підписників Мірко Дротчман також опублікував скріншот електронного листа з проханням взяти участь в «інформаційній кампанії» про «значну кількість смертей» після щеплення Pfizer.
https://zaxid.net/news/