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Луценко (2463) Насіров (543) Джуліані (90)

Прокурори США вилучили докази з електронної пошти імовірно Луценка і Насірова у справі Джуліані, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прокурори США вилучили докази з електронної пошти імовірно Луценка і Насірова у справі Джуліані, - Bloomberg

У межах розслідування проти колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили докази з електронної пошти, яка, імовірно, належить колишньому генеральному прокурору Юрію Луценку, колишньому голові фіскальної служби Роману Насірову та бізнесмену Олександру Левіну.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як повідомляється, імена українців були відредаговані, але зміни були зроблені таким чином, що імена стало видно під час копіювання тексту і його перегляді в текстовому редакторі.

Адвокат Джозеф Бонді стверджував, що докази були разом з матеріалами, вилученими Федеральним бюро розслідувань 28 квітня в ході рейдів на будинок і офіс Джуліані.

Видання пишуть, що Бонді відмовився від коментарів. Представниця прокурора США Одрі Штраусс на Манхеттені, офіс якої розслідує справу Джуліані, відмовилася від коментарів. Костелло, адвокат Джуліані, не відповів на запит про коментар. Луценко у вівторок повідомив, що "у нього немає новин" і що він "не спілкувався з Джуліані ні телефоном, ні поштою".

Прокуратура вивчає, чи порушував Джуліані закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент, працюючи на Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР розслідує діяльність Джуліані в Україні і проводить нові обшуки

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Прокуроры США изъяли доказательства из электронной почты предположительно Луценко и Насирова по делу Джулиани, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 356
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26.05.2021 09:22 Відповісти
Не"прикалуйтесь",таки коли уклоніст здрисне, Порох з Пастором,(ну не зовсім хлопці дебіли) і мають память.,вангую що мамаріта з папасашей будуть скоро ридати
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26.05.2021 09:40 Відповісти
і як вас фото ?
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26.05.2021 10:39 Відповісти
наш пострел везде успел. самая большая ошибка рошена то, что он связался с юГиком. тот его столько раз подосрал, причем сам не подозревая, какую свинью подкладывает своему боссу, от чистого сердца так сказать.
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26.05.2021 09:32 Відповісти
юра від "чистого серця" ніколи нікому не робив. Публікація записів -це приеднання їх до справи як речових доказів. Юрась контактував з Руді, сам хвастався, що у Венгрії. Запряг Костю. Обзивав посла США, і не хотів звільняти крісло, навіть у верховну раду прийшов -я ваш, ви чо?,всім своїм видом показував,що він залишиться,все согласовано з США і І.В. А ****** вякає,що з руді не знайомий,не контактує і не пише листів. Він вже наговорив. А руді, який паразит - вони до нього знадією, а він все записував. Ну не гад. Рівень самого руді трампа -маразм. Доворився до того, що машини для підрахунку голосів зроблені якимсь мадурою
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26.05.2021 10:38 Відповісти
о чистом сердце - сарказм, если что. где юГик, а где чистосердечие?
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26.05.2021 10:50 Відповісти
Наивные,вы думаете вот так ,Юга по собственному желанию пургу начал гнать.
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26.05.2021 12:48 Відповісти
Юга плокулол і після відставки дає країні просратись. Цікава тенденція у Юги. Він через одного президента або в загоні, або ганяє. Цікаво, що довго при шмарклях його не чипають. І ще більше цікаво, ким він буде при наступному президенті? Мабуть міністром оборони. Або верховним жрецем)) Краще б він бухав тихенько...
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26.05.2021 10:41 Відповісти
Может кто-то забыл,но Луценко влез с заявлениями по Байдену сразу после приезда из Италии.
Очень интересно с кем он там встречался.
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26.05.2021 11:00 Відповісти
 
 