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26 травня 2014 року відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Російські бойовики відступили з великими втратами, - МВС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
26 травня 2014 року відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Російські бойовики відступили і понесли великі втрати. Ми не втратили жодного бійця!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Попереду 242 дні героїчної оборони летовища! У різний час в аеропорту і прилеглих Пісках воювали бійці 95-ї та 79-ї десантних бригад, воїни 3-го кіровоградського полку спецпризначення і батальйону "Дніпро-1", артилеристи і танкісти 93-ї бригади, добровольці з ДУК "Правого сектору" і батальйону "ОУН", військові з інших частин. Кіборги, дякуємо! Слава живим, вічна пам'ять полеглим!", - випливає з повідомлення.
Топ коментарі
+11 malachivo
показати весь коментар26.05.2021 10:09
+8 Вася Шевченко f77d76ba
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+8 MausMike
показати весь коментар26.05.2021 09:47
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Ребятам честь, слава, уважение и наша любовь.
В акватории Черного моря состоялись ракетные стрельбы фрегата «Адмирал Григорович» и противокорабельных ракетных комплексов «Утёс» и «Бал».(друг против друга!!!) Об этом сообщается на сайте минобороны РФ. Более 30 кораблей ЧФ РФ перекрыли морской полигон и прилегающую акваторию для обеспечения безопасности проведения учения. Боевые стрельбы проводились в несколько этапов. Всего было выполнено более 10 ракетных пусков с борта корабля и береговых комплексов. Боевые расчёты береговых ракетных комплексов «Утес» и «Бал» по легенде учения должны были выполнить задачу: найти надводный корабль условного противника и после обнаружения уничтожить ракетами «Прогресс» и «Уран».
Перед экипажем фрегата стояла задача отразить нападение с воздуха зенитным ракетным комплексом «Штиль». Морякам необходимо было обнаружить воздушные цели, взять на сопровождение и уничтожить на безопасной для корабля дистанции и высоте.
То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну.
Губиться стежина в споришах
До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!
Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в нас сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
І не видно ще йому кінця.
Та не раз ми ворога стрічали
І вмивалися сльозами ой, не раз
Але гідно Україну захищали,
Нас назавжди з нею повінчали -
Українським буде ще і Крим й Донбас!
18.12.2016. ГАННА.