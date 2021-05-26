26 травня 2014 року відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Російські бойовики відступили з великими втратами, - МВС

26 травня 2014 року відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Російські бойовики відступили і понесли великі втрати. Ми не втратили жодного бійця!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Попереду 242 дні героїчної оборони летовища! У різний час в аеропорту і прилеглих Пісках воювали бійці 95-ї та 79-ї десантних бригад, воїни 3-го кіровоградського полку спецпризначення і батальйону "Дніпро-1", артилеристи і танкісти 93-ї бригади, добровольці з ДУК "Правого сектору" і батальйону "ОУН", військові з інших частин. Кіборги, дякуємо! Слава живим, вічна пам'ять полеглим!", - випливає з повідомлення.

Як повідомлялося, захисників ДАПа називали "кіборгами". Вони захищали донецький аеропорт 242 дня - з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. У боях загинуло понад 200 українських вояків, пів тисячі дістали поранення.

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