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За репост або коментар у соцмережах кримінальної відповідальності немає, якщо це не заклик до тероризму, - глава департаменту кіберполіції Гринчак

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За репост або коментар у соцмережах кримінальної відповідальності немає, якщо це не заклик до тероризму, - глава департаменту кіберполіції Гринчак

Глава департаменту кіберполіції Олександр Гринчак оцінив можливість кримінальної відповідальності за коментар в соцмережах. В Україні її поки немає.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гринчака, в СБУ є свій відділ з тероризму, якому передають інформацію, якщо бачать якийсь заклик, пов'язаний з тероризмом.

"Якщо це просто перепост або коментар, то кримінальної відповідальності немає", - додав глава департаменту кіберполіції.

Водночас, якщо людина в Facebook "здивує" повідомленням про план здійснити терористичний акт, то її слова вже несуть вагомі наслідки і є склад злочину. Facebook теж за цим стежить і на це реагує.

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Топ коментарі
+12
еще те террористки - сам бубочка их боится ))
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26.05.2021 09:34
+10
За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 3915

За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 559
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26.05.2021 09:32
+7
"Если это просто перепост или комментарий, то уголовной ответственности нет", - добавил глава департамента киберполиции.

Теперь понятно, то был перепост, по этому нет уголовной ответственности:


За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 645
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26.05.2021 09:36
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За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 3915

За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 559
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26.05.2021 09:32 Відповісти
еще те террористки - сам бубочка их боится ))
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26.05.2021 09:34 Відповісти
та клоун ссыться то от одной то от второй )) а когда они вместе то срётся, вся надежда на памперс.
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26.05.2021 09:47 Відповісти
Від них ВОНО обісралось.
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26.05.2021 09:37 Відповісти
Зато есть осужденный за лайки в Одноклассниках.
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26.05.2021 09:32 Відповісти
Пох, шо у вас в параше За репост або коментар у соцмережах кримінальної відповідальності немає, якщо це не заклик до тероризму, - глава департаменту кіберполіції Гринчак - Цензор.НЕТ 2945
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26.05.2021 11:54 Відповісти
А щось розумне Грінчак коли небудь сказав?
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26.05.2021 09:34 Відповісти
Геть зелених окупантів, на палю!
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26.05.2021 09:34 Відповісти
ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Судно рыболовной ассоциации города Момбецу на севере Японии столкнулось с российским судном у побережья острова Хоккайдо. Как сообщает в среду агентство Kyodo, в результате произошедшего три японских рыбака погибли. За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 2359
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26.05.2021 09:36 Відповісти
Причиной смерти школьницы из Моздока, умершей на Основном государственном экзамене (ОГЭ), стало удушение рвотными массами, а не сердечный приступ. Подробности произошедшего раскрыл Telegram-канал MashGor.
По его данным, россиянке стало плохо перед экзаменом по русскому языку. У нее начался рвотный рефлекс, она задохнулась
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26.05.2021 11:57 Відповісти
"Если это просто перепост или комментарий, то уголовной ответственности нет", - добавил глава департамента киберполиции.

Теперь понятно, то был перепост, по этому нет уголовной ответственности:


За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 645
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26.05.2021 09:36 Відповісти
Пока нет,но всем приготовиться?
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26.05.2021 09:38 Відповісти
Грінчак гранчак
За репост або коментар у соцмережах кримінальної відповідальності немає, якщо це не заклик до тероризму, - глава департаменту кіберполіції Гринчак - Цензор.НЕТ 157
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26.05.2021 09:44 Відповісти
п'ятак

За репост або коментар у соцмережах кримінальної відповідальності немає, якщо це не заклик до тероризму, - глава департаменту кіберполіції Гринчак - Цензор.НЕТ 5641
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26.05.2021 09:49 Відповісти
мама рюзьге
За репост або коментар у соцмережах кримінальної відповідальності немає, якщо це не заклик до тероризму, - глава департаменту кіберполіції Гринчак - Цензор.НЕТ 2609
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26.05.2021 11:58 Відповісти
 
 