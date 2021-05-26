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За репост або коментар у соцмережах кримінальної відповідальності немає, якщо це не заклик до тероризму, - глава департаменту кіберполіції Гринчак
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Глава департаменту кіберполіції Олександр Гринчак оцінив можливість кримінальної відповідальності за коментар в соцмережах. В Україні її поки немає.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Гринчака, в СБУ є свій відділ з тероризму, якому передають інформацію, якщо бачать якийсь заклик, пов'язаний з тероризмом.
"Якщо це просто перепост або коментар, то кримінальної відповідальності немає", - додав глава департаменту кіберполіції.
Водночас, якщо людина в Facebook "здивує" повідомленням про план здійснити терористичний акт, то її слова вже несуть вагомі наслідки і є склад злочину. Facebook теж за цим стежить і на це реагує.
Топ коментарі
+12 Nataly 1135c174
показати весь коментар26.05.2021 09:34
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар26.05.2021 09:32
+7 Підлога Маккартні
показати весь коментар26.05.2021 09:36
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Будь ласка, зачекайте...
По его данным, россиянке стало плохо перед экзаменом по русскому языку. У нее начался рвотный рефлекс, она задохнулась
Теперь понятно, то был перепост, по этому нет уголовной ответственности:
Грінчакгранчак