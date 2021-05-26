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Новини Політика України
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З моменту внесення невідкладного законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК минуло вже 1,5 місяця, а він ще навіть комітет не пройшов, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З моменту внесення невідкладного законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК минуло вже 1,5 місяця, а він ще навіть комітет не пройшов, - Шабунін

Поки Зеленський звітує ліквідацією ОАСК, Рада з його більшістю рятує Окружний адмінсуд Києва.

Про це розповів голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Поки Зеленський звітує ліквідацією ОАСК, Рада з його більшістю рятує цей вовчий гадючник. З моменту внесення невідкладного законопроєкту Зеленського минуло вже 1,5 місяця, а він навіть КОМІТЕТ ще не пройшов. Це при тому, що керує цим комітетом друг Єрамака (Андрій Костін), а "Слуги народу" контролюють там більшість. А може, до речі, саме тому і не пройшов", - заявив Шабунін.

"Уже наступного вівторка побачимо, чи вдалося Вовку купити Разумкова. Виключно від волі спікера залежить, чи потрапить цей законопроєкт (# 5369) на голосування Ради у вівторок (включення до порядку денного сесії). Я, до речі, думаю, що Разумкова занадто розумний, щоб знищувати себе, захищаючи зашкварений ОАСК. Він точно розуміє, що ОП першими змішають його за це з брудом. І не тільки ОП", - зазначив він.

Також читайте: "Слуги" затягують ліквідацію ОАСК. Або нардепи обманюють Зеленського, або він - громадськість, - Шабунін

З моменту внесення невідкладного законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК минуло вже 1,5 місяця, а він ще навіть комітет не пройшов, - Шабунін 01
З моменту внесення невідкладного законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК минуло вже 1,5 місяця, а він ще навіть комітет не пройшов, - Шабунін 02

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Топ коментарі
+5
Не обижайте бубочку. Он же не лох а главнокомандующий щее!
С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин - Цензор.НЕТ 9203
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26.05.2021 09:44
+4
С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1879
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26.05.2021 09:51
+4
Слівєм ОАСК, голосуєм за ігорку.(с)
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26.05.2021 09:54
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Так главное шо не Барыга С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1893
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26.05.2021 09:43 Відповісти
Не обижайте бубочку. Он же не лох а главнокомандующий щее!
С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин - Цензор.НЕТ 9203
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26.05.2021 09:44 Відповісти
шабунина не комментирую. С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4625
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26.05.2021 09:50 Відповісти
С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1879
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26.05.2021 09:51 Відповісти
Слівєм ОАСК, голосуєм за ігорку.(с)
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26.05.2021 09:54 Відповісти
Ну все завжди як в Україні - указ вийшов - указ пропав. Може його вже й загубив по дорозі якийсь шофер.
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26.05.2021 09:58 Відповісти
зепук був для піару, як і інші мертвечуки(((
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26.05.2021 10:19 Відповісти
Шабунин какой то тупой, не может отличить пиар от понтов.
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26.05.2021 10:47 Відповісти
В чому понти проявляються? В тому, що Вава не воює з корупцією, а лише їздить по вухах наріду?
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26.05.2021 10:58 Відповісти
Що охороняєш, те і маєш!!! "Слава партії рідненькій"!!!
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26.05.2021 15:24 Відповісти
 
 