Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Служба безпеки України, так само як і інші силові органи, раніше не доповідала про записи розмов лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Про це в ефірі "Прямого" сказав голова Верховної Ради України в 2014 році, виконувач обов'язків президента України в 2014 році, секретар Ради національної безпеки і оборони України в 2014-2019 роках Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.
"Давайте говорити про самі плівки. Я недаремно звернув увагу, що жодна силова установа України не бере на себе правову відповідальність за ці плівки. Чому? Тому що коли б цей формат проводився в межах реальних розслідувань і правового поля України, то кримінальні справи мали б бути відкриті саме тоді, коли була отримана ця інформація", – говорить Турчинов.
"Сьогодні постає питання: чому, коли плівки датуються 2014, 2015, 2016 роками, не були відкриті кримінальні справи? Саме це і треба перевірити. Треба визначити, який "кріт" отримував цю інформацію: український, чи може це з російської подачі. Чому не були відкриті конкретні кримінальні справи, коли була отримана ця інформація", – зазначив Турчинов.
"Керівництво Служби безпеки ніколи не доповідало, що вони мають архіви розмов Медведчука. Більше того, журналісти, які тиражують цю інформацію, вони ж спираються не на рішення судів, не на заяви українських спецслужб, які зараз, на жаль, все більше і більше політизуються. Вони (журналісти – ред.) орієнтуються на темники, які їм присилають від цих же анонімів, які надають ці плівки. І там дата – розмова відбулася, умовно кажучи, у 2015-му році. Уявімо, що це не 2015-й рік, а що ця розмова відбулася у 2020-му році. Зовсім інший контекст, зовсім інший "он" чи "головний" і так далі. Це більш логічно. Ця інформація могла бути отримана пізніше і вона стосується оцінки чинної влади і керівників, які теж не фігурують прізвищами. А що стосується "головного", то для Медведчука здається, що очевидно, завжди був і залишається Путін. Томі більш логічно розуміти хто для нього є реально "головним", – зауважив Турчинов.
Будь ласка, зачекайте...
Інше питання: а як плівки до Бігуса потрапили? Хто передав? - і від цього також залежить, чи можна їм довіряти...
Лікуйтеся, зебіли... Вже два роки минуло, як вас наіпали
Контекст не зрозумілий лише дебілам.
Клоун подготавливает общественное мнение, что если ты уверен в чьей то виновности и сильно хочется, но по какой то причине, законно посадить ты не можешь (типа суды плохие) то можно и преступить закон! И что уверенность лично Зеленского = справедливость и правосудие (вспомните как он про Вирастюка на прессконференции распинался)!
Напомнить про записи "Дугарь и Рифмастера", когда их выкинули в медиа, устроили пресс-конференцию на весь мир, чтобы подготовить общественное мнение?!!!
НЕЛЬЗЯ ПОДМЕНЯТЬ ЗАКОН! НИКОГДА! Какой бы он противный и несправедливы не был! Это основа нормального развития общества и гарантия того, что мы не скатимся к уровню Беларуси и РФ
=============
А теперь подумай откуда записи, если допустить, что вдруг случилось так, что Медведчук, который работал на оккупанта-РФ, находился на враждебной территории, соблюдал элементарную конспирацию, звонил с разных номеров на ОДИН контактный телефон и он никогда дебилом не был?
Зараз комп'ютер може підробити будь-який голос і манеру.
Описать избирателей Зебила не возможно. Даже избиратель Порошенко достаточно разный. А избиратель Зеленского вообще представлен практически всеми социальными, возрастными и географическими группами украинцев.
Понимали к чему приведёт избрание Зебила абсолютно все - мда? Это ещё хуже, чем я думал
Скептически к такому избранию относились не только порохоботы. 45% из 75% не голосовали за Зеленского в первом туре. Следуя твоей логике они порохоботы? - нет, просто овцы без своего мнения, и критического мышления, легко поддающиеся манипуляциям.
Я с 2010 года голосую за одну политсилу и её лидера. Называть не стану, ибо за полит-рекламу мне не уплачено.))
Поддерживающие Пороха благодарны ему за то, что он СДЕЛАЛ для страны. А сделал он больше, чем мы от него ждали --вот и весь секрет "порохоботства", Если бы другой президент сделал бы больше Пороха, я голосовала бы за другого.
настебе на Банковій тепер. Клоун головний кожного дня тепер має зашквари.
Давайте ліпше розберемося - звідки Бігусу злили цей компромат !!!
Та задамося питанням - нащо ???
Єто жж-жж - неспроста
==== Гы-гы-гы
Всё более очевидным становится то, что не публичная (закулисная) линия поведения пятого президента Украины очень существенно отличалась от публичной (официальной). По сути, в кабинетах, без лишних глаз и ушей, Порошенко был абсолютно готов договариваться с кем угодно и по поводу чего угодно. Преградой для успеха таких договорённостей служило только украинское гражданское общество, Запад и слишком большие запросы Кремля.
Эти записи были у того (тех), кто понимал, что в случае доклада об их наличии на самый верх, эти записи будут уничтожены. А он (они), понимая их ценность для истории, не хотел утраты такого интересного фактажа. - поэтому их два года оберегали от Зе?
Всё более очевидным становится то, что не публичная (закулисная) линия поведения пятого президента Украины очень существенно отличалась от публичной (официальной). - кому очевиден?
По сути, в кабинетах, без лишних глаз и ушей, Порошенко был абсолютно готов договариваться с кем угодно и по поводу чего угодно. - это ваше оценочное суждение, или есть факты? Ответ - это всем очевидно, не принимается.
Преградой для успеха таких договорённостей служило только украинское гражданское общество, Запад и слишком большие запросы Кремля - украинское гражданское общество посчитало что война выгодна Пороху, и её надо остановить. Запад - это те кого Порох заставлял вводить санкции? слишком большие запросы Кремля - это типа "сойтись по средине"?
-поэтому их два года оберегали от Зе?- У меня нет такой информации. Возможно Зе давно о них известно. Возможно владельцы посчитали, что сейчас пора. Много вариантов.
-кому очевиден?- Как минимум мне и шести пользователям лайкнувшим пост. Но разумеется круг значительно шире.
-это ваше оценочное суждение, или есть факты?- Записи это факты. Но пока нет вердикта компетентных органов, безусловно это оценочные суждения. Мои и 75% избирателей не голосовавших за Порошенко. (Мы же выше перешли на «ты»)
-Запад - это те кого Порох заставлял вводить санкции?- это те кто грозился не давать кредитов и ограничит помощь в целом, если поведение властей Украины будет не адекватно декларациям. И сейчас Запад это всё те же.
-слишком большие запросы Кремля - это типа "сойтись по средине"?- Что-то типа того. Как-то порешать, только аккуратно, что бы радикалы не шумели и западные партнёры не обиделись.
-У меня нет такой информации. Возможно Зе давно о них известно. Возможно владельцы посчитали, что сейчас пора. Много вариантов - понятно, информацией вы не владеете, но вам -"Всё более очевидным становится "
-Записи это факты. Но пока нет вердикта компетентных органов, безусловно это оценочные суждения. Мои и 75% избирателей не голосовавших за Порошенко. (Мы же выше перешли на «ты») - угу, значит записи не верифицированы, но вам и "75% избирателей не голосовавших за Порошенко", всё уже "очевидно"
- это те кто грозился не давать кредитов и ограничит помощь в целом, если поведение властей Украины будет не адекватно декларациям. И сейчас Запад это всё те же. - знчит с западом Порох договаривался о поддержке зря?
-Что-то типа того. Как-то порешать, только аккуратно, что бы радикалы не шумели и западные партнёры не обиделись - "сойтись по средине" это из предвыборной речи Зе. Вы и "75% избирателей не голосовавших за Порошенко" , проголосовали именно за это. Когнитивного диссонанса не ощущаете?
ЧТО тут обсуждать?
СБУ под Порошенко была, а Турок был и ио президента и секретарем РНБО ......
Так что не верю...