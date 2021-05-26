Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов

Служба безпеки України, так само як і інші силові органи, раніше не доповідала про записи розмов лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це в ефірі "Прямого" сказав голова Верховної Ради України в 2014 році, виконувач обов'язків президента України в 2014 році, секретар Ради національної безпеки і оборони України в 2014-2019 роках Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.

"Давайте говорити про самі плівки. Я недаремно звернув увагу, що жодна силова установа України не бере на себе правову відповідальність за ці плівки. Чому? Тому що коли б цей формат проводився в межах реальних розслідувань і правового поля України, то кримінальні справи мали б бути відкриті саме тоді, коли була отримана ця інформація", – говорить Турчинов.

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"Сьогодні постає питання: чому, коли плівки датуються 2014, 2015, 2016 роками, не були відкриті кримінальні справи? Саме це і треба перевірити. Треба визначити, який "кріт" отримував цю інформацію: український, чи може це з російської подачі. Чому не були відкриті конкретні кримінальні справи, коли була отримана ця інформація", – зазначив Турчинов.

"Керівництво Служби безпеки ніколи не доповідало, що вони мають архіви розмов Медведчука. Більше того, журналісти, які тиражують цю інформацію, вони ж спираються не на рішення судів, не на заяви українських спецслужб, які зараз, на жаль, все більше і більше політизуються. Вони (журналісти – ред.) орієнтуються на темники, які їм присилають від цих же анонімів, які надають ці плівки. І там дата – розмова відбулася, умовно кажучи, у 2015-му році. Уявімо, що це не 2015-й рік, а що ця розмова відбулася у 2020-му році. Зовсім інший контекст, зовсім інший "он" чи "головний" і так далі. Це більш логічно. Ця інформація могла бути отримана пізніше і вона стосується оцінки чинної влади і керівників, які теж не фігурують прізвищами. А що стосується "головного", то для Медведчука здається, що очевидно, завжди був і залишається Путін. Томі більш логічно розуміти хто для нього є реально "головним", – зауважив Турчинов.