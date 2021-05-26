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До Києва прибула перша партія вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До Києва прибула перша партія вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету

Вранці 26 травня в Україну прибула партія вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer. Це перша поставка вакцини Pfizer, яка була придбана за рахунок державного бюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Літак з партією вакцини Pfizer прибув до міжнародного аеропорту "Київ". Тепер вакцина має пройти розмитнення, після чого її відправлять на склад, а вже звідти розвезуть регіонами України.

Нагадаємо, 18 травня до Києва прибули перші 122 тисячі доз вакцини Pfizer від COVAX. Повідомлялося, що до кінця тижня доставлять ще 350 тисяч доз.

Також читайте: Вакцинація препаратом Pfizer після дози AstraZeneca безпечна й ефективна, - іспанські вчені

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Квартал кинувся на ірадром, а попереду Голабаротька на лісапеті щоб пропіаритись.
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26.05.2021 10:26
+10
ця відразу своїм піде
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26.05.2021 10:23
+7
Згадай що писали зебіли до президентських виборів. Тепер тримайте отвєтку і не кажіть що мало.
До Києва прибула перша партія вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету - Цензор.НЕТ 6772
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26.05.2021 10:36
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От Ляшко хитрюга, сказал, что привезли, но не сказал скоко В Киев прибыла первая партия вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета - Цензор.НЕТ 7324 Куда там Степанову В Киев прибыла первая партия вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета - Цензор.НЕТ 9118
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26.05.2021 10:21 Відповісти
Растворимый кофе завезли на базу
Растворимый кофе - растворился сразу!
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26.05.2021 12:04 Відповісти
Значить ціна на чорному ринку впаде з 200-300 євро за факон до 150
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26.05.2021 10:21 Відповісти
Але чого тратять кошти з держбюджету, коли є так званий антиковідний фонд?.
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26.05.2021 12:16 Відповісти
Це тіж самі гроші з бюджету.
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26.05.2021 12:19 Відповісти
ця відразу своїм піде
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26.05.2021 10:23 Відповісти
теперь каждого олигарха и депутата рады по 7 разов уколят, а что останеться всем решалам и таможенниам отдадут! лишь бы пересичным недосталось!
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26.05.2021 10:25 Відповісти
Квартал кинувся на ірадром, а попереду Голабаротька на лісапеті щоб пропіаритись.
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26.05.2021 10:26 Відповісти
Тепер ясно, хто тобі постійно в штани сре )
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26.05.2021 10:27 Відповісти
Згадай що писали зебіли до президентських виборів. Тепер тримайте отвєтку і не кажіть що мало.
До Києва прибула перша партія вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету - Цензор.НЕТ 6772
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26.05.2021 10:36 Відповісти
Петрусь: - Я вернусь. )))
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26.05.2021 10:37 Відповісти
Кособородько!
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26.05.2021 11:43 Відповісти
Отличный план. Может, за год-два как раз переболеете и все вопросы снимутся.
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26.05.2021 11:13 Відповісти
...несколько раз. А в могиле какие вопросы? До Києва прибула перша партія вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету - Цензор.НЕТ 965
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26.05.2021 11:44 Відповісти
Интересно, можно ли как-то узнать, когда на пунктах вакцинации закончится Астразенека и китайская фигня. Пфайзером я бы охотно вакцинировался хоть завтра )
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26.05.2021 11:15 Відповісти
по даним МОЗ загальну кількість можна:
на першу та другу дози Ковішильда пішло вже 486.094, а закуплено було 500.000, тобто залишилось 13.906 (плюс утилізовані по різним причинам, число невідоме, але 16 березня Ляшко сказав, що вже на тоді будо викинуто 199 доз, далі даних ніхто не запитував і не надавав).
на першу і другу дози корейської Зенеки пішло на сьогодні 349.845, а поставлено було 367.200, тобто залишилось 17.355 (знову ж утилізовані невідомо, скільки викинули, можна буде побачити по вакцинованій кількості, коли вакцина закінчиться, там не буде рівно 500.000 і 367.000)
дивись тут https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
і тут https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
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26.05.2021 12:34 Відповісти
китайської поставлено 1 млн, викололи лише 135.000, і колять як свічка капає.
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26.05.2021 12:36 Відповісти
якби в країні була нормальна влада, то цей рейс мав прибути РІК ТОМУ, а це вже крихти з барського столу нам відправляють...
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26.05.2021 11:24 Відповісти
1. поставка: дата реєстрації в Україні

16.04.21 - 117.000 covax
2. поставка: covax
18.05.21 - 117.000
19-05-21 - 117.000
20.09.21 - 117.000
3. поставка covax
21.09.21 - 122.850
4. поставка 26.05.21 держкошти
кількість невідома!!!!
а дуже вдобно не казати кількість, бо треба спочатку своїм відкласти????
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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26.05.2021 12:03 Відповісти
цензор жадібний на інфу?
Телеграм-канал Pavlosky News повідомляє, що партія складається зі 170 тисяч доз.
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26.05.2021 12:18 Відповісти
Будут колоть пфайзер кварталу95 и их семьям. Для быдла 73% есть китайское дерьмо.
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26.05.2021 13:58 Відповісти
ууу зрадазрадазрада.
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27.05.2021 06:43 Відповісти
 
 