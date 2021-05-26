До Києва прибула перша партія вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету
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Вранці 26 травня в Україну прибула партія вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer. Це перша поставка вакцини Pfizer, яка була придбана за рахунок державного бюджету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Літак з партією вакцини Pfizer прибув до міжнародного аеропорту "Київ". Тепер вакцина має пройти розмитнення, після чого її відправлять на склад, а вже звідти розвезуть регіонами України.
Нагадаємо, 18 травня до Києва прибули перші 122 тисячі доз вакцини Pfizer від COVAX. Повідомлялося, що до кінця тижня доставлять ще 350 тисяч доз.
Топ коментарі
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+10 Olexandr Chornogorodskij
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Растворимый кофе - растворился сразу!
на першу та другу дози Ковішильда пішло вже 486.094, а закуплено було 500.000, тобто залишилось 13.906 (плюс утилізовані по різним причинам, число невідоме, але 16 березня Ляшко сказав, що вже на тоді будо викинуто 199 доз, далі даних ніхто не запитував і не надавав).
на першу і другу дози корейської Зенеки пішло на сьогодні 349.845, а поставлено було 367.200, тобто залишилось 17.355 (знову ж утилізовані невідомо, скільки викинули, можна буде побачити по вакцинованій кількості, коли вакцина закінчиться, там не буде рівно 500.000 і 367.000)
дивись тут https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
і тут https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
16.04.21 - 117.000 covax
2. поставка: covax
18.05.21 - 117.000
19-05-21 - 117.000
20.09.21 - 117.000
3. поставка covax
21.09.21 - 122.850
4. поставка 26.05.21 держкошти
кількість невідома!!!!
а дуже вдобно не казати кількість, бо треба спочатку своїм відкласти????
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
Телеграм-канал Pavlosky News повідомляє, що партія складається зі 170 тисяч доз.