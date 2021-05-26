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Справа МН17: в Нідерландах сьогодні відбудеться перше виїзне судове засідання - проведуть огляд реконструкції збитого "Боїнга"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Справа МН17: в Нідерландах сьогодні відбудеться перше виїзне судове засідання - проведуть огляд реконструкції збитого

У Нідерландах сьогодні, 26 травня, відбудеться виїзне судове засідання на місце реконструкції літака рейсу МН17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Судове засідання проходитиме на військовій авіабазі Гілзе-Ріен, де проведуть огляд реконструкції збитого MH17.

На авіабазі зберігаються усі зібрані на місці трагедії уламки літака.

Як повідомлялося, сторона обвинувачення під час судового засідання 21 травня 2021 року попросила оглянути праву та ліву частини кабіни літака рейсу MH17, щоб порівняти пошкодження. Адже, за версією нідерландських та бельгійських експертів, ракета "земля-повітря" потрапила в лівий бік літака. Захист Пулатова попросив надати їм письмовий варіант затвердженого судом порядку огляду реконструкції літака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ

Під час засідання суд повідомив, що повторно опитали експертів з російського концерну "Алмаз-Антей", нідерландських та бельгійських фахівців. Це був спільний допит експертів.

Розгляд по суті справи про збитий на сході України літак рейсу MH17 Окружний суд Гааги розпочне 7 червня 2021 року.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Автор: Анастасія Потіха
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Я думал они уже и забыли о нём. Смотрите, не торопитесь, надо же как-то сползти чтоб не обидеть Россию.
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26.05.2021 10:28 Відповісти
А диспетчера Карлоса и лётчика Волошина опрашивать будут?
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26.05.2021 10:47 Відповісти
Богові жорна мелють повільно, але неспинно. © прислів'я
Справа МН17: в Нідерландах сьогодні відбудеться перше виїзне судове засідання - проведуть огляд реконструкції збитого "Боїнга" - Цензор.НЕТ 2474
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26.05.2021 11:02 Відповісти
Ещё семь лет можно собираться и осматривать, ничего страшного...
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26.05.2021 11:09 Відповісти
Куда спешат, непонятно. Ещё ж и 10-и лет не прошло... А второй осмотр реконструкции после похорон ***** запланировали? Справа МН17: в Нідерландах сьогодні відбудеться перше виїзне судове засідання - проведуть огляд реконструкції збитого "Боїнга" - Цензор.НЕТ 5848
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26.05.2021 13:38 Відповісти
второе заседание назначено на 2038 год
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26.05.2021 15:17 Відповісти
 
 