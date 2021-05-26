На Херсонщині вчителі просять вплинути на 8-класника, який зриває уроки, булить їх і інших дітей, - Нацполіція
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У Херсонське районне управління поліції надійшло подання від адміністрації школи в смт Комишани. Педагогічний колектив просив вплинути на поведінку восьмикласника, який щодня принижує вчителів, зриває уроки і ображає інших учасників освітнього процесу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Херсонської області.
Зазначається, що інспектор ювенальної превенції поспілкувалася з педагогічним колективом і дітьми навчального закладу, а також з батьками хлопця. За словами вчителів, хлопчик поводиться агресивно, як з ними, так і з усіма дітьми. Також він постійно висловлюється нецензурною лайкою до всіх учасників освітнього процесу.
Сім'я хлопчика перебуває на обліку, як неблагонадійна. Мати учня не може впоратися з ним. За її словами, хлопчик так само поводиться і вдома. Стосовно матері хлопчика складено адміністративний протокол за ст.173-4 "булінг (цькування) учасника освітнього процесу" КоАП.
Будь ласка, зачекайте...
Действительно вредней учителей трудно найти профессию, у них через 8-10 лет происходит конкретная профф. деформация, которая делает их узнаваемыми по первым двум фразам, авторитарными, противными и подлыми, судя по вашему посту.
Забыл по каким причинам, но в этом большом селе дебилов и людей с пограничной степенью дебильности намного, в разы больше чем по норме. Почему не помню, но публика там реально колоритная, после Киева ужас иной раз берет. Хотя рядом крутые давние казацко рыбацкие села, с нормальными здоровыми людьми, а Камышанам не повезло.
Для дебілів 4 класи достатньо, навчились читати - і на завод.
Все при деле. Инспектор ювенальной превенции зарплату получил.
Так и живем....
Первое время будет шёлковый.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.