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Кабмін планує підняти виплати при народженні дитини до 50 тис. грн. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін планує підняти виплати при народженні дитини до 50 тис. грн. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів планує схвалити проєкт закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру виплат при народженні дитини. Вперше з 2014 року пропонується збільшити суму і встановити щорічну індексацію.

Проєкт документа міститься в порядку денному до засідання уряду 26 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Проєктом передбачається підвищення виплат з бюджету при народженні дитини із 1 січня 2022 року до 50 тисяч гривень. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Крім того, із 1 березня 2023 р. і в подальшому щороку з 1 січня передбачається збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року).

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"Збільшиться також розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини", - йдеться в пояснювальній записці до Проєкту.

Зараз розмір допомоги становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачуються одразу, а решта - протягом наступних 36 місяців.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Цикаве ришення как снизить тарифы вдвое тоже наши, но потом протеряли Кабмін планує підняти виплати при народженні дитини до 50 тис. грн - Цензор.НЕТ 1579 Так шо не кажи гоп, особенно, если денег нет Кабмін планує підняти виплати при народженні дитини до 50 тис. грн - Цензор.НЕТ 4857
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26.05.2021 10:41
+4
щас алкашня вам нарожает биомусора.
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26.05.2021 11:11
+2
простой вопрос тебе зебилоиду- ты сколтько в месяц платишь налогов, из которых будут обеспечивать ето удовольствие?
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26.05.2021 11:59
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Надумали відмінити революційне рішення шановного Арсєнія Петровича. Граються у популізм.
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26.05.2021 10:39 Відповісти
Учитывая что у нас за 3 месяца -106 тысяч естесственного прироста населения, а миграция только +6 тысяч, то данное решение еще непонятно что - популизм либо же вынужденная мера
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26.05.2021 12:32 Відповісти
Цикаве ришення как снизить тарифы вдвое тоже наши, но потом протеряли Кабмін планує підняти виплати при народженні дитини до 50 тис. грн - Цензор.НЕТ 1579 Так шо не кажи гоп, особенно, если денег нет Кабмін планує підняти виплати при народженні дитини до 50 тис. грн - Цензор.НЕТ 4857
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26.05.2021 10:41 Відповісти
кажется началось Кабмін планує підняти виплати при народженні дитини до 50 тис. грн - Цензор.НЕТ 3980
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26.05.2021 10:52 Відповісти
А зачем? Ну родятся, ну вырастут, ну выедут в Польшу или ещё куда. А бомжеватым крольчихам вообще лафа.
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26.05.2021 10:56 Відповісти
Ага, спасибо, супер подачка, при таких то налогах и безработице, электричество скоро 3,5грн за кВт, газ 12+грн, цены растут постоянно, и за всё плати, медицина, садик, школа, универ и т.д., а потом дальше налогами драть будут по полной. В этой стране рожать нет смысла и банально страшно, т.к. это осознанно обрекать СВОИХ детей на страдание, безработицу, безденежье и в лучшем банальный выезд на заработки в Польшу и т.д. 80% семей официально по гос. статистике с одним ребенком и правильно делают, т.к. понимают, что никому люди не нужны, а 50 000грн пускай политика на обучение экономике и лекарства себе оставят. Дураки не понимают, что население самый главный ресурс, дайте людям работу и стригите постепенно как в Китае или ЕС, самый ценный и прибыльный ресурс - это люди и в развитых странах это понимают, но нет, поднять цену жизни так, чтобы просто люди не могли себе позволить детей и нация умирала, что сейчас и происходит и на 3 умерших всего 1 рожденный. Извините, но страшно стало жить ...
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26.05.2021 11:10 Відповісти
щас алкашня вам нарожает биомусора.
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26.05.2021 11:11 Відповісти
во-во! а заплатит за этот праздник не Кабмин, и не ишак, а те кто отчисляет в бюджет.
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26.05.2021 11:57 Відповісти
до 2008 года было соцсоревнование, кто больше кредитов выдаст(премии)
теперь у коллекторов, кто больше соберет(премии)
а шо там с бравшими - та х ер с ними
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26.05.2021 12:05 Відповісти
Уже.
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26.05.2021 12:47 Відповісти
хоть шо то. но петиным ботам не ясно как ето обосрать можно Кабмін планує підняти виплати при народженні дитини до 50 тис. грн - Цензор.НЕТ 2281
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26.05.2021 11:42 Відповісти
простой вопрос тебе зебилоиду- ты сколтько в месяц платишь налогов, из которых будут обеспечивать ето удовольствие?
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26.05.2021 11:59 Відповісти
А слабо поднять уровень жизни в целом по стране? Тогда и рождаемость сама по себе повысится.
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26.05.2021 11:56 Відповісти
Нормальні Українці як народжували, так і народжуватимуть дітей, плануючи і забезпечення, і навчання, і подальший їх шлях. А цигани, дармоїди, *****, асоціальні елементи, бомжі і решту нечисті підуть плодитися на наші податки. Пропивати і знову плодити бомжів, наркоманів, алкашню, злодіїв...
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26.05.2021 14:13 Відповісти
 
 