Латвія обмежила авіасполучення з Білоруссю і не обслуговуватиме літаки країн, що використовують повітряний простір РБ

Уряд Латвії у вівторок ввечері ввів для авіаперевізників, зареєстрованих у Білорусі, обмеження на використання повітряного простору Латвії та латвійських аеропортів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомили в латвійському міністерстві повідомлення.

Також обмежено право латвійських літаків використовувати повітряний простір і аеропорти Білорусі. Рішення набуває чинності одразу.

Рішення уряду Латвії також передбачає, що аеропорти Латвії не обслуговують літаки інших країн, які використовують повітряний простір Білорусі на своєму маршруті.

Отже, Латвія призупинить дію дозволу на польоти авіакомпанії "Белавіа" і не видаватиме дозволи на нерегулярні польоти білоруським перевізникам. Також буде призупинено дію дозволу АirBaltic на маршрут до Мінська.

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Ці рішення ухвалено у відповідь на дії білоруської влади з посадки цивільного пасажирського літака авіакомпанії Ryanair в аеропорту Мінська.

Як зазначив глава латвійського Мінсполучень Таліс Лінкайтс, збитки через припинення авіасполучення з Білоруссю очікувані, але не будуть дуже значними.

"Збитки через припинення авіасполучення Латвії з Білоруссю обчислюватимуться тисячами євро. Ухвалюючи рішення про обмеження, ми просили всіх, на кому це позначиться, надати інформацію про збитки, які можуть виникнути. Збитки не вимірюватимуться мільйонами", - сказав він у передачі "900 секунд" на телеканалі TV3.

Також, за словами міністра, не виключено, що з боку Європейського Союзу будуть доступні компенсаційні механізми.

На який час буде призупинено авіасполучення, Лінкайтс не прогнозує. Він зазначив, що до пандемії COVID-19 рейси між Ригою і Мінськом були одними з найбільш затребуваних, але під час пандемії польотів було небагато. Латвійська airBaltic улітку планувала на цьому маршруті до трьох рейсів на тиждень, стільки само - "Білавіа".

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