УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15474 відвідувача онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство
1 570 15
Житомирщина (1040) реконструкція (79) будівництво (761) тендер (264) Слуга народу (2544) Велике будівництво (718)

"Велике будівництво": компанія батька нардепа "Слуги народу" Кунаєва отримає 36,6 млн грн на реконструкцію стадіону в Олевську

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА за результатами тендера має намір укласти угоду з ТОВ "Юкун" на реконструкцію майнового комплексу стадіону "Колос" в Олевську за 36,6 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Наші Гроші".

Під час брифінгу 1 квітня 2021 року голова Житомирської ОДА Віталій Бунечка повідомив, що стадіон "Колос" в Олевську будуватиметься в межах програми "Велике будівництво", пише "Житомир.info".

ТОВ "Юкун" зареєстроване в Запоріжжі в 2003 році. Спеціалізується фірма на оптовій торгівлі іншими машинами й устаткуванням, статутний капітал – 300 тис. грн. Власником фірми є Юрій Кунаєв – батько нардепа Артема Кунаєва від "Слуги народу". Раніше Юрій Кунаєв працював заступником керівника управління з маркетингу та продажів вертолітної техніки "Мотор Січ" Богуслаєва.

Раніше Кунаєв-молодший також працював на "Мотор Січі", а зараз входить до бюджетного комітету парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голика призначили віцепрезидентом УАФ: Опікуватиметься розвитком інфраструктури футболу

Довідка. У технічному завданні зазначено, що переможець торгів має до 20 грудня 2022 року провести будівельні роботи, електромонтажні роботи, побудувати каналізацію, внутрішній і зовнішній водопровід, систему пожежної сигналізації, провести опалення та вентиляцію, зробити технологічне обладнання, провести роботи з обладнання спортивних майданчиків та футбольного поля й інше.

Очікувана вартість закупівлі становить 36,8 млн грн, на аукціоні ціна знизилася всього на 6%.

Конкурентом на торгах виступило житомирське ПРБФ "Комунальник" Андрія Корзуна з нижчою ціновою пропозицією – 33,7 млн грн. Однак його пропозицію замовник відхилив, зокрема, через невірно розраховані транспортні витрати на матеріали – вартість транспортування деяких матеріалів в рази перевищувала їх відпускну ціну. Це, на думку замовника, суперечило ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. "Правила визначення вартості будівництва" та пункту 6 Розділу III тендерної документації.

У локальному кошторисі ТОВ "Юкун" ціна за бітумну мастику склала 37,4 тис грн/т, конкурент фірми пропонував бітумну мастику втричі дешевше, однак обидві фірми марку бітуму не зазначили. Бетонна суміш у кошторисі зазначена В10 по 1,5 тис. грн та щебінь фракції 5(3)10 мм марки М200-200 по 642 грн/м3 – вартість цін є середньостатистичною по Україні, вартість природного рядового піску є завищеною – 544 грн грн/куб. м. У лютому на тендері Державної кримінально-виконавчої служби він коштував дешевше – 225 грн/куб. м.

Зазначимо, що брати участь у закупівлях ТОВ "Юкун" почало з лютого 2020 року, упродовж цього часу фірма уклала чотири угоди загальною вартістю 11,6 млн грн, одна з яких вартістю 11 млн грн на капітальний ремонт дахів і опорядження фасадів житлового будинку.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Боротьба з кумівством по методу Нєлоха.
показати весь коментар
26.05.2021 11:02
+6
"Велике будівництво": компанія батька нардепа "Слуги народу" Кунаєва отримає 36,6 млн грн на реконструкцію стадіону в Олевську - Цензор.НЕТ 2934
показати весь коментар
26.05.2021 11:34
+4
Неожиданно.
"Большая стройка": компания отца нардепа "Слуги народа" Кунаева получит 36,6 млн грн на реконструкцию стадиона в Олевске - Цензор.НЕТ 6030
показати весь коментар
26.05.2021 11:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боротьба з кумівством по методу Нєлоха.
показати весь коментар
26.05.2021 11:02 Відповісти
Неожиданно.
"Большая стройка": компания отца нардепа "Слуги народа" Кунаева получит 36,6 млн грн на реконструкцию стадиона в Олевске - Цензор.НЕТ 6030
показати весь коментар
26.05.2021 11:02 Відповісти
дербанят наши налоги
показати весь коментар
26.05.2021 11:03 Відповісти
почему дерибанят?
Стадионы очень нужны для развития молодежи -на них можно было проводить концерты!!!!
показати весь коментар
26.05.2021 11:13 Відповісти
Клоуняра зробив лохів разом. "Большая стройка": компания отца нардепа "Слуги народа" Кунаева получит 36,6 млн грн на реконструкцию стадиона в Олевске - Цензор.НЕТ 7494
"Большая стройка": компания отца нардепа "Слуги народа" Кунаева получит 36,6 млн грн на реконструкцию стадиона в Олевске - Цензор.НЕТ 9742
показати весь коментар
26.05.2021 11:03 Відповісти
шо там бігус скаже з даного питання? чи мо ткач? мо скрипін? а нічьо! не заплачено- знач немає
показати весь коментар
26.05.2021 11:04 Відповісти
Когда Бихус придумает как Стадион можно замостить шоколадными батончиками - тут же сделает "разоблачительный ролик"!
показати весь коментар
26.05.2021 11:09 Відповісти
Ой, як же "неочікувано".
- "Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."

- " ... Так Юзик со своим двоюродным братом рейдернули Рыживский гранитный карьер и запустили его на полную мощность. Колбасят миллионы на "Большой стройке".
...
показати весь коментар
26.05.2021 11:11 Відповісти
Це реальні кнурчуки. Але різні малансько-кацапські бігуси їх в упор не бачать.
показати весь коментар
26.05.2021 11:29 Відповісти
"Велике будівництво": компанія батька нардепа "Слуги народу" Кунаєва отримає 36,6 млн грн на реконструкцію стадіону в Олевську - Цензор.НЕТ 2934
показати весь коментар
26.05.2021 11:34 Відповісти
Свій до свого по своє..
показати весь коментар
26.05.2021 11:36 Відповісти
зеленскиц расширяет карманы
показати весь коментар
26.05.2021 11:44 Відповісти
конкретно по обекту. Я видел этот стадион. там нечего реконструировать. Футбольное поле нестандартное, расширение невозможно. Стадион вкопан в холм, виход наверх а не вниз. С другой стороны река. Близость у дороге, площадки невозможны. Практичней построить новый стадион небольшой стадион.Свободной земли там много.
показати весь коментар
26.05.2021 13:48 Відповісти
А как же.....
Вакцины и концентраторы куплены....
Программы по онко, туберкулезу и др полностью профинансированы.
Военные завалены качественным оружием, техникой, питанием, приборами ночн видения и антиснайперскими комплексами и др.
показати весь коментар
26.05.2021 15:01 Відповісти
 
 