"Велике будівництво": компанія батька нардепа "Слуги народу" Кунаєва отримає 36,6 млн грн на реконструкцію стадіону в Олевську

Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА за результатами тендера має намір укласти угоду з ТОВ "Юкун" на реконструкцію майнового комплексу стадіону "Колос" в Олевську за 36,6 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Наші Гроші".

Під час брифінгу 1 квітня 2021 року голова Житомирської ОДА Віталій Бунечка повідомив, що стадіон "Колос" в Олевську будуватиметься в межах програми "Велике будівництво", пише "Житомир.info".

ТОВ "Юкун" зареєстроване в Запоріжжі в 2003 році. Спеціалізується фірма на оптовій торгівлі іншими машинами й устаткуванням, статутний капітал – 300 тис. грн. Власником фірми є Юрій Кунаєв – батько нардепа Артема Кунаєва від "Слуги народу". Раніше Юрій Кунаєв працював заступником керівника управління з маркетингу та продажів вертолітної техніки "Мотор Січ" Богуслаєва.

Раніше Кунаєв-молодший також працював на "Мотор Січі", а зараз входить до бюджетного комітету парламенту.

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Довідка. У технічному завданні зазначено, що переможець торгів має до 20 грудня 2022 року провести будівельні роботи, електромонтажні роботи, побудувати каналізацію, внутрішній і зовнішній водопровід, систему пожежної сигналізації, провести опалення та вентиляцію, зробити технологічне обладнання, провести роботи з обладнання спортивних майданчиків та футбольного поля й інше.

Очікувана вартість закупівлі становить 36,8 млн грн, на аукціоні ціна знизилася всього на 6%.

Конкурентом на торгах виступило житомирське ПРБФ "Комунальник" Андрія Корзуна з нижчою ціновою пропозицією – 33,7 млн грн. Однак його пропозицію замовник відхилив, зокрема, через невірно розраховані транспортні витрати на матеріали – вартість транспортування деяких матеріалів в рази перевищувала їх відпускну ціну. Це, на думку замовника, суперечило ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. "Правила визначення вартості будівництва" та пункту 6 Розділу III тендерної документації.

У локальному кошторисі ТОВ "Юкун" ціна за бітумну мастику склала 37,4 тис грн/т, конкурент фірми пропонував бітумну мастику втричі дешевше, однак обидві фірми марку бітуму не зазначили. Бетонна суміш у кошторисі зазначена В10 по 1,5 тис. грн та щебінь фракції 5(3)10 мм марки М200-200 по 642 грн/м3 – вартість цін є середньостатистичною по Україні, вартість природного рядового піску є завищеною – 544 грн грн/куб. м. У лютому на тендері Державної кримінально-виконавчої служби він коштував дешевше – 225 грн/куб. м.

Зазначимо, що брати участь у закупівлях ТОВ "Юкун" почало з лютого 2020 року, упродовж цього часу фірма уклала чотири угоди загальною вартістю 11,6 млн грн, одна з яких вартістю 11 млн грн на капітальний ремонт дахів і опорядження фасадів житлового будинку.