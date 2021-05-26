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Новини Політика України
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Укроборонпром (959) закупівлі (591) Милованов Тимофій (281)

Президент KSE Милованов про замовлення "Укроборонпромом" дослідження за 1,7 млн грн: Чи є це корупцією? Ні. Більш детальна інформація - закрита

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент KSE Милованов про замовлення

Президент Київської школи економіки (KSE), член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов прокоментував замовлення "Укроборонпромом" у Київської школи економіки дослідження за 1,7 млн грн.

Про це Милованов написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки", "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему. Закупівлю провели без проведення аукціону.

"Чи є це корупцією? Ні. Чи є контракт з УОП ("Укроборонпромом". - Ред.)? Так. Але це і так відомо з публічної інформації", - розповів Милованов.

"У KSE (Київської школи економіки. - Ред.) досить довга і різноманітна співпраця з УОП ("Укроборонпромом". - Ред.). Є меморандум, є навчальні програми, є дослідження. Є пресреліз на сайті університету про те, як ми управляємо конфліктами інтересів і що я не беру участі в цих проєктах, і уявляю у відносинах зі школою інтереси УОП ("Укроборонпрому". - Ред.)", - акцентував Милованов.

На прохання уточнити тему дослідження він написав: "Дослідження з економіки сфери безпеки. На тему економіки безпеки. Більш детальна інформація є закритою".

Також читайте: "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему

Президент KSE Милованов про замовлення Укроборонпромом дослідження за 1,7 млн грн: Чи є це корупцією? Ні. Більш детальна інформація - закрита 01
Президент KSE Милованов про замовлення Укроборонпромом дослідження за 1,7 млн грн: Чи є це корупцією? Ні. Більш детальна інформація - закрита 02
Президент KSE Милованов про замовлення Укроборонпромом дослідження за 1,7 млн грн: Чи є це корупцією? Ні. Більш детальна інформація - закрита 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Так.. Це ПРЯМА корупція... І пісець мягко кажучи.. А Мілованов - дебіл!
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26.05.2021 11:10
+6
Какая нахрен информация - закрыта? У нас в ОП сидит Андрей Елдак (позывной Козырь) - агент ФСБ РФ Президент KSE Милованов о заказе "Укроборонпромом" исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта - Цензор.НЕТ 1453 У нас не секретов от мышебратьев...
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26.05.2021 11:11
+6
Президент KSE Милованов о заказе "Укроборонпромом" исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта - Цензор.НЕТ 112
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26.05.2021 11:11
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ребята, я не в курсе Милованов о заказе "Укроборонпромом" у KSE исследования за 1,7 млн грн за день до его назначения в набсовет госконцерна: Я не принимаю участия в этих проектах - Цензор.НЕТ 5261
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26.05.2021 11:02 Відповісти
ООО "Киевская школа экономики" без тендерных процедур и конкурса получило от "Укроборонпрома" заказ на исследование неназванной тематики. Сумма - 1,680 млн. гривен. Президент этого ООО - советник Ермака, Тимофей Милованов. Вот так они доят украинский бюджет. ( https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-21-001326-a )
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26.05.2021 11:57 Відповісти
Так.. Це ПРЯМА корупція... І пісець мягко кажучи.. А Мілованов - дебіл!
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26.05.2021 11:10 Відповісти
Президент KSE Милованов о заказе "Укроборонпромом" исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта - Цензор.НЕТ 112
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26.05.2021 11:11 Відповісти
И к Ломброзо не ходи. Президент KSE Милованов про замовлення "Укроборонпромом" дослідження за 1,7 млн грн: Чи є це корупцією? Ні. Більш детальна інформація - закрита - Цензор.НЕТ 2691
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26.05.2021 11:58 Відповісти
Он поимел 1,7 млн и 73%. И кто тогда дебил?
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26.05.2021 11:59 Відповісти
хтож тоді ківі😂
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26.05.2021 11:15 Відповісти
Мега дебіл у квадраті з чле..м)))
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26.05.2021 11:18 Відповісти
Какая нахрен информация - закрыта? У нас в ОП сидит Андрей Елдак (позывной Козырь) - агент ФСБ РФ Президент KSE Милованов о заказе "Укроборонпромом" исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта - Цензор.НЕТ 1453 У нас не секретов от мышебратьев...
показати весь коментар
26.05.2021 11:11 Відповісти
"За день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики", "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему."
не нагнетайте . это просто совпадение Президент KSE Милованов о заказе "Укроборонпромом" исследования за 1,7 млн грн: Является ли это коррупцией? Нет. Более подробная информация - закрыта - Цензор.НЕТ 9981
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26.05.2021 11:13 Відповісти
Президент KSE Милованов про замовлення "Укроборонпромом" дослідження за 1,7 млн грн: Чи є це корупцією? Ні. Більш детальна інформація - закрита - Цензор.НЕТ 2558
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26.05.2021 11:54 Відповісти
То, что мы с лещом и наемом это бабло по братски раздерибаним - государственная тайна.
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26.05.2021 11:19 Відповісти
Ты тормоз?
Лещ в жд, Найема поперли....
Только проснулся? Или просто так .... лишь бы что то вякнуть?
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26.05.2021 14:57 Відповісти
Нарід, вас тільки що, ще раз, послали по відомій адресі. Не ваше діло куди "нарідна" влада ваші гроші діла.
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26.05.2021 11:21 Відповісти
На "нет" и суда нет. Зате есть зебобики
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26.05.2021 11:35 Відповісти
Більшого лизоблюда, ніж цей ще треба пошукати. Не можу зрозуміти... купили? Де честь?
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26.05.2021 11:49 Відповісти
Пінчук -фундатор не для того ж робив його керівником свого дітища , тепер воно їздитиме з лекціями по оксфордах й навчатиме талановиту молодь світу, як слугувати МЕЦЕНАТАМ за гроші країни -бл777адська державна олігархічна система тестя Кучми плідно працює !!!
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26.05.2021 12:01 Відповісти
головне , не знімати вишиванку й бути западенцем!
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26.05.2021 12:03 Відповісти
 
 