УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15474 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Затримання Протасевича
11 061 102
Білорусь (5970) Лукашенко (2309) неонацизм (34) Протасевич Роман (296)

Лукашенко про затримання Протасевича: Вживши найжорсткіші заходи, ми в зародку придушили хвилю неонацизму

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко про затримання Протасевича: Вживши найжорсткіші заходи, ми в зародку придушили хвилю неонацизму

Вживши найжорсткіші заходи, білоруська держава в зародку придушила хвилю неонацизму.

Про це "президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, заявив сьогодні на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії та представниками органів державного управління, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Наші дії могли видатися надмірними тим, хто виправдовує їхні злодіяння. Але ця стратегія життєво важлива для країни", - наголосив білоруський диктатор.

"Як ми і прогнозували, наші недоброзичливці як ззовні, так і всередині країни, змінили методи атаки на державу. Вони переступили безліч червоних ліній, перейшли межі здорового глузду і людської моралі", - сказав Олександр Лукашенко.

Також читайте: Повідомлення про мінування Ryanair надійшло зі Швейцарії, - Лукашенко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+58
Кумедно виглядає, коли людожер лякає неонацистами.
показати весь коментар
26.05.2021 11:05
+38
Неонацизма ??? Разве Протасевич объявлял белорусов самой великой нацией, и грозился взять в рабство всех остальных ?
показати весь коментар
26.05.2021 11:10
+35
А что ж ты, крошка-картошка, трындел про сообщение о теракте из Швейцарии?
показати весь коментар
26.05.2021 11:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
неонацизм... ай дурко... разве антиябатьки бегают с портретами Гитлера, чи шовинисто-фашиста пыни(вместо цветочных букетиков)?... ЗЫ... Неонацизм заимствует элементы от нацистской доктрины, в том числе шовинизм, фашизм, расизм, ксенофобию, гомофобию и антисемитизм. Отрицание Холокоста является его характерной чертой, так же как, например, использование нацистской символики и восхваление Адольфа Гитлера.
показати весь коментар
26.05.2021 15:27 Відповісти
ТАК ЗАРОДЫШЬ ПУТИН )))
показати весь коментар
26.05.2021 19:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 