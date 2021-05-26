Лукашенко про затримання Протасевича: Вживши найжорсткіші заходи, ми в зародку придушили хвилю неонацизму
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Вживши найжорсткіші заходи, білоруська держава в зародку придушила хвилю неонацизму.
Про це "президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, заявив сьогодні на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії та представниками органів державного управління, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Наші дії могли видатися надмірними тим, хто виправдовує їхні злодіяння. Але ця стратегія життєво важлива для країни", - наголосив білоруський диктатор.
"Як ми і прогнозували, наші недоброзичливці як ззовні, так і всередині країни, змінили методи атаки на державу. Вони переступили безліч червоних ліній, перейшли межі здорового глузду і людської моралі", - сказав Олександр Лукашенко.
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ПРАВДИВЫЙ
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