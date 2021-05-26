"Украгролізинг" придбав пікап Toyota Hilux у найдорожчій комплектації за 1,37 млн грн, - ЗМІ
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Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 18 травня за результатами тендера замовило ТОВ "Артсіті" автомобіль за 1,37 млн грн.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це повідомляється в системі Prozorro.
Фірма поставить повнопривідний пікап Toyota Hilux Legend (2.8 D-4D) 6 A/T 2021 року випуску кольору бронзовий металік.
Автомобіль матиме подушки безпеки, захисні шторки для всіх рядів сидінь, клімат-контроль, оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, оздоблення панелі приладів сірою та темною хромованою декоративними вставками, підігрів передніх сидінь, камеру заднього виду зі статичною проекцією, мультимедійну систему Toyota Touch 2 (радіо CD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8’’ та 6 динаміками, багатофункціональний кольоровий дисплей 4,2’’ на панелі приладів.
В описі тендера замовник вказав, що найменування і марку техніки вказано на виконання вимог ч. 2 ст. 1 та пп. 1-2 ч. 1 ст. 11 закону "Про фінансовий лізинг". Тому цей автомобіль, ймовірно, призначений для подальшої передачі в лізинг клієнтам "Украгролізингу".
У автосалонах Toyota Hilux у найдорожчій комплектації Legend можна придбати за 1,35 млн грн. У базовій комплектації цей пікап коштує 938 тис. грн.
Єдиним конкурентом ТОВ "Артсіті" була Фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" Олексія Шохи та Олександра Корнієнка, чия пропозиція була вищою на 1,2 тис грн. і дорівнювала очікуваній вартості. Фірми не торгувалися під час аукціону.
Харківське ТОВ "Артсіті" належить росіянину Олександру Лалаяну, директор Антон Подрядчиков.
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Адекватный автомобиль для руководства крупного агропредприятия.