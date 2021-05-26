В Україні набув чинності закон про е-судочинство: правосуддя перейде в електронний формат

В Україні в середу, 26 травня, набув чинності закон № 1416-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи".

Документ напередодні був опублікований в газеті "Голос України".

Як наголошується в пояснювальній записці, основною метою закону є забезпечити початок функціонування окремих модулів (підсистем) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) і поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Документом передбачається, що створення і забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи здійснюється поетапно. Окремі підсистеми або модулі Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи починають функціонувати по кожному етапу через 30 днів з дня опублікування оголошення Вищою радою правосуддя в газеті "Голос України" та на вебпорталі судової влади відповідного оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми або модуля Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Також підвищується роль Вищої ради правосуддя в процесах впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

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У пояснювальній записці до закону також зазначається, що (ЄСІТС) є сукупністю інформаційних і телекомунікаційних підсистем, які забезпечують автоматизацію визначених законодавством процесів діяльності, включаючи документообіг, розгляд судових справ, складання оперативної і аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також процесів, що забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби користувачів (ЄСІТС).

(ЄСІТС) покликана стати інструментом підвищення ефективності діяльності судових органів шляхом впровадження сучасних технологій в їхній повсякденній діяльності, який буде забезпечувати функціонування в режимі реального часу.

Також (ЄСІТС) повинна спростити процедури комунікації між громадянами-учасниками судових процесів і їх представниками з судовими органами, роблячи судові процедури для громадян більш простими, зручними і доступними

Система повинна діяти в судах, Вищу раду правосуддя, Раді суддів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Державної судової адміністрації, на підприємствах, що належать до сфери правосуддя, Національній школі суддів України.

Очікувалося, що система почне працювати відразу в комплексі з усіма модулями, і процеси будуть відбуватися централізовано. Однак до теперішнього часу (ЄСІТС) так і не запрацювала, незважаючи на спроби її ввести на початку 2019 року. Даний закон визначає, що запуск (ЄСІТС) буде поетапним.

Окремі підсистеми (модулі) (ЄСІТС) починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя в газеті "Голос України" та на вебпорталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля).

Про початок запуску системи в складі всіх необхідних підсистем ВРП також публікує оголошення в "Голосі України" та на вебпорталі судової влади.

Закон говорить, що суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в паперовій або електронній формі в порядку, визначеному положенням про (ЄСІТС) і / або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).