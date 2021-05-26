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В Україні набув чинності закон про е-судочинство: правосуддя перейде в електронний формат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні набув чинності закон про е-судочинство: правосуддя перейде в електронний формат

В Україні в середу, 26 травня, набув чинності закон № 1416-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи".

Документ напередодні був опублікований в газеті "Голос України".

Як наголошується в пояснювальній записці, основною метою закону є забезпечити початок функціонування окремих модулів (підсистем) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) і поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Документом передбачається, що створення і забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи здійснюється поетапно. Окремі підсистеми або модулі Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи починають функціонувати по кожному етапу через 30 днів з дня опублікування оголошення Вищою радою правосуддя в газеті "Голос України" та на вебпорталі судової влади відповідного оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми або модуля Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Також підвищується роль Вищої ради правосуддя в процесах впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

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У пояснювальній записці до закону також зазначається, що (ЄСІТС) є сукупністю інформаційних і телекомунікаційних підсистем, які забезпечують автоматизацію визначених законодавством процесів діяльності, включаючи документообіг, розгляд судових справ, складання оперативної і аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також процесів, що забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби користувачів (ЄСІТС).

(ЄСІТС) покликана стати інструментом підвищення ефективності діяльності судових органів шляхом впровадження сучасних технологій в їхній повсякденній діяльності, який буде забезпечувати функціонування в режимі реального часу.

Також (ЄСІТС) повинна спростити процедури комунікації між громадянами-учасниками судових процесів і їх представниками з судовими органами, роблячи судові процедури для громадян більш простими, зручними і доступними

Система повинна діяти в судах, Вищу раду правосуддя, Раді суддів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Державної судової адміністрації, на підприємствах, що належать до сфери правосуддя, Національній школі суддів України.

Очікувалося, що система почне працювати відразу в комплексі з усіма модулями, і процеси будуть відбуватися централізовано. Однак до теперішнього часу (ЄСІТС) так і не запрацювала, незважаючи на спроби її ввести на початку 2019 року. Даний закон визначає, що запуск (ЄСІТС) буде поетапним.

Окремі підсистеми (модулі) (ЄСІТС) починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя в газеті "Голос України" та на вебпорталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля).

Про початок запуску системи в складі всіх необхідних підсистем ВРП також публікує оголошення в "Голосі України" та на вебпорталі судової влади.

Закон говорить, що суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в паперовій або електронній формі в порядку, визначеному положенням про (ЄСІТС) і / або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
правосудие перейдет в электронный формат

Откуда перейдет? В Украине разве есть правосудие?
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26.05.2021 11:20
+3
бо "тройки" то довго
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26.05.2021 11:23
+3
это хабари теперь в биткоинах будут брать?
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26.05.2021 11:24
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правосудие перейдет в электронный формат

Откуда перейдет? В Украине разве есть правосудие?
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26.05.2021 11:20 Відповісти
Ми всі президенти ми всі судді.
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26.05.2021 11:21 Відповісти
бо "тройки" то довго
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26.05.2021 11:23 Відповісти
В Украине вступил в силу закон о е-судопроизводстве: правосудие перейдет в электронный формат - Цензор.НЕТ 6521 Теперь никаких наличных. Всё тупо на карточку.
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26.05.2021 11:23 Відповісти
это хабари теперь в биткоинах будут брать?
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26.05.2021 11:24 Відповісти
ні, на картку
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26.05.2021 14:13 Відповісти
А чому б не зробити як у фільмі?
В Украине вступил в силу закон о е-судопроизводстве: правосудие перейдет в электронный формат - Цензор.НЕТ 8692
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26.05.2021 11:27 Відповісти
та ну нафіг)) якийсь чаус та з повноваженнями Дреда? капздєц...
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26.05.2021 11:36 Відповісти
теперь услуги хакеров станут очень актуальны)
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26.05.2021 11:34 Відповісти
все больше становимся похожи на тамагочи (если кто помнит))))
В Україні набув чинності закон про е-судочинство: правосуддя перейде в електронний формат - Цензор.НЕТ 4080

...
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26.05.2021 11:38 Відповісти
Чекаємо на електронну тюрму.
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26.05.2021 11:43 Відповісти
Взятки в биткоинах будут )
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26.05.2021 11:45 Відповісти
А судей не пробовали выгнать и пригласить из нормальных стран на время подготовки НОВЫХ? И никакой е-системы за деньги налогоплательщиков не надо... и дешевле и надежней. От судей которые сегодня такая система не спасет, а скорее - наоборот...
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26.05.2021 11:49 Відповісти
Справа не в людях, які є суддями. Справа в законодавстві. Люди однакові, що в Бельгії, що в Україні. Для прикладу, ОАСК. В чому причина, що його вважають, ворогом справедливості?! Причина в статті 27 КАС, якою цьому суду надається виключне право розглядати позови проти центральних органів виконавчої влади. Уявімо, що селянин з Херсонщини, звертається з позовом до НКРЕКП. Тільки до ОАСК. Вісімсот кілометрів. Все для того, щоб місцевий суд не ухвалив справедливе рішення. Головне, що вождь завжди правий. Використовували ОАСК всі роки. Тільки заявив про верховенство права, все ворог!
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26.05.2021 12:07 Відповісти
Ничего! Наши и смартфон научат брать взятки.
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26.05.2021 11:49 Відповісти
То тепер треба звертатись не до суду а до свого мобільного?
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26.05.2021 12:31 Відповісти
В Україні набув чинності закон про е-судочинство: правосуддя перейде в електронний формат - Цензор.НЕТ 6678
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26.05.2021 12:58 Відповісти
Вот и пришло время откровенного телефонного права 😁
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26.05.2021 20:41 Відповісти
Можу по своєму особистому досвіду сказати- така штука давно потрібна, а малолітки у коментах у своєму невігластві ляпють аби ляпнути. Так як шахраї у мантіях ********** робити- призначати засідання суду без попередження однієї з сторін, з цією системою вже не буде. Розумієте невігласи?
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10.11.2021 07:14 Відповісти
 
 