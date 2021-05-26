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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5970) Тіхановська (389) Протасевич Роман (296)

"Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - білоруська опозиція оголосила про підготовку до нової активної фази протесту. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Офіс Світлани Тіхановської, Координаційна Рада, Народне Антикризове Управління, штаб Цепкала, Bypol та інші демократичні сили виступили зі спільною заявою. У ній ідеться, що внаслідок бездумних дій нелегітимного режиму Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій мапі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA.

"Режим на межі тотальної ізоляції - як ніколи раніше. Європейський Союз, США, Велика Британія, Японія, Канада та інші країни вже діють і роблять усе можливе, щоб допомогти нам, білорусам. І ми самі, білоруси, маємо зробити все можливе, щоб звільнити політичних в'язнів, припинити насильство і провести чесні вибори. Ми мусимо діяти - вікно можливостей відкрите. Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази протесту", - зазначено в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про затримання Протасевича: Вживши найжорсткіші заходи, ми в зародку придушили хвилю неонацизму

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Будут запасаться цветами и шариками?
"Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда", - белорусская оппозиция объявила о подготовке к новой активной фазе протеста - Цензор.НЕТ 4225
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26.05.2021 11:28
+27
Сябри, історія показує, що ви на хибногму шляху. Я ні до чого не закликаю, але зрушити диктатора можна тільки так (тобто стати майдонутим):
"Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда", - белорусская оппозиция объявила о подготовке к новой активной фазе протеста - Цензор.НЕТ 4315
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26.05.2021 11:31
+24
Думаю запізно, Лукум потопить всіх у крові. Врятувати може тільки снайпер.
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26.05.2021 11:29
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Опять с цветочками?
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26.05.2021 11:28 Відповісти
"Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда", - белорусская оппозиция объявила о подготовке к новой активной фазе протеста - Цензор.НЕТ 9550
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26.05.2021 11:29 Відповісти
ну так... русские с белорусами те ещё бунтари.Ждут когда же уже их менты перестанут лупить... никогда. Им это нравится.
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26.05.2021 11:35 Відповісти
С лозунгами от женщин "НЕ ДАМ". А уже Беларусь всё, она территория РФ.
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26.05.2021 11:32 Відповісти
бери выше: ОБУТЫМИ на лавочку залезут "Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда", - белорусская оппозиция объявила о подготовке к новой активной фазе протеста - Цензор.НЕТ 9125
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26.05.2021 11:35 Відповісти
"Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - білоруська опозиція оголосила про підготовку до нової активної фази протесту - Цензор.НЕТ 5219
"Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - білоруська опозиція оголосила про підготовку до нової активної фази протесту - Цензор.НЕТ 6325
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26.05.2021 11:45 Відповісти
а потом цій тупій шмарі розірвали пряму кишку за допомогою кийків.
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26.05.2021 16:10 Відповісти
О этих протестах я скажу пословицей : "Рожденный ползать летать не может."

Надо было для полного комплекта, что-бы протестующие кроме цветов для полиции еще и жопы им поцеловали. Не доросли люди в Беларуси до демократии. Им стоять на коленях привычнее, как и в кацапии.
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26.05.2021 12:13 Відповісти
1000% Не буде ні чуда, ні взагалі нічого окрім швидкого сповзання Білорусії в расейське болото, адже ху.йло дуже добре розуміє що втрата Білорусі це останній гвіздок в рашапідну імперію і мокшанську історію а зїхавший з глузду диктатор лукашеску вже підписав собі смертний вирок і ху.йло обовязково цим скористається.
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26.05.2021 16:13 Відповісти
Будут запасаться цветами и шариками?
"Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда", - белорусская оппозиция объявила о подготовке к новой активной фазе протеста - Цензор.НЕТ 4225
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26.05.2021 11:28 Відповісти
Менты обиделись, подумали шо мужик им, как петушкам, цветы дарит. "Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - білоруська опозиція оголосила про підготовку до нової активної фази протесту - Цензор.НЕТ 2642
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26.05.2021 12:20 Відповісти
вот тебе и лошки-петушки называется)))
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26.05.2021 14:39 Відповісти
Ну всьо, пропали квіти в Білорусії.
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26.05.2021 11:29 Відповісти
Думаю запізно, Лукум потопить всіх у крові. Врятувати може тільки снайпер.
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26.05.2021 11:29 Відповісти
Парабеллум подойдёт?
Могу дать.
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26.05.2021 11:42 Відповісти
Залиш краще собі. "Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - білоруська опозиція оголосила про підготовку до нової активної фази протесту - Цензор.НЕТ 5921
"Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - білоруська опозиція оголосила про підготовку до нової активної фази протесту - Цензор.НЕТ 2652
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26.05.2021 11:45 Відповісти
Значит ты не снайпер, а трепло. "Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - білоруська опозиція оголосила про підготовку до нової активної фази протесту - Цензор.НЕТ 6138
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26.05.2021 11:49 Відповісти
Як називаються люди які зістрибують з суті питання на особистості? Проконсультуйтесь у Арестовича, він Вам покаже пірамідку.)
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26.05.2021 12:18 Відповісти
цветы закупают?
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26.05.2021 11:29 Відповісти
А квіточок вистачить? "Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда", - белорусская оппозиция объявила о подготовке к новой активной фазе протеста - Цензор.НЕТ 9456
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26.05.2021 11:30 Відповісти
Власники квіткових магазів у захваті.
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26.05.2021 11:30 Відповісти
Цветочные фуры из Голландии уже прогревают моторы )
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26.05.2021 11:35 Відповісти
Бацка уже объявил их нео-фашистами так что сядут усе "Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда", - белорусская оппозиция объявила о подготовке к новой активной фазе протеста - Цензор.НЕТ 7066
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26.05.2021 11:31 Відповісти
Сябри, історія показує, що ви на хибногму шляху. Я ні до чого не закликаю, але зрушити диктатора можна тільки так (тобто стати майдонутим):
"Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда", - белорусская оппозиция объявила о подготовке к новой активной фазе протеста - Цензор.НЕТ 4315
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26.05.2021 11:31 Відповісти
Если они выйдут и ***** даст команду своим войскам, то бойня будет покруче чем у нас на Майдане. Там силовики все как у нас беркут был и армия на сторону народа не пойдет. Там не будет небесной сотни, там тысяча будет...
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26.05.2021 11:36 Відповісти
кацапские садисты охотно помогут
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26.05.2021 14:40 Відповісти
Та перестаньте, ради бога, это фуфло толкать всем вокруг.
В результате этого свержения диктатора - диктатор со всеми своими приспешниками проживает жизнь праздного миллионера в полном шоколаде, а "победители" с первого же дня своей "победы" и на неопределённый срок оказались в полном дерьме. Вместе со всей страной.
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26.05.2021 11:44 Відповісти
надо вернуть Януковича с молодой женой....)
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26.05.2021 11:48 Відповісти
Вы много внимания предаёте его скромной персоне, мне кажется.
Янукович - шлепер: помарадёрил и слился, а вся кровососущая ментовско-прокурорско-сбушно-таможенноналоговая нечисть как была, так и осталась. И не даст она, вместе с реальными хозяевами этой несчастной страны - олигархами, никогда ей подняться. Потому, что им и так хорошо, а народ Украины для них скот и корм. Да и достоин этого - дрочат, как долб..бы на постановочные фото.
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26.05.2021 12:00 Відповісти
...у нас просто оппозиционеров очень много )
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26.05.2021 12:10 Відповісти
В той системе, которая существует в Украине (кланово-мафиозная), "оппозиционеры" - это тоже часть власти. Посмотрите на РФию с её потешной оппозицией. Есть же прекрасное кривое зеркало.
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26.05.2021 12:21 Відповісти
Ты сайтом ошибся, тебе на срувесна надо. Там такие как ты обитают.
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26.05.2021 11:52 Відповісти
"Я ні до чого не закликаю..." "Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - білоруська опозиція оголосила про підготовку до нової активної фази протесту - Цензор.НЕТ 1884
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26.05.2021 11:46 Відповісти
Сидять у автозаку затримані білоруси -"пратестанти". Декого "прикрутило" так, що очі налоб лізуть. Тихий голос із кутка відсіку для затриманих:
- Ребята, извините, ни у кого нет пустой бутылки?
З іншого кутка:
- А ещё лучше, полиэтиленового пакета?...
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26.05.2021 12:41 Відповісти
Нужно ещё больше сердечек руками делать, тогда у вас все получится, инфа сотка
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26.05.2021 11:32 Відповісти
фонариками светить?)))
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26.05.2021 11:32 Відповісти
Ещё можно кричать "пазор, пазор"
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26.05.2021 11:33 Відповісти
Да бросьте, ребятки, ничего это не даст кроме новых посадок. Силу можно сломать только силой. Других рецептов нет. Ну, может быть ещё дождаться пока диктатор помрёт и на волне пертурбаций что-нить попробовать успеть поменять. Но, опять же, если народ к этому не готов (а он скорее всего не готов), то такое же гнилое дело.
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26.05.2021 11:33 Відповісти
Та його синок вже ручки потирає.
Спадок такий отримати. Колгоспну монархію продовжити..
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26.05.2021 11:35 Відповісти
Вряд ли сынок сможет быть таким же как он
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26.05.2021 11:36 Відповісти
Там больше вероятность, что если Лука помрёт, то рашка что-то замутит быстренько, типа аннексии и присоединения, либо посадки на трон своего ставленника-марионетки.
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26.05.2021 11:38 Відповісти
Много знаете примеров, когда сильный устойчивый режим, имеющий сильных внешних союзников и готовый применить силу - смогли бы сместить силами народа???

Да надо будет - положит сотню другую тысяч граждан, а остальные - разбегутся по домам (чтоб не стать частью следующей сотни тысяч), и реакция мирового сообщества только вынудит его стать ближе с РФ.
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27.05.2021 02:36 Відповісти
В цьому випадку прийдеться воювати. Лука вже не піде просто так. Йому світить страта.
І не факт, що фуйло не введе війська.
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26.05.2021 11:34 Відповісти
так, сябри, вибачте, прос..али свій шанс(( у разі активних протестів буде бійня...
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26.05.2021 11:42 Відповісти
Лука вже очухався і укріпився.
Тепер просто будуть стріляти і чавити танками.
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26.05.2021 11:44 Відповісти
Бойня в любом случае была бы и будет.
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26.05.2021 11:53 Відповісти
Цікаво, а Тихановська буде стояти на броньовику чи знову буде керувати "повстанням" з офісу?
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26.05.2021 11:37 Відповісти
Ей в Литве хорошо и кофортно. Кормят, платят, одевают, жалеют, по телеку показывают.

Она конечно котлетница, но не настолько дура, чтобы вместо комфортной "борьбы" издалека лезть под пули и дубинки.
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26.05.2021 11:39 Відповісти
"Борцы" выйдут на акции сразу в полосатых робах и в наручниках, чтобы не утруждать лукавое Гестапо?

Им бы свистульки и шарики не забыть. Без свистулек и шариков Луку не победить.
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26.05.2021 11:37 Відповісти
«Дай боже нашому теляті вовка з'їсти» © українське прислів'я
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26.05.2021 11:37 Відповісти
"Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - білоруська опозиція оголосила про підготовку до нової активної фази протесту - Цензор.НЕТ 8079
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26.05.2021 11:48 Відповісти
Оппозиция прячется в Европе, а ты иди и вали режим Лукашенко
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26.05.2021 11:48 Відповісти
А ось зараз він почне вже реально вбивати. Диктатору вже нема що втрачати, залишилось лише утримати владу та ще більше залякувати народ.
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26.05.2021 11:49 Відповісти
А до цього він не вбивав?
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26.05.2021 11:54 Відповісти
Звичайно, що вбивав. Люди у Білорусі зникали регулярно. Зараз він почне їх відкрито вбивати, як беркута наших хлопців на Майдані вбивали. Циган утопить Білорусь у крові і йому ніхто нічого не зробить.
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26.05.2021 12:01 Відповісти
Сябры, вы галоўнае кветак для своие гэбня з ментамі пабольш закупіце.
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26.05.2021 11:56 Відповісти
украинцы уже переступили ту черту, когда коктейлями молотова забрасывали милицию.....а белорусам это ещё предстоит... а без этого никак.
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26.05.2021 11:57 Відповісти
Ничего не предстоит, они трусливые.
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26.05.2021 12:18 Відповісти
Вот интересно, осознают ли они что Лукашенко силён тем что находится под крылом Путина, и свалить его можно только вместе с Путиным? Понимают ли они что выпрашивать санкции нужно не только против Лукашенко но прежде всего против Путина. Думаю вряд ли. Если бы завтра им каким-то образом удалось свалить Лукашенко, то после завтра они побежали бы лобызать руку Путину.
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26.05.2021 12:02 Відповісти
время стало другим. сегодня вместо возрождения гулага, параша будет инвестировать в новую, развитую его форму - белулаг. туда будут всех и своих ссылать в лапы белулаговского гауляйтера.
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26.05.2021 12:05 Відповісти
Невже шини пішли збирати???
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26.05.2021 12:10 Відповісти
Це треба було робити тоді ,коли люди виходили на вулиці .Но ви вирішили повітряними кульками ,налякати маніяка.
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26.05.2021 12:15 Відповісти
Ну и накуя разбудили Светку? Она уже на расслабоне была, а тут какое-то событие, просят какое-нибудь заявление сделать ...
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26.05.2021 12:19 Відповісти
Білоруський опозиції та західним спецслужбам треба працювати над вербовкою впливових генералів Лукашенко, тільки через повстання армії вдасться повалити режим та ліквідувати диктатора. Ну і звісно протести повинні провокувати силовиків на силу, жорстокість та злочини, адже кров це паливо революції.
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26.05.2021 12:29 Відповісти
видимо, вместо хороводов теперь будут брейк-дэнс отплясывать...
Мазохисты какие-то "Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - білоруська опозиція оголосила про підготовку до нової активної фази протесту - Цензор.НЕТ 1966
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26.05.2021 12:31 Відповісти
Какие ставки, господа?Делайте ставки.
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26.05.2021 12:52 Відповісти
"Поздно пить "Боржоми", когда почки отвалились...".
"Сябри" надіялися, що прийдуть гіпотетичні "дяді" з-за кордону, звалять Луку і зроблять їм революцію... Питання - а де такі дурні "дяді" водяться і чи воно їм "патрєбне"? Українці, відвойовували свободу, проливаючи свою кров на Майдані, на Донбасі, а білорусам своєї крові "жалька"... Зараз, коли я чую про "липку кров жовтого кольору в штанях", з анекдоту про євреїв, думаю - не той народ персонажем цього анекдоту зробили...
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26.05.2021 12:52 Відповісти
Вперёд, орлы, а я за вами. Уж постою я головой за вашими спинами !!!
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26.05.2021 12:52 Відповісти
Активная это наверное теперь хороводы водить?
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26.05.2021 12:55 Відповісти
чо пальцы с последних "решительных действий" зажили? и не боятся сердешные))
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26.05.2021 13:14 Відповісти
Білоруси не готові до демократичних перетворень: немає організованої опозиції, політсил, ЗМІ, не ведеться тривала агітаційно-пропагандистська робота з населенням. Немає ні сил, ні засобів навіть для жалюгідного "майданчика".
Та, найголовніше - рабська психологія навіть не зрушилася з мізків населення, подавляюча більшість не чують себе окремою (від "русскага міра") нацією, не знають власної мови, історії.
Ціханоуская з-за кордону кличе "на бій кривавий", через свою обмеженість навіть не усвідомлюючи, що це авантюра (акція, не підкріплена ні силами, ні засобами, ні волею народу). Недарма Лукашенка назвав її "дурілкою картонною"... Саме така, доречі, "апазіція" кольхозенфюреру і потрібна...
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26.05.2021 13:24 Відповісти
ви шо?. як в Україні хотітє?.
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26.05.2021 13:31 Відповісти
Вы сцыкливые овцы свой исторический шанс упустили. Когда после выборов вышли десятки тысяч людей на улицы в городах Белоруссии - вот тогда был ваш шанс. Все решали первые 10 дней и вашим лидерам об этом говорили.

Или вы готовы были пойти дальше, пролить, как мы кровь и свергнуть своего убийцу, тирана и диктатора Лукашенко и сбросить рабские оковы и двигаться к демократии и свободе или вы забздели и решили ходить мирными колоннами и молчаливо смотреть как мусора пакуют ваших граждан. Вы выбрали второе и дали возможность Лукашенко перегруппироваться и собрать силы для реванша.
Теперь поздно, он снова консолидировал всю власть и все силовики и армия снова под его контролем. Теперь сидите как мыши по норам.
Без крови Лукашенко власть никогда не отдаст, если вы готовы к бойне - тогда начинайте.
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26.05.2021 13:34 Відповісти
Поздно...
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26.05.2021 13:38 Відповісти
?????Ждать больше нечего......???? хмм.......т.е. если бы не самолет, вы бы сидели и дальше ждали? .....ну разумеется и драники уминали.
Мдааа.......и это родина Михаила Жизневского! Мне прям не верится, но это факт!
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26.05.2021 13:40 Відповісти
Чий Крим , придурки ? Хто путін ?
Інакше ніяк . Не вдастся здолати прихвостня терориста і вбивці , не засуджуючи самого терориста і вбивцю .
Це ж так просто : путін - х у й л о , Крим - Україна ,
Слава Героям !!! Живе Білорусь
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26.05.2021 13:41 Відповісти
и красные флаги с колорадскими ленточками...памятники красным вождям и хероям...НА..Х...........с этого надо начинать!
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26.05.2021 13:46 Відповісти
Утраченные возможности приводят к сожалениям.Это как с возрастом.Пока молодой и полон сил,рискуй,бери от жизни всё, ибо если не возьмёшь,то потом остаются одни сожаления.Бо нет ни сил ни здоровья.Тому сябры у вас такой выбор.Или рискнуть,и взять всё. Или упустить возможность и потом сожалеть об утраченных возможностях "Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - білоруська опозиція оголосила про підготовку до нової активної фази протесту - Цензор.НЕТ 2470
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26.05.2021 13:45 Відповісти
И шо..
Оденем белые носки по средам, и белые презики по пятницам?
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26.05.2021 14:53 Відповісти
"Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста" невже тепер, під час акції протесту, білоруси будуть ставати на лавочки обутими? Страшні люди, білоруські протестувальники. "Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - білоруська опозиція оголосила про підготовку до нової активної фази протесту - Цензор.НЕТ 6018 Источник: https://censor.net/ru/v3267538
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26.05.2021 15:38 Відповісти
Це яка фаза - принесуть ряднину, стануть на коліна і будуть кричати - путєн памагі сябрам?
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26.05.2021 16:11 Відповісти
Еще в 50-е Берестейщина общалась на украинском. Скоро попросят Украину ввести туда своих миротворцев. Нам нужно быть готовыми.
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26.05.2021 17:12 Відповісти
Шкода сябрів.
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26.05.2021 21:55 Відповісти
Освещать деятельность этой малодушной дуры, покинувшей родину и дающей громкие заявления из за границы, это не уважать тех белорусов которые принимают пытки в застенках режима.Там, в тюрьмах режима Лукашенко рождаются новые герои Белоруси
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27.05.2021 02:05 Відповісти
ЕСЛИ У ЛУКАШЕНКОВСКИХ БАНДИТОВ АВТОМАТЫ - ЗНАЧИТ И У НАРОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ АВТОМАТЫ !!!
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27.05.2021 05:34 Відповісти
А ЛУЧШЕ СОЛДАТАМ НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ !!! ЭТО САМЫЙ ГУМАННЫЙ ВАРИАНТ !!!
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27.05.2021 05:36 Відповісти
 
 