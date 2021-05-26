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НКРЕКП заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії в Україну до 1 жовтня 2021 року

Новини Цензор.НЕТ Економіка

НКРЕКП заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії в Україну до 1 жовтня 2021 року

Сьогодні, 26 травня, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії в Україну до 1 жовтня 2021 року.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Щойно НКРЕКП заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії в Україну до 1 жовтня 2021 року.

"Я виступав на засіданні і вимагав безстрокової заборони або хоча б до кінця цього року. Нагадував і про російську агресію, і про останні події в Білорусі, і про резолюцію ПАРЄ. Однак фактично ухвалено рішення зупинити імпорт поки що лише на 4 місяці. Треба боротися далі!" - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді вимагають припинити імпорт електроенергії та авіасполучення з Білоруссю

"Ми ухвалюємо це рішення з ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка, який звернувся до нас із таким проханням. При цьому ми згадуємо і наш досвід, і цю зиму, і згадуємо про баланс інтересів, тому що ми також думаємо і про споживачів, і про те, що теоретично припинення імпорту як ринкового механізму може призводити і до зловживань та маніпуляцій на ринку", - цитує голову НКРЕКП Валерія Тарасюка Інтерфакс-Україна.

За його словами, НКРЕКП на засіданні в середу обмежила доступну пропускну здатність для імпорту електроенергії в Україні з боку держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Росія, Білорусь) до 0 МВт до 1 жовтня 2021 року

Він не відкидає, що НКРЕКП, найімовірніше, продовжить обмеження пропускної спроможності перетинів ліній електропередач між Україною і Росією та Білоруссю і після 1 жовтня.

НКРЕКП відповідною постановою ухвалила рішення анулювати результати річних аукціонів, на яких було розподілено пропускну спроможність на 2021 рік у частині міждержавних зв'язків між Україною і державами, що не є сторонами Енергетичного співтовариства (Росія і Білорусь). Регулятор також доручив оператору системи передачі відшкодувати переможцям аукціонів кошти, сплачені за пропускну спроможність, розподілену на річних аукціонах.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Т.е. по сути только на лето.

О шо ж такое осенью случится?
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26.05.2021 11:41
+9
а чё не навсегда?
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26.05.2021 11:39
+8
Понты просто
Её летом просто некуда девать (даже свою), потребление снижается
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26.05.2021 11:40
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а чё не навсегда?
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26.05.2021 11:39 Відповісти
Понты просто
Её летом просто некуда девать (даже свою), потребление снижается
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26.05.2021 11:40 Відповісти
В зимку позупиняють ядерні блоки і вперед в Х**лостан.
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26.05.2021 12:15 Відповісти
Потому что зимой ее будет необходимо импортировать.
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26.05.2021 13:56 Відповісти
Т.е. по сути только на лето.

О шо ж такое осенью случится?
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26.05.2021 11:41 Відповісти
вибари в Рассіі.
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26.05.2021 11:42 Відповісти
Похолодає і всі повмикають обігрівачі.
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26.05.2021 11:44 Відповісти
зросте споживання...
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26.05.2021 11:55 Відповісти
а чего на 4 мес? они что-то знают? или тупо к отопительному сезону подсуетятся ?
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26.05.2021 11:41 Відповісти
НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 384
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26.05.2021 11:44 Відповісти
Ахметов купит еще особнячок во Франции , повысит депутатоатам откаты
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26.05.2021 11:45 Відповісти
Ахметовские шлюхи)) Почему власти импорт электричества из России на 1 млрд. грн. мешает, но никому импорт бензина и дизеля на 170 млрд. грн. в год из страны оккупанта не мешает...
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26.05.2021 11:46 Відповісти
потому что свои НПЗ порезали на металл и полностью лягли под *********, и по секрету скажу, у нас нефти и газа как гряди)) Кувейт отдыхает, осталось только выяснить кто останавливал НПЗ)) например я знаю заводы выкупленные и обанкроченные *********ом, всё очень просто, 1. выкупить 2. порезать на металл 3. поставить всю страну раком, тоже самое сейчас эти ублюдки делают с нашими АЭС и куча контор НАБУ ГБУ СБУ ослепли и оглохли.
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26.05.2021 12:26 Відповісти
Лёша, вообще Герой Украины, каждый день его смотрю в Ютьюбе, не надо вспоминать каким он был, главное что он сейчас Герой Украины.
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26.05.2021 11:48 Відповісти
А чого не до 01.06.2021?
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26.05.2021 12:02 Відповісти
Мы могли бы и на дольше, Путин своим нижним бельем нас так напугал...
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26.05.2021 12:04 Відповісти
А чому тільки до 1 жовтня? А хто дозволив цей імпорт? Хто буде нести відповідальність і хто "торгує на крові" і не біжіє припинити війну?
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26.05.2021 12:10 Відповісти
Значит электрика опять подорожает,в Европе выставили новые роскошные виллы на продажу - нашему донецкому картёжнику,для новых покупок,дали возможность взвинтить цены.
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26.05.2021 12:21 Відповісти
НКРЕКП заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії в Україну до 1 жовтня 2021 року - Цензор.НЕТ 8592
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26.05.2021 12:24 Відповісти
СЛАВА !!! СЛАВА!!! СЛАВА!!!!
Нарешті моя країна перестане фінансувати вбивства білорусів режимом Лукашенка і міжнародний тероризм уряду РФ . Перестане підживлювати цей людоюерський російсько-фашистський режим з його війнами і терактами по всьому світу . З нетерпінням чекаю дня , коли уряд закриє дипустанови з мордором і нарешті перестане впускати рашистських виродків , убивць , комуністів і мародерів до світу людей .
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26.05.2021 13:58 Відповісти
за сотрудничество с террористами нужно отстреливать
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26.05.2021 14:30 Відповісти
Когда то была ЕЭС эдиная энерго смстема
Домбас поставлял эл.энергию в Ростов кубаннь
Гнать эл. Энергию через всю Украину может
Не очень выгодно
Эл энергию с востока можно продать
А с севера купить
Кто нибуть считал такой вариант
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26.05.2021 16:31 Відповісти
всё равно пидступная зрада.
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27.05.2021 07:06 Відповісти
 
 