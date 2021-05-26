Сьогодні, 26 травня, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії в Україну до 1 жовтня 2021 року.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Щойно НКРЕКП заборонила імпорт російської та білоруської електроенергії в Україну до 1 жовтня 2021 року.

"Я виступав на засіданні і вимагав безстрокової заборони або хоча б до кінця цього року. Нагадував і про російську агресію, і про останні події в Білорусі, і про резолюцію ПАРЄ. Однак фактично ухвалено рішення зупинити імпорт поки що лише на 4 місяці. Треба боротися далі!" - додав він.

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"Ми ухвалюємо це рішення з ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка, який звернувся до нас із таким проханням. При цьому ми згадуємо і наш досвід, і цю зиму, і згадуємо про баланс інтересів, тому що ми також думаємо і про споживачів, і про те, що теоретично припинення імпорту як ринкового механізму може призводити і до зловживань та маніпуляцій на ринку", - цитує голову НКРЕКП Валерія Тарасюка Інтерфакс-Україна.

За його словами, НКРЕКП на засіданні в середу обмежила доступну пропускну здатність для імпорту електроенергії в Україні з боку держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Росія, Білорусь) до 0 МВт до 1 жовтня 2021 року

Він не відкидає, що НКРЕКП, найімовірніше, продовжить обмеження пропускної спроможності перетинів ліній електропередач між Україною і Росією та Білоруссю і після 1 жовтня.

НКРЕКП відповідною постановою ухвалила рішення анулювати результати річних аукціонів, на яких було розподілено пропускну спроможність на 2021 рік у частині міждержавних зв'язків між Україною і державами, що не є сторонами Енергетичного співтовариства (Росія і Білорусь). Регулятор також доручив оператору системи передачі відшкодувати переможцям аукціонів кошти, сплачені за пропускну спроможність, розподілену на річних аукціонах.