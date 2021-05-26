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вакцина (3528) карантин (16095) статистика (2134) США (14478) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Зі 101 млн повністю щеплених від коронавірусу людей у США на COVID-19 захворіли 10 262 особи, з них 10% госпіталізували, 2% померли, - Центр з контролю захворювань

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Зі 101 млн повністю щеплених від коронавірусу людей у США на COVID-19 захворіли 10 262 особи, з них 10% госпіталізували, 2% померли, - Центр з контролю захворювань

Серед 101 млн повністю щеплених від коронавірусу людей у США на кінець квітня інфікувалися і / або захворіли на COVID-19 лише 10 262 особи (0,01%).

Статистику випадків "проривної" інфекції показали Центри США з контролю і профілактики захворювань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Всього з 24 по 30 квітня в країні було зафіксовано ~ 355 000 випадків ковіду.

63% випадків "проривної" інфекції були зафіксовані у жінок. Середній вік пацієнтів становив 58 років. За попередніми даними, 27% випадків протікали безсимптомно.

10% пацієнтів госпіталізували, 2% померли. Серед госпіталізованих у 29% не було симптомів або вони потрапили в лікарню з причин, не пов'язаних з COVID-19.

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Середній вік померлих - 82 роки. 18% з них не мали симптомів або померли з причин, не пов'язаних з COVID-19.

Дані про геном патогену були доступні для 5% випадків. У 64% пацієнтів були мутантні варіанти вірусу. "Британський" штам B.1.1.7 - у 56%, "каліфорнійський" B.1.429 - 25% і ще один "каліфорнійський" B.1.427 - 8%, "бразильський" P.1 - 8%, "південноафриканський" B .1.351 - 4%.

Починаючи з 1 травня 2021 року CDC перейшов від моніторингу всіх зареєстрованих випадків "прориву вакцини" до розслідування тільки тих пацієнтів, які госпіталізовані або померли.

"Проривна" інфекція визначається як виявлення РНК або антигену SARS-CoV-2 в респіраторному зразку, взятому ≥14 днів після отримання всіх рекомендованих доз вакцини проти COVID-19.

Також читайте: У світі зафіксували вже понад 168,5 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 3,4 млн. Лише за останню добу померли 12 тис. осіб

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
"Средний возраст умерших - 82 года"...
дай Боже кожному
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26.05.2021 11:45
+9
Вы баран? Умерло 2% из 10000, т.е. 200 из 101000000
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26.05.2021 11:48
+6
А сколько пальто купил Министр охраны здоровья США?
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26.05.2021 11:43
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А сколько пальто купил Министр охраны здоровья США?
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26.05.2021 11:43 Відповісти
Итак, процент умерших и госпитализированных одинаков для уколовшихся фуфломицином и избежавшим опытов над своим организмом?
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26.05.2021 11:44 Відповісти
Вы баран? Умерло 2% из 10000, т.е. 200 из 101000000
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26.05.2021 11:48 Відповісти
Это ты баран, процент летальности берут от числа заболевших, а не от числа беременных в мозамбике!
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26.05.2021 12:21 Відповісти
Т.е. 2 млн умерло при 10 тыс заболевших? Да, мой чудесный зелёный барашек?
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26.05.2021 12:28 Відповісти
Тяжело тебе жить с двумя кг дерьма вместо мозга.
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26.05.2021 12:38 Відповісти
Зато тебе легко, ведь правда, мудрый зелёный барашек?
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26.05.2021 12:53 Відповісти
и 18% из них по другим причинам. Т.е 200*0.82 = 164
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26.05.2021 13:06 Відповісти
++, но Юрій Ан же зе-читатель а не считатель, ему не до этого
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26.05.2021 13:15 Відповісти
чому при обробці тестів, які зроблено вакцинованим, проводять усього 28 циклів ампліфікації, а не 40, як іншим?
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26.05.2021 16:57 Відповісти
Читайте внимательно. Повторное обнаружение 0,01% (10 262 человека), т.е. практически никто. Количество смертей от повторных 2%(205 человек из 101млн). Вакцины (пока) очень эффективны.
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26.05.2021 11:54 Відповісти
Може бути цілком обгрунтоване зменшення, якщо коефіцієнт кореляції сильно не відрізняється. Плюс я не медик і не знаю протоколів. Плюс не можу перевірити вашу інфу
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26.05.2021 18:55 Відповісти
а чого шо фуфломіцином? он кацапи із НІмеччини на парашку літають уколотись спутніком, тоді коли Франція сказала - не пустимо на територію уколотих цим шмурдяком! І европейський сертифікатор вакцин не надав спутніку сертифікат.
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26.05.2021 13:23 Відповісти
"Средний возраст умерших - 82 года"...
дай Боже кожному
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26.05.2021 11:45 Відповісти
Повторюся знову. Це злочинний сціальний експеримент, терористичний акт над людством І здійснити його вдалося завдяки Інтернету, ЗМІ та продажним чиновникам. Цілі цього експеримента різносторонні. В подальшому такуі злочинні експерименти продовжаться, тільки набудуть більш цинічного та агресивнішого характеру. Якщо Третя світова не відрегулює безхвостиз лисих прямоходячих приматів, вони такими експериментами будуть регулювати себе.
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26.05.2021 11:57 Відповісти
при всій повазі, эдічка, не швиди, перечитай свій текст... те, що все "жирным", це добре, але... мабуть, рептілоїди атакують?
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26.05.2021 12:04 Відповісти
Ага, рептілоїди і саме над такими як ти вони б з радістю провели декілька цікавих експериментів.....
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26.05.2021 12:09 Відповісти
После третьей мировой прямоходячие приматы опять станут на четвереньки, только бананов на пальмах уже не будет, закономерный итог происходящей деградации, вы сами ответили на свой же вопрос. Все справедливо.
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26.05.2021 12:15 Відповісти
Я питання не задавав. Я констатую факти та моделюю ситуацію. А щодо бананів, то ви вірно підмітили...
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26.05.2021 12:27 Відповісти
Вы все так преподносите, что это кто то там из вне, эксперименты над человеком проводит, а я к тому, что овцы они и существуют для получения шерсти и мяса. Подавляющее большинство тупо плетется по дорогое жизни сбившись в стадо, даже не по дороге, а ходит кругами по полю, думая только как и где пожрать да выср.., облегчиться, все справедливо.
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26.05.2021 13:26 Відповісти
Якби причини смерті від ковід так само ретельно аналізували як причини смерті від вакцин. То смертність була б тисячні долі процента.
До речі 5% смертності в світі від алкоголю. Коли буде кіпіш в ЗМІ про катастрофу алкоголізму і алкокарантин?
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26.05.2021 12:04 Відповісти
а ще і тютюнокуріння...
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26.05.2021 12:06 Відповісти
алкоголь не передается воздушно-капельным путем
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26.05.2021 12:20 Відповісти
Маски можна не носити, достатньо закрити алконарковідділи
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26.05.2021 12:33 Відповісти
не носите, кто ж вам доктор
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26.05.2021 12:56 Відповісти
суїциди не передаються повітряно-капельним шляхом, тому можна спокійно стрибати у вікно, так, дебіле?
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26.05.2021 16:58 Відповісти
дебил тут как раз ты и это очевидно...
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26.05.2021 17:54 Відповісти
самокритично Зі 101 млн повністю щеплених від коронавірусу людей у США на COVID-19 захворіли 10 262 особи, з них 10% госпіталізували, 2% померли, - Центр з контролю захворювань - Цензор.НЕТ 9672
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27.05.2021 00:31 Відповісти
при цьому кардинально змінили протокол обробки плр-тестів (кількість циклів ампліфікації зменшено з 40 до 28), через що вірогідність позитивного результату в кожному окремо взятому тесті зменшилася в 10-20 разів

шахрайство продовжується
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26.05.2021 17:02 Відповісти
значит, вакцинироваться обязательно.
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27.05.2021 07:10 Відповісти
 
 