Зі 101 млн повністю щеплених від коронавірусу людей у США на COVID-19 захворіли 10 262 особи, з них 10% госпіталізували, 2% померли, - Центр з контролю захворювань

Серед 101 млн повністю щеплених від коронавірусу людей у США на кінець квітня інфікувалися і / або захворіли на COVID-19 лише 10 262 особи (0,01%).

Статистику випадків "проривної" інфекції показали Центри США з контролю і профілактики захворювань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Всього з 24 по 30 квітня в країні було зафіксовано ~ 355 000 випадків ковіду.

63% випадків "проривної" інфекції були зафіксовані у жінок. Середній вік пацієнтів становив 58 років. За попередніми даними, 27% випадків протікали безсимптомно.

10% пацієнтів госпіталізували, 2% померли. Серед госпіталізованих у 29% не було симптомів або вони потрапили в лікарню з причин, не пов'язаних з COVID-19.

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Середній вік померлих - 82 роки. 18% з них не мали симптомів або померли з причин, не пов'язаних з COVID-19.

Дані про геном патогену були доступні для 5% випадків. У 64% пацієнтів були мутантні варіанти вірусу. "Британський" штам B.1.1.7 - у 56%, "каліфорнійський" B.1.429 - 25% і ще один "каліфорнійський" B.1.427 - 8%, "бразильський" P.1 - 8%, "південноафриканський" B .1.351 - 4%.

Починаючи з 1 травня 2021 року CDC перейшов від моніторингу всіх зареєстрованих випадків "прориву вакцини" до розслідування тільки тих пацієнтів, які госпіталізовані або померли.

"Проривна" інфекція визначається як виявлення РНК або антигену SARS-CoV-2 в респіраторному зразку, взятому ≥14 днів після отримання всіх рекомендованих доз вакцини проти COVID-19.

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