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Білорусь (5970) війна (56511) Лукашенко (2309)

Лукашенко пригрозив світовій спільноті: Немає сенсу хитати Білорусь і брязкати зброєю біля наших кордонів, якщо тут щось спалахне, буде світова війна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко пригрозив світовій спільноті: Немає сенсу хитати Білорусь і брязкати зброєю біля наших кордонів, якщо тут щось спалахне, буде світова війна

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу, звертаючись до світової спільноти, наголосив, що немає сенсу хитати Білорусь.

Про це білоруський диктатор заявив сьогодні, виступаючи на зустрічі в парламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Час обрав нас. Ми опинилися на передовій нової не холодної, вже крижаної війни. І вистояти може держава, яка не піддасться гібридному тиску. Звертаюся до всієї світової спільноти: немає сенсу хитати Білорусь!", - зазначив Лукашенко.

За його словами, всьому світу зрозуміло, що проти Білорусі нібито розв'язана багатопланова, багаторівнева гібридна війна.

"Мета зрозуміла. Кому вигідно демонізувати Білорусь, ми теж знаємо. Ми невелика країна, але ми відповімо адекватно. У світі є подібні приклади. А перш ніж робити різкі необдумані рухи, згадайте, що Білорусь - це центр Європи. І якщо тут щось то спалахне, це чергова світова війна", - загрожує він.

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Диктатор, який захопив владу, зауважив: у цій війні Білорусь не розраховує на перемогу. Але навіть якщо залишиться наодинці, чого, як він упевнений, не відбудеться, мета - завдати неприйнятного збитку супротивникові.

"Це записано у військових документах. Тому перш ніж брязкати зброєю біля наших кордонів, треба подумати. Розумні люди розуміють, що відбувається. А тих, хто стоїть за провокацією, просто запитаю: невже ви не розумієте, якими катастрофічними наслідками це загрожує? Розумієте до кінця, що робите? Адже знаєте, що справедливість на нашому боці і відповідати все одно доведеться. Зупиніться!" - заявив Лукашенко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+49
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 2920
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26.05.2021 11:48
+33
Ідіот....Можна його якось ліквідувати ?
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26.05.2021 11:46
+30
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 9061
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26.05.2021 11:56
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Ідіот....Можна його якось ліквідувати ?
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26.05.2021 11:46 Відповісти
Если у кого есть оружие которое из космоса может сбить самолет с этим пидором, тогда легко
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26.05.2021 11:48 Відповісти
А він нікуди не літає.
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26.05.2021 11:49 Відповісти
ше й як літае до ***** сраку лизати
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26.05.2021 11:51 Відповісти
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 1809
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26.05.2021 11:54 Відповісти
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 2520
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26.05.2021 11:50 Відповісти
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 9061
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26.05.2021 11:56 Відповісти
у американцев есть оружие на дистанционном управлении, маленькая ракетка)) как бутылка из под шампанского)) потихоньку залетает в открытое окно автомобиля, при этом авто рядом стоящие остаются абсолютно целые, ну может от хлопка сработать сигнализация, по моему в Иране с помощью её какого то баньдюка убрали.
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26.05.2021 12:12 Відповісти
Попроси петрова и баширова.
Это их метод.
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26.05.2021 11:53 Відповісти
Зачем? Лукашенко красавчик! Он и так всё отлично делает.
У нас другая проблема: президент в косоворотке, который отводит войска, сливает вагнеровцев, прикрывает казнокрадов из ОП разрушает армию и экономику.
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26.05.2021 14:29 Відповісти
Лукашеску, якщо за тебе візьмуться серйозно, то ніякої війни не буде. Ти тихо сканаєш у Гаазі.
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26.05.2021 11:47 Відповісти
Ця істота перенносить власну психіатрію вже не тільки на свій народ, а вже і на весь світ.
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26.05.2021 11:48 Відповісти
Таракан осознал, что прекрасным лебедем ему не стать. Вот и буянит.
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26.05.2021 11:48 Відповісти
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 2920
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26.05.2021 11:48 Відповісти
Європа як завжди схвильована.
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26.05.2021 11:48 Відповісти
От якби порушили права геїв при працевлаштуванні - був би повний шторм.))
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26.05.2021 11:49 Відповісти
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 6586
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26.05.2021 11:49 Відповісти
бандитизм они выбрали,социализм в Европе и США.
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26.05.2021 11:52 Відповісти
В США особо нет, а вот во многих странах Европы-да. Особенно в скандинавских странах развит.
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26.05.2021 12:09 Відповісти
А де мокшанія зі своїми болотами!!!!?????
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26.05.2021 12:08 Відповісти
Там рабовладельческий строй из первобытно-общинного сейчас формируется.
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26.05.2021 14:29 Відповісти
Помнится уже кто-то по кличке овощ тоже кричал : "Остановитесь!​" История идёт по спирали. Лукашеску пора чемодан на ростов собирать.
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26.05.2021 11:50 Відповісти
Ростов (Болівар) двох не витримає.
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26.05.2021 12:15 Відповісти
Жаль у Бацки нету ядерного оружия. Было бы намного интересней наблюдать за ситуацией в таком случае Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 4462
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26.05.2021 11:50 Відповісти
так пуйло скоро подарит
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26.05.2021 11:52 Відповісти
Вы тогда просто не смогли бы писать комментарии по причине отсутствия вас в этом мире.
)))))
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26.05.2021 12:02 Відповісти
Оце так поворот !
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26.05.2021 11:51 Відповісти
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 4744
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26.05.2021 11:52 Відповісти
Спасайся хто может!
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26.05.2021 11:52 Відповісти
Будет пук громкий.
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26.05.2021 11:53 Відповісти
пока што, полыхает у картофельного папы))))
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26.05.2021 11:54 Відповісти
Неуловимый Джо
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26.05.2021 11:54 Відповісти
" Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови -
Господи, благослови!"
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26.05.2021 11:54 Відповісти
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 5141
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26.05.2021 11:54 Відповісти
Как же Бацка похож на комиссара Жебера Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 7490
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26.05.2021 11:57 Відповісти
не комиссар по умнее будет Лукашенко пригрозив світовій спільноті: Немає сенсу хитати Білорусь і брязкати зброєю біля наших кордонів, якщо тут щось спалахне, буде світова війна - Цензор.НЕТ 6663
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26.05.2021 13:29 Відповісти
Диктатори ********** у войнушку гратися.
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26.05.2021 11:54 Відповісти
Зазвичай, перед смертю
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26.05.2021 18:49 Відповісти
Идиот, вместо мировой войны будет всего лишь черенок от лопаты в заднем проходе диктатора. Бульбофюрер, посмотри последние фото Каддафи. Он тоже думал, что он вечен и народ его любит. Тикай, нечисть, в Рашу пока не поздно.
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26.05.2021 11:55 Відповісти
Бацька сдуру решил, что за него Вова впишется. Обосрётся Вова, как в Нагорном Карабахе, где за азерами турки стояли. Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 8964
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26.05.2021 11:55 Відповісти
о ***** младший придурок подвернулся. добрую долю ********** себе на груть принял. "отсель грозить мы будем шведу!" )))
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26.05.2021 11:56 Відповісти
Это ты своему собутыльнику Путину скажи
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26.05.2021 11:57 Відповісти
Красавчик!
Осталось то, что бы ЕС поняли, что Беларусь это подконтрольная территория РФ.
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26.05.2021 11:57 Відповісти
ІДІОТ!!!!!!!,як щось почнеться твоя сусідка параша буде тільки спостерігати, так само як з арменами!!!!!!!так що не пугай ти нічого не маєш сильного в сфері озброєння!!!!!!! Чекай поки тебе свої придусять!!!!!!!
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26.05.2021 11:58 Відповісти
Не виключаю, що Білорусі готується роль кндр. Прикриття у вигляді великого сусіда є, залишилось ще ядерної зброї підкинути та гайки до скрегіту для народу закрутити.
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26.05.2021 11:59 Відповісти
усач хайпит, просит лайков в инсте Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 8602
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26.05.2021 12:00 Відповісти
Я заметил, что если "лидер" отращивает на себе усы, то это почти всегда плохой признак. Смотрите сами, усатые диктаторы: Гитлер, Саддам, Ленин, Сталин, Асад, Лукашенко, Кастро и т.п. Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 7435
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26.05.2021 12:02 Відповісти
ну бородатая тётя то ваще капец
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26.05.2021 12:03 Відповісти
***** чтоль?
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26.05.2021 12:14 Відповісти
ваще я про канчиту )
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26.05.2021 12:35 Відповісти
Х...ло маскується ...
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26.05.2021 12:49 Відповісти
Беларусь против мира ? ))
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26.05.2021 12:04 Відповісти
Ну всё как принято у диктаторов- подменять собой всю страну. Ничего нового они ещё не придумали. Старая как мир манипуляция.
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26.05.2021 12:05 Відповісти
Даже если тебя, ****** усатого, персонально шлепнут, в мире ничего мало-мальски заметного не произойдет.
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26.05.2021 12:06 Відповісти
Старый маразматик *ПЭРЭХВАТЧИК * окончательно вышел с ума Паранойя рулит по полной
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26.05.2021 12:13 Відповісти
Пора ему. Пора
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26.05.2021 12:14 Відповісти
в кремле уже готовят Грыгорычу достойные похороны.....а сами выйдут из этого страшными демократами)))
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26.05.2021 12:14 Відповісти
а кто с кем воевать то будет за Беларусь на мировой арене?
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26.05.2021 12:14 Відповісти
Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!" - заявил Лукашенко.......Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 9780
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26.05.2021 12:17 Відповісти
Пукин, серьезно задумался. Можем и вправду перестать скапливаться и бряцать.
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26.05.2021 12:17 Відповісти
Лукашенко пригрозил мировому сообществу: Нет смысла шатать Беларусь и бряцать оружием у наших границ, если здесь что-то вспыхнет, будет мировая война - Цензор.НЕТ 1484
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26.05.2021 12:18 Відповісти
дедусь прямым текстом указывает на атомную станцию. что он еще может натворить и чем отомстить.
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26.05.2021 12:35 Відповісти
Це Картопляний бацька погрожує путі? Так той вже завів свої війська в Білорусь, а іншим ви і Nахер кому потрібні. "Бацька зав/яв як в пєвня гребєнь і нахєр він кому потрєбєн"!
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26.05.2021 12:42 Відповісти
А хто бряца зброєю? Ну крім лаптєй, звісно.
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26.05.2021 12:44 Відповісти
Головна проблема демократії не в Луці.
Головна проблема - в наявності ***** та його "рускога міра". От цих розвалити - то і Лука впаде.
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26.05.2021 12:57 Відповісти
Дагестанцы твой дом труба шатал,усатый подонок.
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26.05.2021 13:08 Відповісти
як жеж ці полубоги сцять за себе і свою владу. вони реально вірять що хтось піде на них війною заради цього дебіла, так само як пуйло. Та кому ви всралися, цивілізовані країни пошкодують навіть життя одного свого солдата заради сраної білорусі
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26.05.2021 13:25 Відповісти
этот бесноватый ************************* уже третьей мировой угрожает
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26.05.2021 13:32 Відповісти
А кто за тебя воевать будет?ОМОН и пару БТГ из журнашлюх ? Лукашенко пригрозив світовій спільноті: Немає сенсу хитати Білорусь і брязкати зброєю біля наших кордонів, якщо тут щось спалахне, буде світова війна - Цензор.НЕТ 7508
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26.05.2021 13:58 Відповісти
Мост в Огре окрасился в цвета БЧБ в знак солидарности с народом Беларуси

Лукашенко пригрозив світовій спільноті: Немає сенсу хитати Білорусь і брязкати зброєю біля наших кордонів, якщо тут щось спалахне, буде світова війна - Цензор.НЕТ 3574Лукашенко пригрозив світовій спільноті: Немає сенсу хитати Білорусь і брязкати зброєю біля наших кордонів, якщо тут щось спалахне, буде світова війна - Цензор.НЕТ 7656Лукашенко пригрозив світовій спільноті: Немає сенсу хитати Білорусь і брязкати зброєю біля наших кордонів, якщо тут щось спалахне, буде світова війна - Цензор.НЕТ 7656
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26.05.2021 14:23 Відповісти
Какое бряцание у границ ?
Будет тихое бесшумное касание кнопки отключения от системы международных платежей.
Экспорт станет возможен только в Московию и только за рубли.
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26.05.2021 14:25 Відповісти
 
 