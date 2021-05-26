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Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська

Екіпаж авіакомпанії Ryanair, літак якої 23 травня здійснив примусову посадку в аеропорту Мінська, 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі і слова якого цитує близький до пресслужби Лукашенка телеграм-канал "Пул першого".

"Утримання в аеропорту екіпажу і пасажирів озброєними людьми - чергова маячня. Екіпаж 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти", - сказав він на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії і представниками органів державного управління в середу.

Лукашенко також наголосив, що завданням винищувача МіГ-29 було забезпечувати зв'язок і виводити пасажирський літак на посадку, в разі критичної ситуації.

"Примус лайнера до посадки винищувачем МіГ-29 - абсолютна брехня!" - заявив Лукашенко.

Також читайте: Лукашенко про затримання Протасевича: Вживши найжорсткіші заходи, ми в зародку придушили хвилю неонацизму

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Экипаж хотел остаться и попросить гражданство? Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 524
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26.05.2021 11:52
+17
" задачей истребителя МиГ-29 было обеспечивать связь "
новый белорусский роутер-ретранслятор Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 5950

Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 2139
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26.05.2021 11:55
+15
Видете какой Бацка гостепреимный!!! От него даже улетать не хотят Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 8045
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26.05.2021 11:48
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Це навіть його внутрішнє бидло не схаває.
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26.05.2021 11:48 Відповісти
зато прозріє. повинно поменшати придурків, що виходили на мітінги під совковим прапором.
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26.05.2021 13:16 Відповісти
Видете какой Бацка гостепреимный!!! От него даже улетать не хотят Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 8045
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26.05.2021 11:48 Відповісти
А Лукашенко, видать испугался.
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26.05.2021 12:16 Відповісти
Пусть про убытки расскажет.
Только Украина отменила 65 рейсов в неделю...
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26.05.2021 11:50 Відповісти
Экипаж хотел остаться и попросить гражданство? Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 524
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26.05.2021 11:52 Відповісти
ога...политубежище! Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 2287
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26.05.2021 11:56 Відповісти
один раз вдохнув воздух свободы и стабильности в Минске улетать уже ни куда не хочется Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 5154
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26.05.2021 11:57 Відповісти
задачей истребителя МиГ-29 было обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку, в случае критической ситуации
які тупі пілоти, як же без супроводу МиГ-29 зателефонувати та на посадку зайти)
а чому раніше кожен цивільний борт винищувач не супроводжував? про всяк випадок. можливо, зв'язок пропаде...
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26.05.2021 11:52 Відповісти
KAL 007 один раз уже винищувач супроводжував... Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська - Цензор.НЕТ 3814
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26.05.2021 11:59 Відповісти
у мейлі було "бомба взірветься над Вільнюсом". саме цей пункт міг заставити не полетіти на Вількюс і послухати оператора.
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26.05.2021 13:18 Відповісти
Ну давайте я угадаю с ..первого раза!!! Созванивался со своим руководством. Ну почему я всегда такой уверенный????
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26.05.2021 11:53 Відповісти
Не вгадав. Мабудь з ХАМАСом розбиралися).
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26.05.2021 12:48 Відповісти
Это интересно " …задачей истребителя МиГ-29 было обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку, в случае критической ситуации", - то есть типа "У вас на борту бомба - если срочно не посадите самолёт, то придётся вас подстрелить, шоб критической ситуации не было, понимаете? О вас же беспокоимся!"
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26.05.2021 11:54 Відповісти
" задачей истребителя МиГ-29 было обеспечивать связь "
новый белорусский роутер-ретранслятор Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 5950

Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 2139
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26.05.2021 11:55 Відповісти
Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 3795
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26.05.2021 11:55 Відповісти
7 часов экипаж пытался договориться о политическом убежище в Беларуси, но не вышло. Лукашенко заявил, что экипаж Ryanair 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать из Минска - Цензор.НЕТ 510
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26.05.2021 11:56 Відповісти
этот придурок мог ещё сказать, что экипаж хотел попросить в белопараше политическое убежище )) шоб остаток жисти исполнить свою другую мечту, не высоту, а в поле трактором картошку сажать и на нём же за жуками гоняться и давить их, давить, давить,.... ))
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26.05.2021 12:01 Відповісти
Конечно экипаж созванивался семь часов, потому что на борту после "обезвреживания бомбы" недосчитывались 6 пассажиров, тупица!
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26.05.2021 12:05 Відповісти
Опередили.)) Потерять за рейс 6 пассажиров это даже не шесть заклёпок с фюзеляжа...
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26.05.2021 12:10 Відповісти
В его случае психиатрам уже делать нечего Только в морг Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська - Цензор.НЕТ 3996
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26.05.2021 12:10 Відповісти
мля бестолковые...хоть муляж бонбы подкинули бы для достоверности.в багаж любого из пассажиров Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська - Цензор.НЕТ 5650
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26.05.2021 12:14 Відповісти
зачем ты им подсказываешь! Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська - Цензор.НЕТ 7373
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26.05.2021 12:22 Відповісти
хотел бомб тебе побольше подложить успеть??? Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська - Цензор.НЕТ 4946
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26.05.2021 12:17 Відповісти
Як жа тут паляціш ня затрымаўшыся на 7 чвсов, калі клапатлівы Бацька закінуў у кабіну самалёта Зуброўку, Старку і Крамбамбулю (па вядру), кошык бульбяных дранікаў, мачанка, скваркі, смажня, грыбочкі і гэтак далей?
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26.05.2021 12:18 Відповісти
экипаж с кем-то созванивался...
А как же такой крутой разведчик-кгбист как лука не смог установить с кем? Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська - Цензор.НЕТ 8748
Клоуны похлеще наших
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26.05.2021 12:21 Відповісти
Ребят отпусти!!! Отпусти с...ка!!!!! Отпусти детей!!!! Отпусти гад!!!
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26.05.2021 12:39 Відповісти
Ага, пілоти піцу замовляли. )
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26.05.2021 12:48 Відповісти
конченный дебил Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська - Цензор.НЕТ 6903
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26.05.2021 13:33 Відповісти
цілий день цитати таракана.. він світ тролить, а СМІ це розносять.. навіщо?.
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26.05.2021 13:36 Відповісти
Ми не хотіли щоб він сілав, а він сів, ми хотіли щоб він злетів, а ві курво 7 годин стояв в аеропорті і не хотів злітати.🙂
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26.05.2021 20:19 Відповісти
 
 