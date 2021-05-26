Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Екіпаж авіакомпанії Ryanair, літак якої 23 травня здійснив примусову посадку в аеропорту Мінська, 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі і слова якого цитує близький до пресслужби Лукашенка телеграм-канал "Пул першого".
"Утримання в аеропорту екіпажу і пасажирів озброєними людьми - чергова маячня. Екіпаж 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти", - сказав він на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії і представниками органів державного управління в середу.
Лукашенко також наголосив, що завданням винищувача МіГ-29 було забезпечувати зв'язок і виводити пасажирський літак на посадку, в разі критичної ситуації.
"Примус лайнера до посадки винищувачем МіГ-29 - абсолютна брехня!" - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
Только Украина отменила 65 рейсов в неделю...
які тупі пілоти, як же без супроводу МиГ-29 зателефонувати та на посадку зайти)
а чому раніше кожен цивільний борт винищувач не супроводжував? про всяк випадок. можливо, зв'язок пропаде...
новый белорусский роутер-ретранслятор
А как же такой крутой разведчик-кгбист как лука не смог установить с кем?
Клоуны похлеще наших