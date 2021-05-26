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Вчена рада КНУ ім. Шевченка розгляне питання позбавлення диктатора Лукашенка звання почесного доктора вишу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вчена рада КНУ ім. Шевченка розгляне питання позбавлення диктатора Лукашенка звання почесного доктора вишу

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка розгляне питання про позбавлення диктатора Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявили в пресслужбі університету.

"Пропозиція Бугрова є чинною, розглядатиме. Це буде позачергове засідання, поки не можу дату назвати. Чергове засідання відбудеться 7 (червня. – Ред.), а це буде перед ним", – зазначили в університеті.

Раніше ректор КНУ ім. Шевченка Бугров закликав позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з БілоруссюЄвросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, поки вона не стане демократичною. Крім того, лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС.

Також читайте: Лукашенко про затримання Протасевича: Вживши найжорсткіші заходи, ми в зародку придушили хвилю неонацизму

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
дохтур, мля.
Вже начасі створювати окрему академію для таких "почесних докторів" і записувати туди ківі, мертвечука та інших *********.
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26.05.2021 11:49
+5
и главное на возможно освободившуюся вакансию почетную... на всуньте киву...)))
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26.05.2021 11:50
+5
Он его даже в Житомир привез Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 1562
Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 9408
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26.05.2021 11:52
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дохтур, мля.
Вже начасі створювати окрему академію для таких "почесних докторів" і записувати туди ківі, мертвечука та інших *********.
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26.05.2021 11:49 Відповісти
Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 8554 Отличная идея Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 5908
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26.05.2021 12:07 Відповісти
цікаво б було ще знайти тих дегенератів, які вусвтому олігофрену це звання присвоїли, і за скільки
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26.05.2021 13:44 Відповісти
Боже, спаси Украину от таких соседей. А помните, как Зеля мотался с дружественным визитом к этому милашке? Чуть ли не первый зарубежный поклон был у него.
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26.05.2021 11:50 Відповісти
Он его даже в Житомир привез Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 1562
Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 9408
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26.05.2021 11:52 Відповісти
Это ещё тот капитулянский номет был с братанием с диктатором-корешем.
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26.05.2021 11:57 Відповісти
Удивительно устроена память порохобота. Их кудрявый индюк в 2017 году клялся Луке в вечной дружбе, но обосрался Клован
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26.05.2021 12:29 Відповісти
Ну от КалоМойши всего можно было ожидать Вчена рада КНУ ім. Шевченка розгляне питання позбавлення диктатора Лукашенка звання почесного доктора вишу - Цензор.НЕТ 3218
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26.05.2021 12:55 Відповісти
и главное на возможно освободившуюся вакансию почетную... на всуньте киву...)))
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26.05.2021 11:50 Відповісти
Давно пора.
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26.05.2021 11:51 Відповісти
усіх пора, а то такого маразму ніде немає. він же там не один такий, що отримав "титул" лише тому, що припіздент.
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26.05.2021 13:14 Відповісти
Киви присвойте.
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26.05.2021 11:52 Відповісти
Вон оно что, Степаныч, Кива то оказывается с Янеком не первые в нашей стране кандидаты и проффесссора с дохтурами!
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26.05.2021 11:54 Відповісти
та їх там, як жаб на болоті: Кіля Азірофф (дохтур), Ківалов (дохтур), Портноф (дохтур), Вількуль (дохтур) і т.д., і т. ін.
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26.05.2021 11:57 Відповісти
А что толку? Не ВУЗ ,а бордель, где "почетного доктора" можно получить в качестве подарка или за деньги. Пора прекращать эту позорную ордынскую практику, а пересмотреть оставшихся докторов.
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26.05.2021 11:56 Відповісти
Общественную люстрации дармоедов!!!
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26.05.2021 12:25 Відповісти
Ну, в вузе, где Бугров ректор, Лукашенко должен быть почетным президентом.
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26.05.2021 11:56 Відповісти
А краще, якби Литвина обрали?)) Я, як випускник КНУ з червоним дипломом магістра, заявляю: Бугров - найкращий варіант з того, що було!
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26.05.2021 12:02 Відповісти
Губерський і тим більше Скопенко значно гірші були!
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26.05.2021 12:03 Відповісти
Дык и я о том, превратили вуз в полное дерьмо, где ректор, почетные доктора и магистры - сборище дебилов.
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26.05.2021 12:05 Відповісти
Я при Скопенку вчився, так цей красавець році в 2004 чи 2005 урочисто на камери закладав фундамент для нових общаг на Ломоносова... Потім з цього фундаменту елітний ЖК виріс Ученый совет КНУ им. Шевченко рассмотрит вопрос лишения диктатора Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 3521
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26.05.2021 12:07 Відповісти
Боже ж ты мой! И, этот дохтур!
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26.05.2021 11:57 Відповісти
Огласите весь список
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26.05.2021 12:26 Відповісти
а сколько еще дерьма является "почетным", "заслуженым", "народным"?...
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26.05.2021 11:58 Відповісти
Теперь свою ученную шапочку бульбофюрер может положить под кровать вместо "ночной вазы".
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26.05.2021 11:58 Відповісти
Тараса Шевченко, сравнили с унитазом, как такое могло случиться?
Кто давал ему эту "премию", надо разобраться, но, видимо давал предатель Украины.
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26.05.2021 11:59 Відповісти
Звания, ошибочка вышла, звиняйте пжл.
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26.05.2021 12:02 Відповісти
"Предложение Бугрова в силе, будем рассматривать. Это будет внеочередное заседание, пока не могу дату назвать" - Головне не поспішати, може яБацька напише дисертацію по захопленню пасажирських літаків, а потім стане ректором університету.
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26.05.2021 12:01 Відповісти
Проснулись
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26.05.2021 12:07 Відповісти
Питання в тому хто та за що продав диктатору, який узурпував владу та править Білоруссю вже 26 років.... колишньому голові радгоспу секретарю ВЛКСМ та невдалому замполіту звання доктора?
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26.05.2021 12:08 Відповісти
Почитай докторскую декана физфака этого вуза, тоже бывшего комсорга и замполита.
Это компиляция учебника по микроэлектронике для массачусетского технологического института.
И шо?
Там большинство таких ученых.
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26.05.2021 12:16 Відповісти
Кива, напрягся.
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26.05.2021 12:14 Відповісти
Вышвырните лучше с работы тех баранов,кто сделал этого идиота доктором универа.
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26.05.2021 12:53 Відповісти
Говорю ж, там баранов столько, что можно обеспечить страну мясом и шерстью на несколько лет.
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26.05.2021 13:18 Відповісти
Зненацька зрозуміли, що бульбофюрер - це такий фюрер.
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26.05.2021 17:19 Відповісти
 
 