Вчена рада КНУ ім. Шевченка розгляне питання позбавлення диктатора Лукашенка звання почесного доктора вишу
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка розгляне питання про позбавлення диктатора Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявили в пресслужбі університету.
"Пропозиція Бугрова є чинною, розглядатиме. Це буде позачергове засідання, поки не можу дату назвати. Чергове засідання відбудеться 7 (червня. – Ред.), а це буде перед ним", – зазначили в університеті.
Раніше ректор КНУ ім. Шевченка Бугров закликав позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Євросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, поки вона не стане демократичною. Крім того, лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Вже начасі створювати окрему академію для таких "почесних докторів" і записувати туди ківі, мертвечука та інших *********.
Кто давал ему эту "премию", надо разобраться, но, видимо давал предатель Украины.
Это компиляция учебника по микроэлектронике для массачусетского технологического института.
И шо?
Там большинство таких ученых.