Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прокоментував заборону польотів над Білоруссю через вимушену посадку літака Ryanair.
Свою думку він висловив під час зустрічі в парламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 людей", - заявив Лукашенко, ймовірно, маючи на увазі Україну, оскільки саме на Донбасі в 2014 році збили цивільний рейс MH17.
Лукашенко зауважив, що коментарі Заходу щодо посадженого в Мінську літака "посипалися" майже одразу. На думку диктатора, така реакція є "надто вже швидкою".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
А от российских товаров уже давно пора отказаться - ПОЛНОСТЬЮ.
толпа и только народ сможет его скинуть !
И где же тот народ )
це все одно шо казати у піднічній кореї безпечно, ну да, як у тюрмі
Тому треба поставитися до натяків таргана досить серйозно. Кацапи у будь-якому випадку щось будуть у цьому напрямку робити, просто так вони цього не залишать та будуть протидіяти і готові на будь-які кроки.
На бацьке очень удобно демонстрировать как работает отключение от SWIFT.
ЛОТ тоже ничего не отменил, правда летает с пересадками и долго.
Цена билетов, почти одинаковая.
Причём здесь каких-то скромных 38 самолётов "Белавиа" -- это она, разве, всю эту мутню устроила?
Луке пофиг -- Беларусь никто не закроет -- она всем нужна в коммерческих целях.
Беларуские фуры, кстати, катают по автобанам, почаще итальянских и нидерландских...
...я уж не говорю про украинские и российские -- их вообще, почти нет.
Месяц всем даю, что бы проехать и забыть эту историю... ...а кто не забудет -- того не прощу! *)
Но тут надо сказать, чтоб если б долбаные нидеры сподобились за 7 лет провести расследование и вынести приговор, это тварь бы рот не открыла. Потому что виновата россия в том что людей угробили, а не тот на кого он намекает.
Нет расследования - можно языком молоть. Нидероы по ходу, ждут пока путин откопытится, чтобы назначить виноватого. Мерзость!