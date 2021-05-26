У Києві знову зафіксовано рекорд за кількістю осіб, що подолали COVID-19, - 4337. За добу захворіли 385 людей, померли - 9. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 385 нових випадків захворювання на COVID-19. Померли 9 людей.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"385 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 за добу в столиці. Померли 9 осіб. Загалом за період пандемії в місті 5044 летальні випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 205 063", - повідомив Кличко.

Так, захворіли 218 жінок віком від 19 до 87 років і 145 чоловіків віком від 18 до 85 років. А також 11 дівчаток віком від одного року до 17 років і 11 хлопчиків від одного року до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 48 хворих на COVID-19, а також 96 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 4337 осіб. Загалом коронавірус подолали 154 532 жителі столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 120, у Святошинському - 86 та в Голосіївському - 53", - зазначив Кличко.

За даними сайту Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, показник у 4337 видужалих від COVID-19 за добу в Києві є максимальним за весь час пандемії. Колишній рекорд у 3264 видужалих був встановлений 25 травня.