Верховний Суд почав розгляд позову Тупицького про оскарження відсторонення з посади судді КС

Касаційний суд у складі Верховного Суду почав розгляд справи про оскарження указу президента про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного Суду України.

Як повідомляє пресслужба суду, під час засідання стало відомо, що ВС постановою від 24 травня вже відкрив провадження за позовом Тупицького з таким же предметом спору, передає Цензор.НЕТ.

Тому, суд об'єднав дві справи в одне провадження, адже вони мають однакових позивачів, відповідачів і предмет спору.

Судова колегія КАС ВС надала можливість сторонам у справі ознайомитися зі змістом постанови і скорегувати свої клопотання і способи захисту.

Наступне судове засідання з розгляду справи призначено на 16:00 13 липня.

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Як повідомлялося, 27 березня президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року №256 про призначення Тупицького суддею КС. Цим же указом він скасував указ про призначення суддею КС Касмініна. У документі зазначається, що "окремі судді КС, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державної незалежності і національної безпеки України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина".