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Верховний Суд (786) КС (1154) Тупицький (227)

Верховний Суд почав розгляд позову Тупицького про оскарження відсторонення з посади судді КС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховний Суд почав розгляд позову Тупицького про оскарження відсторонення з посади судді КС

Касаційний суд у складі Верховного Суду почав розгляд справи про оскарження указу президента про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного Суду України.

Як повідомляє пресслужба суду, під час засідання стало відомо, що ВС постановою від 24 травня вже відкрив провадження за позовом Тупицького з таким же предметом спору, передає Цензор.НЕТ.

Тому, суд об'єднав дві справи в одне провадження, адже вони мають однакових позивачів, відповідачів і предмет спору.

Судова колегія КАС ВС надала можливість сторонам у справі ознайомитися зі змістом постанови і скорегувати свої клопотання і способи захисту.

Наступне судове засідання з розгляду справи призначено на 16:00 13 липня.

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Як повідомлялося, 27 березня президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року №256 про призначення Тупицького суддею КС. Цим же указом він скасував указ про призначення суддею КС Касмініна. У документі зазначається, що "окремі судді КС, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державної незалежності і національної безпеки України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина".

Автор: Анастасія Потіха
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Верховный Суд начал рассмотрение иска Тупицкого об обжаловании отстранения от должности судьи КС - Цензор.НЕТ 3869
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26.05.2021 12:28 Відповісти
накормить обогреть восстановить, вернуть кабинет зарплату за пол года и оздоровительных пол ляма
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26.05.2021 12:34 Відповісти
У хлопчика трагедия,где ему теперь найти должность на которой налогоплательщики будут оплачивать хряку жирный отдых на дубайских виллах?
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26.05.2021 12:35 Відповісти
Наступне засідання 13 липня Верховний Суд почав розгляд позову Тупицького про оскарження відсторонення з посади судді КС - Цензор.НЕТ 5941 Через 48 днів ...
"Оперативність" б"є через край Верховний Суд почав розгляд позову Тупицького про оскарження відсторонення з посади судді КС - Цензор.НЕТ 3797
Прямо по Ходжи Насреддіну "або віслюк помре або падишах"
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26.05.2021 12:41 Відповісти
Я так думаю, що з такою оперативністю суд буде тривати приблизно рік, аж до поки у фігуранта і так не закінчаться повноваження судді КС. Хоча, питання просте як 2х2, і преценденти є.
А КС у цей час буде паралізований, бо Нелоху сильно заважає
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26.05.2021 12:46 Відповісти
Пусть идёт на клубнику это люди которые за свою жизнь не поднимали тяжесть больше своего хера.
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26.05.2021 15:46 Відповісти
 
 