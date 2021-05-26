У 2019-2020 роках Україна втратила можливість поставки озброєння для Пакистану на мільярди доларів, - ЗМІ

Україна упустила можливість поставити Пакистану військової техніки на мільярди доларів, бо українські виробники не змогли знайти "спільну мову" з владою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі видання "Військовий кур'єр України".

Зазначається, що кілька днів тому пресслужби державних відомств розповідали про візит в Україну Головнокомандувача Армії Ісламської Республіки Пакистан генерала Камара Джаведа Баджва.

"Урядові агентства пафосно відзвітували про збройові контракти з Пакистаном на суму в кілька десятків мільйонів доларів. Але офіційні джерела замовчують про те, що в 2019-2020 роках Україна втратила можливість поставити Пакистану військової техніки на мільярди. Просто тому що виробники танка "Оплот" і самохідної гаубиці "Богдана" не знайшли "спільну мову" із сьогоднішньою владою", - додали у виданні.

"Шістдесятирічний бойовий генерал, якого поінформовані джерела називають другою особою цієї країни, минулої середи, 19 травня офіційно поспілкувався з віцепрем'єром Олегом Уруським, міністром оборони Андрієм Тараном і Начальником Генштабу Сергієм Корнійчуком, після чого вирушив на харківський полігон, де йому показали багато цікавого. принаймні, за версією приймаючої сторони. Подія справді знакова. До цього всі переговори з представниками Пакистану велися на міжнародних виставках зброї, на "нейтральній території". Там же аж до лютого цього року підписувалися меморандуми і укладалися контракти. Це перший такий візит. Тільки от його ефективність видається вкрай низькою, якщо не нульовою", - йдеться в повідомленні.

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Видання розповідає, що військово-технічне співробітництво України та Пакистану почалася ще в далекому 1996 році, коли Ісламабад уклав із Києвом контракт на поставку 320 танків Т-80УД.

"Росія, яка в той час фактично тримала під контролем всю експортно-збройову діяльність України, активно і масштабно поставляла (і поставляє) зброю, зокрема свої танки, в Індію, яка перебуває у стані війни з Пакистаном. Ось і "подарував" Кремль Україні таку можливість підзаробити, щоб не псувати бізнес із "батьківщиною слонів". Не забувши, звичайно, оснастити наші танки своєю комплектацією за доволі ринковими цінами", - підкреслили в матеріалі.

Контракт був виконаний і реанімував оборонку, насамперед завод імені Малишева: "Мало того, "танковий контракт" із Пакистаном надовго забезпечив роботою ремонтні підприємства цієї української галузі. Адже контракт на ремонт танків Т-80УД на загальну суму 85,6 мільйона доларів, який з великою помпою представило в лютому цього року нинішнє керівництво "Укроборонпрому", був укладений саме завдяки тій вдалій операції, якій незабаром виповниться чверть століття".

Згідно зі звітом "Укрспецекспорту", потенційного оптового замовника спробували привабити безпілотниками "Лелека" (що є малоцікавим Пакистану, який виготовляє власні БПЛА), бронетранспортерами БТР-4Е (машина з досвіду застосування в АТО ефективна, але ненадійна, експортного потенціалу в неї поки немає), ПТРК "Скіф" (експортна версія "Стугни"), а також танками "БМ Оплот".

"У 2019-2020 роках угоду на поставку "Оплотів" Пакистану наші "генії маркетингу" успішно провалили, і Ісламабад уклав контракт на двісті танків VT-4 китайського виробництва. Тобто демонструвати "Оплоти" сьогодні пакистанським гостям аналогічно замиканню стайні після того як коні розбіглися", - йдеться в матеріалі.

Водночас, зазначає видання, генералу Баджві не показали гаубицю "Богдану".

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"Самохідну гаубицю з подібними характеристиками Пакистан почав шукати ще кілька років тому. У 2019-му вони зупинили свій вибір на, знову ж таки, китайській SH-15. Вибір ризиковий, адже ця система розроблена лише в 2018 році, в той час як в Україні вже була гаубиця 2С22 "Богдана". Подивіться на фото, порівняйте обидві системи. Випадковість? Та невже! Політкоректно така схожість іменується "репліка". А якщо зовсім неполіткоректно, то виробник "Ша" China Northern Industries Corporation (NORINCO) просто "творчо скопіював" "Богдану" і поки в Україні тривали бурхливі політичні процеси, примудрився укласти контракт на поставку своїх "оригінальних" машин Пакистану в кількості 236 одиниць!" - наголошує видання.

За даними видання, коли Пакистан шукав постачальника самохідних колісних гаубиць, виробник "Богдани" вже входив у стадію серійного виробництва цих машин: "Точніше, міг би увійти, якби чинне військово-політичне керівництво країни не змінило оборонну політику і не почало купувати слабкі й застарілі чеські "Дани", єдиною перевагою яких виявилося "раптове" збільшення суми контракту майже на два мільйони євро на користь виниклої нізвідки фінансової "прокладки".

"Знищення заводу імені Малишева, внутрішньовидова боротьба з виробництвом "неполіткоректних", а головне таких, щодо яких чинна влада не може "порішати", "Богдан" позбавили Україну двох багатомільярдних контрактів. На цьому тлі 83 мільйони на ремонт Т-80 видаються блідими. А вже, вибачте на слові, "контракти" із заводом Малишева на кумедні суми в 8-9 тисяч доларів не можуть викликати нічого, крім хіба що співчуття до підприємства, що гине", - підсумували в матеріалі.

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