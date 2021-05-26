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зброя (5760) Пакистан (32) Укрспецекспорт (47)

У 2019-2020 роках Україна втратила можливість поставки озброєння для Пакистану на мільярди доларів, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У 2019-2020 роках Україна втратила можливість поставки озброєння для Пакистану на мільярди доларів, - ЗМІ

Україна упустила можливість поставити Пакистану військової техніки на мільярди доларів, бо українські виробники не змогли знайти "спільну мову" з владою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі видання "Військовий кур'єр України".

Зазначається, що кілька днів тому пресслужби державних відомств розповідали про візит в Україну Головнокомандувача Армії Ісламської Республіки Пакистан генерала Камара Джаведа Баджва.

"Урядові агентства пафосно відзвітували про збройові контракти з Пакистаном на суму в кілька десятків мільйонів доларів. Але офіційні джерела замовчують про те, що в 2019-2020 роках Україна втратила можливість поставити Пакистану військової техніки на мільярди. Просто тому що виробники танка "Оплот" і самохідної гаубиці "Богдана" не знайшли "спільну мову" із сьогоднішньою владою", - додали у виданні.

"Шістдесятирічний бойовий генерал, якого поінформовані джерела називають другою особою цієї країни, минулої середи, 19 травня офіційно поспілкувався з віцепрем'єром Олегом Уруським, міністром оборони Андрієм Тараном і Начальником Генштабу Сергієм Корнійчуком, після чого вирушив на харківський полігон, де йому показали багато цікавого. принаймні, за версією приймаючої сторони. Подія справді знакова. До цього всі переговори з представниками Пакистану велися на міжнародних виставках зброї, на "нейтральній території". Там же аж до лютого цього року підписувалися меморандуми і укладалися контракти. Це перший такий візит. Тільки от його ефективність видається вкрай низькою, якщо не нульовою", - йдеться в повідомленні.

Читайте: "Укроборонпром" на збройовій виставці в ОАЕ уклав контракт з Пакистаном на ремонт танків на $ 85,6 млн

Видання розповідає, що військово-технічне співробітництво України та Пакистану почалася ще в далекому 1996 році, коли Ісламабад уклав із Києвом контракт на поставку 320 танків Т-80УД.

"Росія, яка в той час фактично тримала під контролем всю експортно-збройову діяльність України, активно і масштабно поставляла (і поставляє) зброю, зокрема свої танки, в Індію, яка перебуває у стані війни з Пакистаном. Ось і "подарував" Кремль Україні таку можливість підзаробити, щоб не псувати бізнес із "батьківщиною слонів". Не забувши, звичайно, оснастити наші танки своєю комплектацією за доволі ринковими цінами", - підкреслили в матеріалі.

Контракт був виконаний і реанімував оборонку, насамперед завод імені Малишева: "Мало того, "танковий контракт" із Пакистаном надовго забезпечив роботою ремонтні підприємства цієї української галузі. Адже контракт на ремонт танків Т-80УД на загальну суму 85,6 мільйона доларів, який з великою помпою представило в лютому цього року нинішнє керівництво "Укроборонпрому", був укладений саме завдяки тій вдалій операції, якій незабаром виповниться чверть століття".

Згідно зі звітом "Укрспецекспорту", потенційного оптового замовника спробували привабити безпілотниками "Лелека" (що є малоцікавим Пакистану, який виготовляє власні БПЛА), бронетранспортерами БТР-4Е (машина з досвіду застосування в АТО ефективна, але ненадійна, експортного потенціалу в неї поки немає), ПТРК "Скіф" (експортна версія "Стугни"), а також танками "БМ Оплот".

"У 2019-2020 роках угоду на поставку "Оплотів" Пакистану наші "генії маркетингу" успішно провалили, і Ісламабад уклав контракт на двісті танків VT-4 китайського виробництва. Тобто демонструвати "Оплоти" сьогодні пакистанським гостям аналогічно замиканню стайні після того як коні розбіглися", - йдеться в матеріалі.

Водночас, зазначає видання, генералу Баджві не показали гаубицю "Богдану".

Читайте: "Укроборонпром" виграв тендер на ремонт літака-заправника Іл-78 ВПС Пакистану

"Самохідну гаубицю з подібними характеристиками Пакистан почав шукати ще кілька років тому. У 2019-му вони зупинили свій вибір на, знову ж таки, китайській SH-15. Вибір ризиковий, адже ця система розроблена лише в 2018 році, в той час як в Україні вже була гаубиця 2С22 "Богдана". Подивіться на фото, порівняйте обидві системи. Випадковість? Та невже! Політкоректно така схожість іменується "репліка". А якщо зовсім неполіткоректно, то виробник "Ша" China Northern Industries Corporation (NORINCO) просто "творчо скопіював" "Богдану" і поки в Україні тривали бурхливі політичні процеси, примудрився укласти контракт на поставку своїх "оригінальних" машин Пакистану в кількості 236 одиниць!" - наголошує видання.

У 2019-2020 роках Україна втратила можливість поставки озброєння для Пакистану на мільярди доларів, - ЗМІ 01

За даними видання, коли Пакистан шукав постачальника самохідних колісних гаубиць, виробник "Богдани" вже входив у стадію серійного виробництва цих машин: "Точніше, міг би увійти, якби чинне військово-політичне керівництво країни не змінило оборонну політику і не почало купувати слабкі й застарілі чеські "Дани", єдиною перевагою яких виявилося "раптове" збільшення суми контракту майже на два мільйони євро на користь виниклої нізвідки фінансової "прокладки".

"Знищення заводу імені Малишева, внутрішньовидова боротьба з виробництвом "неполіткоректних", а головне таких, щодо яких чинна влада не може "порішати", "Богдан" позбавили Україну двох багатомільярдних контрактів. На цьому тлі 83 мільйони на ремонт Т-80 видаються блідими. А вже, вибачте на слові, "контракти" із заводом Малишева на кумедні суми в 8-9 тисяч доларів не можуть викликати нічого, крім хіба що співчуття до підприємства, що гине", - підсумували в матеріалі.

Також читайте: СБУ: після публікації на Цензор.НЕТ вирішили провести обшуки в "Укроборонпромі" і "Укрспецекспорті"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
В 2019-2020 гг Украина упустила возможность поставки вооружения для Пакистана на миллиарды долларов, - СМИ - Цензор.НЕТ 1653
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26.05.2021 13:02
+16
При цем тут Зиленской?
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26.05.2021 12:57
+16
Как кто? Канєшно же Порошенко! Гадіт, подлєц, молодому прізєдєнту на каждом шагу!
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26.05.2021 13:00
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При цем тут Зиленской?
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26.05.2021 12:57 Відповісти
Вот порохоботы скоты. Наговаривает на святого бубочку
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26.05.2021 12:59 Відповісти
В 2019-2020 гг Украина упустила возможность поставки вооружения для Пакистана на миллиарды долларов, - СМИ - Цензор.НЕТ 1653
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26.05.2021 13:02 Відповісти
Он не дурень только на свой карман. И карман своего хозяина Бени.
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26.05.2021 14:18 Відповісти
он не дурак - он враг...
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26.05.2021 15:11 Відповісти
а кто это сделал?
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26.05.2021 12:58 Відповісти
Как кто? Канєшно же Порошенко! Гадіт, подлєц, молодому прізєдєнту на каждом шагу!
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26.05.2021 13:00 Відповісти
Та да, этот шут олигархов и его холуи под веселое улюлюканье зебилов планомерно уничтожают все наработки, сделанные для ВСУ при Порохе. У них задача не укрепить Украину, а напилять бабла в свои карманы, чтобы еще и внукам хватило.
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26.05.2021 13:18 Відповісти
піляти бабло на свій карман = розвалювати країну
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26.05.2021 15:40 Відповісти
Лучше в ВСУ поставте на "пару ММ долларов"
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26.05.2021 12:59 Відповісти
Я аплодирую не стоя дэбилам которые голосовали за не лоха .
Вы же за это и сами заплатите ! 😂😂😂😂😂
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26.05.2021 12:59 Відповісти
Интересно сколько китайцы дерьмакам отлистали чтобы те поставки заморозили
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26.05.2021 13:01 Відповісти
єта тяжолоє наслєдіє бариги! вова савсєм тут ні прі чьом В 2019-2020 гг Украина упустила возможность поставки вооружения для Пакистана на миллиарды долларов, - СМИ - Цензор.НЕТ 9087
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26.05.2021 13:07 Відповісти
А как вообще можно найти общий язык с ЗЕбилами?
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26.05.2021 13:07 Відповісти
Позор Зеленскому!
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26.05.2021 13:09 Відповісти
Мало того. Они еще и в свою армию купили устаревшее дерьмо от чехов.
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26.05.2021 13:14 Відповісти
Опщій язік з зебілами можуть знайти лише ті, хто шурує язиками в тій же дупі, що і зебіли.
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26.05.2021 13:22 Відповісти
Легко писать разную фигню.
А то, что пакистан несколько раз тупо кинул Украину, заключив предварительные контракты на танки и самолеты, а потом купил это в других странах, в том числе и россии, все быстро забыли.
Небось и теперь, требовал госгарантий и кредитов.
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26.05.2021 13:30 Відповісти
У 2019-2020 роках Україна втратила можливість поставки озброєння для Пакистану на мільярди доларів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 853
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26.05.2021 19:13 Відповісти
В такой ситуации виновата исключительно и только коррупция. А кто и как боролся с этой коррупцией ... можете спорить, хоть лбы порасшибать. Результат налицо.
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26.05.2021 13:38 Відповісти
Тут пару дней назад на 5 канале выступал Виталий Портников- очень его уважаю, пожалуй, реально он единственный ЖУРНАЛИСТ в нашей стране, а не журнашлюха. Так вот он сказал, что в нашей стране люди "своих" не считают коррупционерами, даже если он нагло ворует вагонами и тоннами, а вот те кто им не нравится- то все коррупционеры, такие страшные махровые коррупционеры, даже если человек святой)))) И переубедить людей практически невозможно в противоположном. Вот такой рак головного мозга. И поэтому- уничтожать коррупцию надо с себя самого- не закрывать глаза на противоправные действия своих, и не придумывать чушь по отношению к не "своим". Но наш мудрый нарид думать может только телявизором, где ему скажут как думать. Когда нет своих мозгов- беда не только тебе, но и всем окружающим и стране. А у нас таких, увы 73%, шибко вумных, но при этом вечно дерьмово живущих людей
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26.05.2021 14:22 Відповісти
а почему только 73%. Все 100%
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26.05.2021 14:26 Відповісти
Та может и такое))))))
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26.05.2021 17:23 Відповісти
Судя по твоему " ... у нас таких, увы 73%...", я правильно тебя понял что Порох коррупцию победил, но пришел Зе и коррупция расцвела?
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26.05.2021 14:33 Відповісти
Нет, у нас при вашем говне зеленом коррупция вся завяла на корню)))) Вы перекручиваете все слова и мысли, я с зеленожопыми не общаюсь в принципе, не люблю метать бисер... Хотя, очень бы хотел услышать вой зеленогнойной массы на тему великого крадивныцтва. Ан нит, молчат язык всунув в жопу, хотя деньги в первую очередь стырили у них и у их родычей, которые болели и умирали в больницах от ковида. А вот про увеличение богатства в 82 раза у Порошенко- это устроить вселенский вой- запросто. Ну и что, что брехня, зато дерьма было- как вы любите-завались! Зеленая быдломасса молчит даже тогда, когда официально подтверждается инфа, что мертветчук при осле увеличилсвое состояние в 23 раза. Все молчат, зеленое быдло все устраивает. И еще, я , кстати, про Порошенко ни слова не сказал. А на вас, немилейший, горит ваша зеленая шапка и методичка в трусах
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26.05.2021 17:22 Відповісти
Не встречал на этом ресурсе приверженцев Зе. Встречал тех у кого к Пэте очень много вопросов и претензий. Таковых, упоротые сектанты секты "святого Пэти" автоматически записывают к "зеленой быдломассе". Это очень удобно, т.к. на фоне свежего говна, прошлое говно вроде как и не воняет.

И "кстати" вам не обязательно говорить или не говорить про Порошенко. Ваше упоминание о"73%" красноречиво свидетельствует о вашей принадлежности. Я не прав?
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26.05.2021 17:52 Відповісти
якщо ви натякаєте на святість клоунів - то це марна справа.
На них вже клейма нема де ставити
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26.05.2021 15:42 Відповісти
"пЄрЄстаЙом стрєЛятЬ!"
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26.05.2021 13:57 Відповісти
Нехай з фсб ще якихось записів Брехусу пришлють,піпл розважити,про Порошенківську зраду потриндіти.
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26.05.2021 13:57 Відповісти
Когда страной рулит совершенно другой народ, она будет терять, терять и терять.
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26.05.2021 14:15 Відповісти
Не волнуйтесь, фопов из своих рук они не упустят. Кто-то же должен будет компенсировать клоунскую разгульную жизнь. фопы - один из этих "компенсаторов". Налоги, налоги и еще раз налоги. Ах да, чуть не забыл про зебобиков. Потому как они следующие в этом ряду. Они будут компенсировать фопам повышение налогов. Но если зебобик - фоп, это очень обидно, поскольку тут уж не разберешь, кто кому и что будет компенсировать. Но это уже другая история.
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26.05.2021 14:21 Відповісти
Кому потрібні ці безглузбі байки? "Оплота" для експорту з українськими чи західними комплектуючими ще немає, а "Богдана" зараз на стадії розробки, я б сказав, це дослідний зразок з невизначеним майбутнім. Хто слідкує за озброєнням української армії, це чудово розуміє. І взагалі про можливість України зараз продавати за кордон озброєння на "мільярди доларів" це відверта брехня, от навіщо цю брехню тиражувати?
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26.05.2021 14:29 Відповісти
а хто не виділяє кошти або не проводить кадрові рішення по розробці Оплота та Богдани?
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26.05.2021 15:44 Відповісти
Те, що грошей банально немає, бо "зелень" не то що краде, тут до порошенківців далеко, а банально не в змозі іх заробити, бо тупі, як дупа - то інша справа і до стану торговлі зброєю має опосередковане відношення, чесніше визнати, що торгувати особливо немає чим. Поки що.
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26.05.2021 16:13 Відповісти
поставки оружия дело конечно прибыльное, но думать тоже надо, чтобы не получилось как с будапештским меморандумом и кацапами. в Чечню, к примеру, или Грузию - вполне бы можно. китайцам - тоже, в принципе, один фиг скопируют, так что лучше продать много.
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26.05.2021 15:00 Відповісти
Как бы Украине сейчас нужней оружие!!! Так не пойму, надо значит было обязательней поставить Пакистану остатки танков и всего остального? Действительно упущенные возможности, пакистанские солдаты главней чем свои, но не судьба с Пакистаном
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26.05.2021 15:07 Відповісти
тут про налагодження виробництва нової зброї а не розпродажу наявної
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26.05.2021 15:45 Відповісти
все просто, всякое отсутствие, максимум модернизация, а еще возможно бтр и то это не серьезно
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26.05.2021 15:48 Відповісти
Зате не Порошенко. Що нам Богдана, краще не наша Діана, бо Україна зеленим не рідна.
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26.05.2021 16:07 Відповісти
Абсолютно точно, "Богдані" у нинішньому стані поки що до застарілої "Дани" як до Київа рачки. І добре, що не Порошенко, це теж правда.
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26.05.2021 16:15 Відповісти
заказная статейка. а до 2019 танки поставлялись?
а продали бы что-то Пакистану, так завопели бы "в воюющей стране своим не хватает!"
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27.05.2021 06:13 Відповісти
 
 