УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8575 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Затримання Протасевича
40 546 178
Білорусь (5970) Лукашенко (2309) літак (1996) Ryanair (125) Протасевич Роман (296)

Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли

Олександр Лукашенко заявив, що літак Ryanair після повідомлення про закладену бомбу не захотіли прийняти ні Вільнюс, ні Варшава, ні Львів, ні Київ. Тому його посадили в Мінську.

Про це він заявив на зустрічі з парламентарями, повідомляє газета "СБ. Беларусь сегодня", передає Цензор.НЕТ.

Лукашенко пояснив, чому командир екіпажу вирішив посадити літак у Мінську, коли до Вільнюса залишалося приблизно 70 кілометрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення

"Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку: ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів або Київ. Чому ті, хто зараз страждають і ридають, не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності? Або комусь все-таки дуже треба було, щоб він приземлився саме в Мінську?" - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+81
ХАМАС открестился, "сообщение из Швейцарии о бомбе" - не зашло. Теперь на повестке - виновата Украина. Хотя классика еще не озвучена - во всем виноват Порошенко. Ждемссс
показати весь коментар
26.05.2021 13:01
+65
Ну наконец-то Украина виновата. А то уже зааждались))
показати весь коментар
26.05.2021 13:04
+48
ооо....какие откровения пошли....
а вот истребитель и задержание журналиста как-то не вписываются в эту картину маслом )))
показати весь коментар
26.05.2021 13:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Та Лука сам уже плутається у своїй брехні. Тількі но він свої дії оправдував АЕС. Типу, щоб замінований літак не впав на АЕС
"Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей".

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prokommentiroval-intsident-s-samoletom-afiny-vilnjus-i-raskryl-novye-podrobnosti-443021-2021/
показати весь коментар
26.05.2021 13:37 Відповісти
на ходу выдумывает
показати весь коментар
26.05.2021 13:39 Відповісти
БРЕШЕТ УБИЙЦА СУМАСШЕДШИЙ!
показати весь коментар
27.05.2021 01:05 Відповісти
Ребят освободи старый бегемот!!!! Отпусти ребят!!!!
показати весь коментар
26.05.2021 13:50 Відповісти
******** окончательно Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 4
показати весь коментар
26.05.2021 13:54 Відповісти
Странно, что этому ещё кто-то удивляется. Неужели непонятно, что Луки не существует? Есть БелПутин. Со всей пропагандонской хернёй. Тактика, что и в Кремле, АБСОЛЮТНО та же: все факты переврать, других очернить, себя выставить героем и жертвой пиндосов, толерастов и жидобандеровцев. Включите БелТВ, это ж тотальное РосТВ.
показати весь коментар
26.05.2021 13:57 Відповісти
********* Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 3751
показати весь коментар
26.05.2021 21:00 Відповісти
надеюсь, что пока летели над Украиной, на борту самолета из мальчика в трусиках успели сделать распятие
показати весь коментар
26.05.2021 14:04 Відповісти
Сочиняет истории на ходу.Все больше и больше неприязни и отвращения к этому ублюдочному *************.
показати весь коментар
26.05.2021 14:09 Відповісти
Давай про наших.
показати весь коментар
26.05.2021 14:15 Відповісти
Уже сейчас,мы точно имеем под боком соседа,которому доверять нельзя.Нужно держать ухо востро,как пограничникам,так и ВСУ.
показати весь коментар
26.05.2021 14:11 Відповісти
А за слова придется отвечать, Протасевичу.
показати весь коментар
26.05.2021 14:16 Відповісти
Отвечают перед Законом.Перед Лукой ответить можно только по понятиям Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 1877
показати весь коментар
26.05.2021 14:27 Відповісти
Так а бомба была?
показати весь коментар
26.05.2021 14:32 Відповісти
Пока это усатое чмо не принесло нам столько горя сколько плешивое, следует прорабатывать варианты по его ликвидации.
показати весь коментар
26.05.2021 14:33 Відповісти
Я дам Вам парабеллум.
показати весь коментар
26.05.2021 18:54 Відповісти
оставь при себе.
У меня есть
показати весь коментар
26.05.2021 19:17 Відповісти
Ну так вперед!
показати весь коментар
26.05.2021 19:29 Відповісти
Разреши мне самому определять когда "вперед", а когда "назад"
Можно?
Ок. А парабеллум оставь себе. Тем более что у тебя его нет и никогда не было.
Ссылки на Бендер-бея тоже оставь при себе
показати весь коментар
26.05.2021 20:50 Відповісти
Що такий нєрвєнний? Попий зеленки. Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 4019 Нафіг мені парабелум, у мене щось краще є. Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 4019
показати весь коментар
29.05.2021 09:10 Відповісти
🤣
показати весь коментар
26.05.2021 19:47 Відповісти
Извивается как гад на сковородке. Будет теперь су...кататься сам на своих мазах и жрать молоко беларусское.
показати весь коментар
26.05.2021 14:34 Відповісти
Білоруське молоко давно програло конкуренцію українському, Савушкина давно нема на нашому ринку, може у москалів є, де молоко від верблюдів.
показати весь коментар
26.05.2021 14:37 Відповісти
Міф про білоруські товари занадто роздутий.
показати весь коментар
26.05.2021 18:55 Відповісти
Если бы сша заинтересованы в принудительной посадке
Я думаю они сделали тоже /это демократично /
показати весь коментар
26.05.2021 14:36 Відповісти
Какой был повод для посадки?
показати весь коментар
26.05.2021 18:56 Відповісти
Спалился бульбофюрер: "Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке" Источник: https://censor.net/ru/n3267571
показати весь коментар
26.05.2021 14:43 Відповісти
А истребитель с вертолетом тоже никто не захотел на перехват запустить ?)
показати весь коментар
26.05.2021 14:45 Відповісти
он же ясно сказал Лондон отказался принимать )))))
показати весь коментар
26.05.2021 14:51 Відповісти
Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 9879
показати весь коментар
26.05.2021 14:54 Відповісти
Вот сволочь, уже хочет всё свалить на других и на Украину. А нахрена ты падло свой истребитель тогда поднял, чтоб принудительно посадить гражданский самолёт в Минске???
показати весь коментар
26.05.2021 15:00 Відповісти
за содрудничество с фашиствующим бульбофюрером нужно сажать в тюрьму
показати весь коментар
26.05.2021 15:01 Відповісти
Начните с,, найвеличнейшего,,. Он там на великом крадивныцтви кошельки бульбофюрера нехило пополняет. А Порошенко почему то ,,барыга,, у кретинов.
показати весь коментар
26.05.2021 15:10 Відповісти
Ти дуже смердиш лайном *********** прихвостень *****.Закрий пельку бо лайно з рота тхне. Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 9770
показати весь коментар
26.05.2021 15:24 Відповісти
Зебанат иди на хутина
показати весь коментар
26.05.2021 15:54 Відповісти
А я вчера писал--удивительно что еще в Киеве не посадили. С этими у власти не удивился бы подарку людоеду Белорусскому от бубочки.
показати весь коментар
26.05.2021 15:07 Відповісти
Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 3420 Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 1619
показати весь коментар
26.05.2021 15:27 Відповісти
Собираешь своих,зебанутых?
показати весь коментар
26.05.2021 15:53 Відповісти
Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 8741 ПТН- ПНХ і всі ********** прихвостні слідом. Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 4631
показати весь коментар
26.05.2021 16:11 Відповісти
Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 964 Да ти зовсiм макитру втратив.Спiвчуваю.
показати весь коментар
26.05.2021 16:17 Відповісти
Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 1940 пацак Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 9920
показати весь коментар
26.05.2021 16:22 Відповісти
Можешь подобрать.Хоть таким странным способом у тебя появятся мозги. Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 7889
показати весь коментар
26.05.2021 16:46 Відповісти
боты часто картинками разговаривают. А это Ольгино явное
показати весь коментар
26.05.2021 17:00 Відповісти
Знаю таких тут парочку олигофренов Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 2284
показати весь коментар
26.05.2021 17:06 Відповісти
cразу в спам, не корми тролля. он же за каждую твою реплику бонус имеет.
показати весь коментар
26.05.2021 17:08 Відповісти
Больше бояры-меньше здоровья Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 9887
показати весь коментар
26.05.2021 18:54 Відповісти
Він очкує за свою шкуру, мабуть путін сказав, що пора пити чай
показати весь коментар
26.05.2021 15:08 Відповісти
Если Украина запретила через свою страну белорусам почему на флайтрадар Минск -Хургада пролетел через Украину и сейчас на подходе к Минску?/BRU8208
Belavia борт на flightradar24.com
показати весь коментар
26.05.2021 15:10 Відповісти
барыга Зе всех наедал.... таких рейсов Белавиа было сегодня 4 над Украиной, Минск - Кишинев, Истанбул - Минск, Шарм эль шейх - Минск...и т.д и все пролеты воздушном пространстве Украина.
показати весь коментар
26.05.2021 21:12 Відповісти
А еще: Оттава, Сидней, Вашингтон и Кейптаун отказались принять рейс.
Да-да-да. Все так и было.
показати весь коментар
26.05.2021 15:28 Відповісти
З фрагменту аудіозапису розмови англійською між пілотом та диспетчером чути сильний російський акцент в обох.

Здається, не лише у салоні літака були агенти КДБ РБ.
показати весь коментар
26.05.2021 15:32 Відповісти
Хто всравсь? Невістка! Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 6894
показати весь коментар
26.05.2021 15:32 Відповісти
у вусатого діда Поноса зовсім вже кукуха поїхала
показати весь коментар
26.05.2021 15:51 Відповісти
нелегитимные путин и лукашенко два отморозка террориста и военные преступники! Должны быть судимы в международном трибунал в Гааге!
показати весь коментар
26.05.2021 16:21 Відповісти
НЕЛЕПОЕ и КРИВОЕ ВРАНЬЕ!
Которое очень легко опровергается.
На кого оно рассчитано?
В эту бредятину поверит разве, что 2-5% пенсионеров Беларуси-Рашки, не больше.
показати весь коментар
26.05.2021 16:26 Відповісти
Поэтому его насильно посадили в Минске и арестовали журналиста... такое ляпает для дурныкив, крышу явно него перекосило, наверное альцгеймер в начальной стадии.
показати весь коментар
26.05.2021 16:42 Відповісти
ДЕБИЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ
показати весь коментар
26.05.2021 16:51 Відповісти
Да если и так? Не захотели. Это что, означает что нужно поднимать истребители к пассажирскому рейсу? Да тут как не крути, прекрасно же весь мир понимает, что вся ботва из за Ромашки.
показати весь коментар
26.05.2021 18:37 Відповісти
Колхозный фюрер перенюхал *************** путинияхуйлората
показати весь коментар
26.05.2021 18:45 Відповісти
Каждый день новые истории
показати весь коментар
26.05.2021 18:59 Відповісти
ЛУКАШЕНКО - ГЕБЕЛЬС !)
показати весь коментар
26.05.2021 19:14 Відповісти
и истребитель тоже Киев заставил поднять, и Протасевича в тюрягу засадить. Все Киев виноват Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 5160
показати весь коментар
26.05.2021 19:44 Відповісти
Такими висловлюваннями Лукашенко лише підкреслює свою зверхність до людей, бо вважає як і ліліпутін себе дуже "мудрим" , а всіх інших дурочками , які наче б то не можуть відрізнити брехню від правди ! Наче б то і не було вимушеної посадки літака, яку примусово заставив зробити винищувач, погрожуючи неозброєному громадянському літаку? Ну всі "ІДІОТИ" , а я такий хитрий і розумний, всіх багном обмазав , а сам як кристал "чистий"...
показати весь коментар
26.05.2021 19:48 Відповісти
И что характерно, аэропорты Нью-Йорка и Сиднея тоже не приняли этот борт... Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 8356
показати весь коментар
26.05.2021 19:57 Відповісти
Питання не в тому де сів літак.Питання де Протасевіч?
показати весь коментар
26.05.2021 20:01 Відповісти
Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 8732Вот такие вот потужные запреты от клоуна Зе, Кабмина и Мининфраструктуры. Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 7531

26 мая и прямо сейчас летит самолет Белавиа над Украиной ... Истанбул - Минск!!!

https://www.flightradar24.com/BRU784/27d5ff3f
показати весь коментар
26.05.2021 20:32 Відповісти
кстати сейчас еще один самолет Белавиа летит над территорией Украины -- Шарм эль шейх - Минск
показати весь коментар
26.05.2021 20:35 Відповісти
Шановний(НЕ) ЛУКА,як-би ти не затримував нікого,можливо тобі і повірили-б,а ще і нагороду якусь назначили,а так з тими затриманнями ти вважаєш всіх ДЕБІЛАМИ? Щось тут не так,я наприклад не бажаю бути ДЕБІЛОМ,а БЯЛАРУСИ,то їхня справа.
показати весь коментар
26.05.2021 20:52 Відповісти
на постсоветском пространстве есть пкм. две страны (Литва и Казахстан), в которых приобретение иного гражданства влечёт утрату соответственно, литовского или казахского гражданств.

именно по этой причине обсуждаемая «гениальная» схема не сработает в том же Казахстане - рассеянскаязыкатые граждане Казахстана, получившие ро
рассеянское гражданство, мгновенно станут бывшими гражданами Казахстана, после чего они из полноправных граждан станут иностранцами на птичьих правах, и с ними можно будет делать всё, что угодно.

Украина отличается от Казахстана только тем, что у неё пока нет процедуры установления факта утраты гражданства Украины.
В законе о гражданстве Украины (ст. 19) это положение есть уже почти 20 лет как.
Как только до украинских властей дойдёт, что проблема решается очень просто - они эту процедуру разработают.
показати весь коментар
27.05.2021 00:19 Відповісти
Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят(приписывают Геббельсу)

Протасевич купил бомбу у ХАМАС по наводке Порошенко.
показати весь коментар
27.05.2021 08:39 Відповісти
Закінчиться тим, що зєля візьме відповідальність за бомбу на себе. Скаже, що подзвонив зі свого швейцарського номера, намалювавши собі маркером на лобі ХАМАС.
показати весь коментар
27.05.2021 08:39 Відповісти
"зєля візьме відповідальність "?

Такое даже Геббельс не придумал бы
показати весь коментар
27.05.2021 08:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=A_gJbflu4do
показати весь коментар
27.05.2021 09:58 Відповісти
Недорабатывает бульбофюрер Лука, надо было ему прокукарекать, что на этом ераплане обнаружили визитки Яроша. Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли - Цензор.НЕТ 9056
показати весь коментар
27.05.2021 12:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 