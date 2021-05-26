Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли
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Олександр Лукашенко заявив, що літак Ryanair після повідомлення про закладену бомбу не захотіли прийняти ні Вільнюс, ні Варшава, ні Львів, ні Київ. Тому його посадили в Мінську.
Про це він заявив на зустрічі з парламентарями, повідомляє газета "СБ. Беларусь сегодня", передає Цензор.НЕТ.
Лукашенко пояснив, чому командир екіпажу вирішив посадити літак у Мінську, коли до Вільнюса залишалося приблизно 70 кілометрів.
"Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку: ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів або Київ. Чому ті, хто зараз страждають і ридають, не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності? Або комусь все-таки дуже треба було, щоб він приземлився саме в Мінську?" - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
"Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей".
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prokommentiroval-intsident-s-samoletom-afiny-vilnjus-i-raskryl-novye-podrobnosti-443021-2021/
У меня есть
Можно?
Ок. А парабеллум оставь себе. Тем более что у тебя его нет и никогда не было.
Ссылки на Бендер-бея тоже оставь при себе
Я думаю они сделали тоже /это демократично /
Belavia борт на flightradar24.com
Да-да-да. Все так и было.
Здається, не лише у салоні літака були агенти КДБ РБ.
Которое очень легко опровергается.
На кого оно рассчитано?
В эту бредятину поверит разве, что 2-5% пенсионеров Беларуси-Рашки, не больше.
26 мая и прямо сейчас летит самолет Белавиа над Украиной ... Истанбул - Минск!!!
https://www.flightradar24.com/BRU784/27d5ff3f
именно по этой причине обсуждаемая «гениальная» схема не сработает в том же Казахстане - рассеянскаязыкатые граждане Казахстана, получившие ро
рассеянское гражданство, мгновенно станут бывшими гражданами Казахстана, после чего они из полноправных граждан станут иностранцами на птичьих правах, и с ними можно будет делать всё, что угодно.
Украина отличается от Казахстана только тем, что у неё пока нет процедуры установления факта утраты гражданства Украины.
В законе о гражданстве Украины (ст. 19) это положение есть уже почти 20 лет как.
Как только до украинских властей дойдёт, что проблема решается очень просто - они эту процедуру разработают.
Протасевич купил бомбу у ХАМАС по наводке Порошенко.
Такое даже Геббельс не придумал бы