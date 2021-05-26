УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8316 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Репресії в Білорусі
16 736 97
Білорусь (5970) Лукашенко (2309) репресії (1609) знущання (61)

Роздягали догола й ображали: за слово "тварина" в соцмережах з літньої вчительки з Мінська в міліції знущалися п'ять днів, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Роздягали догола й ображали: за слово

Через дев'ять місяців після того, як пенсіонерка з Мінська залишила коментар в соціальних мережах під повідомленням про побиття протестувальників, її прийшли затримувати вісім міліціонерів, серед яких два полковники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цей випадок виданню "ГОРДОН" розповів керівник білоруської служби "Радыё Свабода" Олександр Лукашук.

"Нещодавно ми робили детальний репортаж про вчительку з Мінська, яка вже була на пенсії. У її дім приїхало о 7.00 восьмеро співробітників міліції з Могильова. Серед них було двоє полковників. Понад пів року тому ця жінка залишила коментар під повідомленням про те, як міліція била людей. Вона написала всього одне слово: "Тварина". Воно не належить до розряду заборонених або дуже образливих", – повідомив Лукашук.

Він зазначив, що вчительку вивезли в інше місто, де з неї знущалися п'ять днів.

Дивіться також: Тіло померлого в білоруській колонії активіста Ашурка віддали родині з забинтованою головою. Причиною смерті назвали зупинку серця. ВIДЕО

"Жінку затримали, посадили в машину і відвезли за 200 км від будинку в Могилів. Протягом п'яти днів із неї знущалися – змушували догола роздягатися, її ображали. У камері, де тримали жінку, не було ні матраців, ні подушок і постійно горіло світло. Коли по неї поїхав син, у нього конфіскували машину. За п'ять днів жінку повернули до Мінська і сказали, що тепер її судитимуть. І це всього за одне слово", – підкреслив Лукашук.

За його словами, соціальні мережі стали предметом ретельного вивчення білоруських спецслужб.

"Предметом особливої уваги спецслужб стали вже не так новини, відео або аналітика, які публікують, як поведінка аудиторії – лайки, коментарі, розміщення додаткової інформації. Величезний апарат за допомогою, як я розумію, досить сучасних алгоритмів веде докладне вивчення, хто і що пише", – підкреслив Лукашук.

Також читайте: Лукашенко підписав закон про заборону журналістам вести прямі трансляції з несанкціонованих акцій

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента, після яких почалися масові акції протесту незгодних з результатами голосування. За офіційними даними, перемогу в них здобу Олександр Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, за якого проголосувало 80,1% виборців. Друге місце з 10,1% голосів посіла опозиціонерка Світлана Тіхановська. У той же час альтернативні екзитполи показували протилежну картину - впевнену перемогу Тіхановської.

Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, використовуючи світлошумові гранати, гумові кулі і водомети. За час протестів сотні демонстрантів дістали травми і поранення. За даними правозахисного центру "Весна", з серпня по грудень 2020 року в країні затримали понад 25 тис. осіб, сумарно вони отримали до 100 тис. діб арешту. Влада заявляла про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція - про вісьмох.

Опозиція наполягає на проведенні нових виборів в Білорусі. Лукашенко заявив, що спочатку в країні треба змінити конституцію (проект нової конституції, за його словами, представлять в 2021 році), а вже після цього провести нові вибори.

Станом на 26 травня в Білорусі політичними в'язнями визнані 421 осіб, повідомив правозахисний центр "Весна". Більшість з них потрапило під кримінальне переслідування після президентських виборів.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
Якщо Ківа - кандидат наук, то чому б іні?
показати весь коментар
26.05.2021 13:18
+26
Зато фальшивый презик этой страны доктор киевского универа.
показати весь коментар
26.05.2021 13:16
+24
Ну шо сябры? Продолжайте и дальше дарить цветочки ментам на митингах. Это самый действенный способ стать свободными Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8259
показати весь коментар
26.05.2021 13:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сердешно сочувствуем
показати весь коментар
26.05.2021 13:16 Відповісти
Треба було їй коментувати "Путін х**ло".
показати весь коментар
26.05.2021 13:38 Відповісти
Если Зеленский пойдет на 2 срок нас ожидает такое же.
показати весь коментар
26.05.2021 17:42 Відповісти
Зато фальшивый презик этой страны доктор киевского универа.
показати весь коментар
26.05.2021 13:16 Відповісти
Якщо Ківа - кандидат наук, то чому б іні?
показати весь коментар
26.05.2021 13:18 Відповісти
так оставьте в покое мучеников науки Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 2714
показати весь коментар
26.05.2021 13:42 Відповісти
Трололо отстаёт от жизни. Уже собирается учёный совет для снятия с него этого звания.
показати весь коментар
26.05.2021 13:36 Відповісти
Вы пытаетесь перевести стрелки с Бацьки на ВУЗ? . Имейте терпение. Всем (кроме вас) на то докторское звание ложить с прибором. Соберутся старпёры из ректората, дерябнут коньячку и выставят усатика на мороз.
показати весь коментар
26.05.2021 13:45 Відповісти
"мне не плевать на действия"
и поэтому вы устраиваете сидячую забастовку на форуме Цензора. Я правильно понял?
показати весь коментар
26.05.2021 13:58 Відповісти
Давай про Зелю-заочника.
показати весь коментар
26.05.2021 14:25 Відповісти
ну-ну, кисо, зачем так грубо? Ты начинаешь понимать, насколько умыло выглядишь в виде стрелочника?
показати весь коментар
26.05.2021 16:27 Відповісти
Вот тут контактная информация, оказалось, она легко ищется в гугле. Можете позвонить в приёмную ректору и высказать им свои претензии.
Тыц сюда
показати весь коментар
26.05.2021 14:00 Відповісти
Кисо, не злись. Борись со вселенским злом на форуме дальше. Ты мне не мешаешь .
показати весь коментар
26.05.2021 16:29 Відповісти
Я сказав, давай про заочника!
показати весь коментар
26.05.2021 14:27 Відповісти
Хорошо хоть пеной не задули Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 5817
показати весь коментар
26.05.2021 13:17 Відповісти
тварь!
показати весь коментар
26.05.2021 13:26 Відповісти
Веришь историям на кшталт розпятого малчика? ну ок...
показати весь коментар
26.05.2021 13:30 Відповісти
Завідуйтє Еуропейцьі! Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8766
показати весь коментар
26.05.2021 13:17 Відповісти
европейцы не завидуют, они - беспокоятся !
вечно беспокоятся по любому поводу.... Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 7733
показати весь коментар
26.05.2021 13:26 Відповісти
А Лукась казав чьто завідуют.
показати весь коментар
26.05.2021 13:38 Відповісти
Может они пьют обеспокоительные таблетки.
показати весь коментар
26.05.2021 15:12 Відповісти
Я слышал, Тихановская там бунт готовит. Что-то мне подсказывает, что цветочный бизнес в Минске озолотится скоро. Голландские фермеры уже пашут изо всех сил.
показати весь коментар
26.05.2021 13:19 Відповісти
Ja!Ja! Prima! Goed!
показати весь коментар
26.05.2021 13:37 Відповісти
так привезти з Голандії нічим.
Роздягали догола й ображали: за слово "тварина" в соцмережах з літньої вчительки з Мінська в міліції знущалися п'ять днів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4898 "
показати весь коментар
26.05.2021 15:47 Відповісти
Ну шо сябры? Продолжайте и дальше дарить цветочки ментам на митингах. Это самый действенный способ стать свободными Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8259
показати весь коментар
26.05.2021 13:20 Відповісти
А если дарить цвяты ядовитых сортов? Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 7518
показати весь коментар
26.05.2021 13:22 Відповісти
Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 9218
показати весь коментар
26.05.2021 13:25 Відповісти
Можно и розы только с хорошими шипами и в жопу или глаз...
показати весь коментар
26.05.2021 13:32 Відповісти
у індєйцев були яди для намазування на стріли
показати весь коментар
26.05.2021 15:48 Відповісти
Острів свободи )
показати весь коментар
26.05.2021 13:20 Відповісти
им нужно это.. название изменить на

Центрально Африканская республика Беларусь Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 7241

в связи с этим.... глобальным изменением климата
показати весь коментар
26.05.2021 13:29 Відповісти
Теперь на бывшем постсоветском пространстве есть три страны - Запутина Срусь, Маломалорусь и Быларусь.
показати весь коментар
26.05.2021 14:33 Відповісти
Блин я тут про зеленского уже на 10 пожизненных гадостей написал Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 4447 Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 2606 что будет, что будет? Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 7568
показати весь коментар
26.05.2021 13:20 Відповісти
А вот представьте вломится в редакцию Цензора пан Иван Бакланов, изымет сервера и вычислит всех нас по IP Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 2145
показати весь коментар
26.05.2021 13:22 Відповісти
Да ты ничего серьезного не пишешь, скорей на провокатора похож, судя па бешенной активности
показати весь коментар
26.05.2021 13:28 Відповісти
да что там Пол может серьезного написать . так глупости . вот Сергей Максимец да . кратко . серьезно и со смыслом . скажи . интересно пишет ? Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 9981
Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8943
показати весь коментар
26.05.2021 13:40 Відповісти
Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8805
показати весь коментар
26.05.2021 13:49 Відповісти
Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8196 Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8196 Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 8196
показати весь коментар
26.05.2021 14:01 Відповісти
Підлога, что ты переживаешь за "что будет, что будет?"

дробовик в пузо пришедшему милиционэру и РГД-5 на лестничную клетку.

больше Вас не будут беспокоить.... Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 4449
показати весь коментар
26.05.2021 13:33 Відповісти
Ну напевно самотнім не залишишся, компанія однодумців достатньо велика. А потім, якщо всіх "злопихатєлєй" клоун пересаджає, працювати буде нікому. Ну не "95 квартал" буде ж бюджет наповнювати.
показати весь коментар
26.05.2021 13:38 Відповісти
У тебя тоже ладошки вспотели? Роздягали догола й ображали: за слово "тварина" в соцмережах з літньої вчительки з Мінська в міліції знущалися п'ять днів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5450 Роздягали догола й ображали: за слово "тварина" в соцмережах з літньої вчительки з Мінська в міліції знущалися п'ять днів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5450 Роздягали догола й ображали: за слово "тварина" в соцмережах з літньої вчительки з Мінська в міліції знущалися п'ять днів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5450
показати весь коментар
26.05.2021 14:22 Відповісти
Вообще, по сути, эти люди садисты-извращенцы. Точно такие же заправляли и в сталинских гулагах и в нацистских концлагерях. Если вот так, по-простому подойти к вопросу, без эмоций, все эти люди невменяемые ,опасны для общества и должны быть изолированы, как минимум в психлечебницах с усиленным режимом.
показати весь коментар
26.05.2021 13:23 Відповісти
Лучше скажи откуда эти извращенцы взялись? Кто их вырастил такими?
показати весь коментар
26.05.2021 13:31 Відповісти
извращенцы-садисты есть везде и всегда.

вопрос только в том, что им дают власть
показати весь коментар
26.05.2021 13:34 Відповісти
Думаю это врождённое. Попадая в систему, которая даёт вседозволенность, эти качества вылазят наружу. Нормальный человек, который увидит куда он попал, как минимум уволится. Вот и остаются там только такие. Я вот, к примеру, в жизни тоже попадал в разное говно, впрочем, как и все мы, но ведь не стал таким же как они. Значит у меня этого нет на генном уровне.
показати весь коментар
26.05.2021 13:41 Відповісти
Ну вот їх і "ізолювали" по-своєму Роздягали догола й ображали: за слово "тварина" в соцмережах з літньої вчительки з Мінська в міліції знущалися п'ять днів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9521
показати весь коментар
26.05.2021 18:45 Відповісти
Я говорила несколько месяцев назад, когда протестующие беларусы устраивали себе выходные суббота-воскресенье, что на марше нельзя расслабляться на бивуаки. Таракан воспользовался паузой и перехватил инициативу. А теперь он начал жесткий террор и нам остается только сочувствовать братскому народу.
показати весь коментар
26.05.2021 13:24 Відповісти
только для сябров братский народ это кацапы ..
показати весь коментар
26.05.2021 13:29 Відповісти
сябры не кацапы по определению и генетике
показати весь коментар
26.05.2021 13:35 Відповісти
не варто шукати собi "братнi народи"
Один вже був "братнIм", що вийшло з того ви вiдчули на собi
З такими братами краще не знатися.
показати весь коментар
26.05.2021 18:03 Відповісти
твар это ж лицо, по-белорусски вроде. Чего обидились то менты?)
показати весь коментар
26.05.2021 13:27 Відповісти
Пойди и объясни им...
показати весь коментар
26.05.2021 13:34 Відповісти
Каждый народ имеет право на восстание. Не будьте терпилами.
показати весь коментар
26.05.2021 13:27 Відповісти
Каждый народ имеет право на то правительство, которое его имеет.
показати весь коментар
26.05.2021 13:29 Відповісти
Они думали, что вечно будут сидеть в том зоосаде, под названием Беларусь, а тут бац, время истекло, все на выход...
показати весь коментар
26.05.2021 13:30 Відповісти
А у жени случайно фамилия не кошевой, если да тогда это преступление Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 2753
показати весь коментар
26.05.2021 13:40 Відповісти
Ругский?)) Вас видно под любым флагом.
Про супругов:
«По предварительным данным, супруги намеренно опубликовали видео, чтобы спровоцировать подписчиков на гневные комментарии, которые позволили бы им подать на обидчиков в суд».
Про Южную Корею:
В Сеуле ежегодно проводится один из крупнейших гей-парадов в Азии. Загули. Лень искать ссыль. Я не в прайде.))
Про Беларусь:
Сумасшедший колхозник 26 лет насилует демократию в 15-и миллионной стране. Дошел до репрессий и прямых физических расправ. Доходит до международного терроризма.
показати весь коментар
26.05.2021 13:46 Відповісти
Успокойтесь, его уже аннигилировали.)
показати весь коментар
26.05.2021 13:54 Відповісти
Не родился ещё тот ругский, который вызвал бы у меня беспокойство.))
показати весь коментар
26.05.2021 14:02 Відповісти
Очень строго у вас тут, аж страшно.
показати весь коментар
26.05.2021 14:36 Відповісти
Да. Затеваем тут вот это вот всё русафобие... всё затеваем это здесь.
Но бояться не надо. Русафобие это не страшно. Сейчас по сути весь мир его затевает. Обижается на это и Лавров и Песков и др. ругские, но мир продолжает затевать. Надоели ругские уже всем вкрай. Убей в себе ругского, стань человеком, и никто тебя тут не забанит. В принципе главное правило на этом замечательном форуме.

П.С. И на Порошенко плохого не говори. Чуть можно конечно, но так чтоб не сильно!
показати весь коментар
26.05.2021 15:05 Відповісти
У меня другое мнение на этот счёт. Но тут оно не приветствуется. Можно угодить в бан вместе с ругскими. А вот на Зеленского можно ругаться сколько угодно. Самыми разными словами. Демос- Кратос! Народ- власть, если в переводе с русафобского греческого.
показати весь коментар
26.05.2021 15:46 Відповісти
Тот, кто надеется, что у людоедства любого диктаторского режима существует дно, тот глубоко ошибается. Такие режимы сами никогда не останавливаются. Если их вовремя не остановить они непременно доходят до Освенцимов и конвейеров в крематориях. В менее индустриально развитых диктатурах обходятся экскаватором и братскими могилами в оврагах. Голая бабушка в полицейском участке это пока невинные шалости. Сорри за цинизм.
показати весь коментар
26.05.2021 13:36 Відповісти
У нас теж когось роздягали - може їм просто порно не вистачає?
показати весь коментар
26.05.2021 18:48 Відповісти
Твари!
показати весь коментар
26.05.2021 13:40 Відповісти
Зато они не майданутые....
показати весь коментар
26.05.2021 13:40 Відповісти
Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 1347
показати весь коментар
26.05.2021 13:41 Відповісти
Современный национал социализм,фашизм в действии и это Раша и ее фюрер Путинило и его гауляйтер генерал губернатор минский Лука. Естественно это не единичные примеры в современном мире .Взять хотя бы КНДР ( Сев. Корею), и т.д. Но это все в Европе и рядом с нами. и даже на оккупированных землях Украины, Молдовы, Грузии.
показати весь коментар
26.05.2021 13:43 Відповісти
Короче, в Беларуси начался новый челлендж - напиши слово "ТВАРЬ".... Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ - Цензор.НЕТ 502
показати весь коментар
26.05.2021 13:43 Відповісти
Теперь,если кто то скажет,что билецкий не кацапская консерва -плюньте ему в лицо...топит сейчас он того Протасевича по полной -был с Азовом в АТО,говорит..
показати весь коментар
26.05.2021 13:43 Відповісти
П**дец, слов нет - достойный ученик.
показати весь коментар
26.05.2021 13:46 Відповісти
тут уже простой люстрацией не обойдешься...
показати весь коментар
26.05.2021 13:46 Відповісти
Не, не это уже форменное упоенное стойло. Два, целых два!!! или Тwo!!! ......целых полковника( а слово полковник, это равнозначно - пане полковнику мій синьоокий!!!) т.е. руководители полка (численность единицы 1000-1200 чел) раздели пожилую учительницу и что то у нее ...раздетой???!!!...искали.
***** они там у Лукаса наверное аргентинским коксом обкуренные. Теперь понятно кому был этот дипломатический багаж. Не, не ну чуть курнула Захарова, это не обсуждается, это по роже видно.
показати весь коментар
26.05.2021 13:47 Відповісти
Как могут понять избалованные демократией украинцы, могущие перекрыть улицу или жечь покрышки за поднятие на 10 копеек коммунального тарифа, загадочную душу белоруса. Он тоже часто протестует против хунты, но старается это делать дома, вечером, лучше в спальне, под одеялом. Бывает и на улицу выходит такой протестант, но чаще это женщины, и тогда им не надо мешать и советовать что и как делать. Хотите помочь, так дайте им цветов,цветов побольше и они будут их презрительно швырять в лицо ОМОНа.
показати весь коментар
26.05.2021 13:50 Відповісти
Скоро підвищать на електроенергію. І не на 10 копійок. Побачимо, скільки ти вулиць перекриєш. Бо, коли підвищили на газ, щось не видно було, як ти шини палив, загадочная душа...
показати весь коментар
27.05.2021 00:19 Відповісти
Выражаю очень глубокую озабоченность (30 уровня).
показати весь коментар
26.05.2021 13:58 Відповісти
В августе надо было полицаев и всех псов режима массово убивать и калечить. Теперь оправились и будут мстить за свой страх.
показати весь коментар
26.05.2021 13:58 Відповісти
А что лучше - написать слово "тварь" в интернете,
или тихо облить бензином патрульную машину ?

Пусть силовики подумают.
показати весь коментар
26.05.2021 13:59 Відповісти
Каких вам еще не хватает доказательств, что Майдан сделал колосальную пользу стране?!! Но население 73% этого не оценило
показати весь коментар
26.05.2021 14:09 Відповісти
То ли еще будет
показати весь коментар
26.05.2021 14:11 Відповісти
отличный пример для совкодрочеров. в совке - еще бы и расстреляли, как врага народа. забыли да ? колбасу вам по 2.20 в сраку.
показати весь коментар
26.05.2021 14:12 Відповісти
Ти забув додати, що розстріляли б за твоїм доносом...
показати весь коментар
27.05.2021 00:22 Відповісти
Роздягали догола й ображали: за слово "тварина" в соцмережах з літньої вчительки з Мінська в міліції знущалися п'ять днів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 464
хочет сралена переплюнуть
показати весь коментар
26.05.2021 14:17 Відповісти
Одной из глобальных ошибок учительницы заключалась в том, что писать надо было - "ТВАРИ". Теперь она знает не по наслышке, что есть ТВАРЬ, а есть ТВАРИ.
показати весь коментар
26.05.2021 14:28 Відповісти
Теперь учительница выключит интернет и пойдёт по ученикам с устной агитацией:
ты накидай листовок, ты напиши на мосту, под которым проезжает миллион машин в день,
ты наделай коктейлей ...
показати весь коментар
26.05.2021 14:33 Відповісти
Вот так страна. Мужланы баб побивают. Одни трусы там, даже сказать нечего, просто противно.
показати весь коментар
26.05.2021 15:55 Відповісти
тварина
показати весь коментар
26.05.2021 16:58 Відповісти
А я им еще в августе писал. Или выходите и доводите дело до конца или не отсвечивая сидите дома. Потому, что если не закончите начатое вас будут по одному отлавливать и не один год. Не, они повылазили и с цветами к акабам. Там наснимали видосов на 10 лет уголовных дел клепать хватит.
показати весь коментар
26.05.2021 18:36 Відповісти
А ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ С СЕМЬЕЙ ЛУКАШЕНКО И ПУТИНА ЗА ИХ ДЕЙСТВИЯ !)
показати весь коментар
26.05.2021 19:25 Відповісти
 
 