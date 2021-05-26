Роздягали догола й ображали: за слово "тварина" в соцмережах з літньої вчительки з Мінська в міліції знущалися п'ять днів, - ЗМІ

Через дев'ять місяців після того, як пенсіонерка з Мінська залишила коментар в соціальних мережах під повідомленням про побиття протестувальників, її прийшли затримувати вісім міліціонерів, серед яких два полковники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цей випадок виданню "ГОРДОН" розповів керівник білоруської служби "Радыё Свабода" Олександр Лукашук.

"Нещодавно ми робили детальний репортаж про вчительку з Мінська, яка вже була на пенсії. У її дім приїхало о 7.00 восьмеро співробітників міліції з Могильова. Серед них було двоє полковників. Понад пів року тому ця жінка залишила коментар під повідомленням про те, як міліція била людей. Вона написала всього одне слово: "Тварина". Воно не належить до розряду заборонених або дуже образливих", – повідомив Лукашук.



Він зазначив, що вчительку вивезли в інше місто, де з неї знущалися п'ять днів.

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"Жінку затримали, посадили в машину і відвезли за 200 км від будинку в Могилів. Протягом п'яти днів із неї знущалися – змушували догола роздягатися, її ображали. У камері, де тримали жінку, не було ні матраців, ні подушок і постійно горіло світло. Коли по неї поїхав син, у нього конфіскували машину. За п'ять днів жінку повернули до Мінська і сказали, що тепер її судитимуть. І це всього за одне слово", – підкреслив Лукашук.



За його словами, соціальні мережі стали предметом ретельного вивчення білоруських спецслужб.



"Предметом особливої уваги спецслужб стали вже не так новини, відео або аналітика, які публікують, як поведінка аудиторії – лайки, коментарі, розміщення додаткової інформації. Величезний апарат за допомогою, як я розумію, досить сучасних алгоритмів веде докладне вивчення, хто і що пише", – підкреслив Лукашук.





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Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента, після яких почалися масові акції протесту незгодних з результатами голосування. За офіційними даними, перемогу в них здобу Олександр Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, за якого проголосувало 80,1% виборців. Друге місце з 10,1% голосів посіла опозиціонерка Світлана Тіхановська. У той же час альтернативні екзитполи показували протилежну картину - впевнену перемогу Тіхановської.

Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, використовуючи світлошумові гранати, гумові кулі і водомети. За час протестів сотні демонстрантів дістали травми і поранення. За даними правозахисного центру "Весна", з серпня по грудень 2020 року в країні затримали понад 25 тис. осіб, сумарно вони отримали до 100 тис. діб арешту. Влада заявляла про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція - про вісьмох.

Опозиція наполягає на проведенні нових виборів в Білорусі. Лукашенко заявив, що спочатку в країні треба змінити конституцію (проект нової конституції, за його словами, представлять в 2021 році), а вже після цього провести нові вибори.

Станом на 26 травня в Білорусі політичними в'язнями визнані 421 осіб, повідомив правозахисний центр "Весна". Більшість з них потрапило під кримінальне переслідування після президентських виборів.