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Новини Політика України
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Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Коломойський:

Олігарх Ігор Коломойський визнав, що має можливість впливати на ситуацію в країні, проте, запевнив, що не користується цим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Звичайно, можливість впливати є. Було би смішно говорити, що її немає. Чи користуюсь я цим? Ні. Не користуюся, тому що у мене немає жодного взаємозв'язку мого бізнесу з тими, про кого ви запитуєте, хто може впливати на якісь речі, пов'язані з моїм бізнесом. Мій бізнес не залежить на сьогоднішній день від якихось ухвалених законів, чи тих, які можуть ухвалити", – стверджує Коломойський.

Олігарх запевняє, що не спілкується ні з міністрами, ні з Офісом президента, ні з президентом. А от із окремими депутатами каже, що спілкується, однак,​ "шапочно", не впливаючи на них.

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За словами Коломойського, йому все одно, коли його називають словом "олігарх".

"Як би я до цього не ставився, це ні на що повпливати не зможе. Немає значення, ким я себе вважаю. Сьогодні термін "олігарх" я прирівнюю до терміну "ворог народу", бо ті люди теж не вважали себе "ворогами народу", а їх так називали. Ярлик "олігарх" є і він живе своїм життям, бо ніхто до кінця не розуміє, кого під нього можна класифікувати. Сьогодні всі вкладають у слово "олігарх" сенс, що це – погано, тому нічого хорошого цей термін сьогодні його власнику не може принести", – пояснює Коломойський.

Ідея визначити поняття "олігарх" на законодавчому рівні, на його думку, є непоганою, адже ​це, за словами Коломойського, можливо, дозволить більш чітко зрозуміти, до кого саме можна застосовувати цей термін. Водночас оцінювати загалом ініціативу президента Зеленського щодо зменшення впливу олігархів на країну Коломойський поки що не поспішає.

"Коли напишуть закон – подивимося-почитаємо", – зауважує він.

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія про підконтрольних олігархам депутатів: Різко вийшли до туалету в момент голосування

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що законопроєкт про олігархів з'явиться найближчим часом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+62
Коломойский: "Смешно говорить, что у меня нет возможности влиять на кого-то" - Цензор.НЕТ 8276
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26.05.2021 13:58
+55
у меня ж целий клоун на посаді преза, а ще мінстрі, суді, прокурори Коломойский: "Смешно говорить, что у меня нет возможности влиять на кого-то" - Цензор.НЕТ 5381
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26.05.2021 13:57
+47
Беня открыто ссыт в глаза 73%, но те упорно не признают, что они сдали страну олигархам на растерзание
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26.05.2021 14:03
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Мне что-то не смешно.
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26.05.2021 15:08 Відповісти
Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 6243
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26.05.2021 15:22 Відповісти
Какое такое влияние?
Порежет остатки заводов на металлолом и свалит к себе в ...
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26.05.2021 15:26 Відповісти
Коломойский, Зеленский , Шефиры, Мендель.-У дедушки за печкою компания сидит И распевая песенку усами шевелит. Поужинают дружно и ложатся на бочок .Четыре неразлучных таракана и сверчок.
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26.05.2021 15:40 Відповісти
скажи беничка где я еще найду такую страну Дураков, я прокинул 14 млн. вкладчиков Привата, а Животные голосуют за моего ручного, нарко-Слугу......
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26.05.2021 16:36 Відповісти
Бо дуже толерантні до злодіїв та жидів.
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26.05.2021 19:06 Відповісти
Колись, при Богданові на лівобережній Україні не залишилнося було НІ ОДНЛГО ЄВРЕЯ. Потім цю працю як естафету прийняли Адольф Алоізович та Йосип Віссаріонович.Та от тільки здається мені, що усі вони таки трішечки недопрацювали...
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27.05.2021 00:55 Відповісти
дійсно смішно Ігоре, дійсно.... так смішно....і ти і я, і всі.... чудово знають, що є наша бюрократія, вони ж "палець об палець", а за копійку вдавляться...
то ж дійсно смішно, Ігоре...на жаль не мені... бо те що ти робиш...Бог тобі суддя.
Просто подумай, що ти робиш...
карманов нєт... казав колись рабе...
нєту...
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26.05.2021 17:01 Відповісти
Возможность покупать есть а влиять нет Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 5798
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26.05.2021 17:01 Відповісти
Спеціально для Бені! Ти от ідентифікуєш себе так би мовити "олігархом". А ти ж ним став як злодій на довірі. Ти особисто із своїм корешом-подельніком Боголюбовим скористались ситуацією, коли ерефія анексувала Український Крим та м. Севастополь і ошукали близько 840 тисяч Кримських вкладників "Приватбанку" - громадян України, та привласнили собі їхні кошти, які були на депозитних вкладах в "Приватбанку". Точну суму, скільки ви вкрали коштів у вкладників "Приватбанку", коли ви були його власниками, назве слідство. І мені цікаво, що ж таке за злочин : шахрайство та крадіжка в особливо великому розмірі? Тому який ти олігарх? Ти просто злочинець, злодюга, дійсно ворог народу України. Ти злодій, урка і тиж знаєш за тобою, як то кажуть"взахлеб", плачуть нари не тільки в США, а в першу чергу - в Україні. Тому я тобі щиро бажаю закінчити своє нікчемне, злодійське, мразотне життя на нарах на кічі, а краще під ними, опущений та й щоб поруч з тобою там був твій подельнік - Боголюбов та твій вірний раб та виконавець злочинів проти Українського народу - Дубілет. Смерть ворогам України та його народу! Це тепер тебе Зе- президент в знак подяки прикриває та оберігає. Але нічого, скоро прийде той час, коли ти позаздриш мертвим. Чекай, той час не за горами.
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26.05.2021 18:34 Відповісти
А еще евреи спрашивают за что их так не любят.
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26.05.2021 18:45 Відповісти
Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 3623
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26.05.2021 18:52 Відповісти
думаю кошевой это переживет) Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 2484 зажлобился на стоянку ?
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26.05.2021 22:49 Відповісти
в якій країні коли крадеш мільярди у гоїв тобі нічого не світить по КК.....- і воно про цце добре знае....."вліяльщик " хренів.....- а появись біля цього "вліяльщика " отаке ...., то воно обісретьсь зЄ -поносом.... Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 2375
Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 9512
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26.05.2021 19:21 Відповісти
отаке...
Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 8819
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26.05.2021 19:24 Відповісти
Можно писать миллионы постов но терпеть таких.....,а они все решают за НАС. И нам плевать,мы же терпим этих негодяев циничных. Они в глаза говорят МЫ СРАЛИ НА ВАС и что? Они говорят МЫ ВАС КИДАЛИ,КИДАЕМ и будем КИДАТЬ и что? Т.е . мы для этих просто НУЛЬ,пустота,ничто. Но нам же плевать.
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26.05.2021 19:29 Відповісти
Ну что ты, мы для них не нуль, для них просто быдло...
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27.05.2021 01:00 Відповісти
когда украдешь столько, сколько каломойский, тебе тоже будет смешно.
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26.05.2021 19:39 Відповісти
А ведь правду сказал, на бизнес олигархов законы никак не влияют, законы это для ФОПов, олигархи плевать на них хотели, судов и прочих правоохранительных органов в стране всё равно нет.
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26.05.2021 20:03 Відповісти
Полностью с вами согласен,Коломойский чувствует абсолютную безнаказанность,это омерзительное зрелище.
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26.05.2021 22:47 Відповісти
Коли напишуть закон - подивимося-почитаємо і ПОПРАВИМО. Так жидовня та мокальня привладна?
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26.05.2021 23:04 Відповісти
Коломойський: "Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось" - Цензор.НЕТ 9047 так и будет, с мутными коррупциоными схемами закон и поправками для Коломойши и монополиста Ахметки, кацапа Новинского,
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27.05.2021 01:57 Відповісти
Хазяїн слуг 73%-го бидла...
Ну шо, пліснява, ви зробили це разом!
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26.05.2021 23:38 Відповісти
Растрелять пархатого
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27.05.2021 00:13 Відповісти
Зазеркалье... но быдлу нравится.
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27.05.2021 00:36 Відповісти
"Смішно говорити..."

ХАХАХАХ, який смішний єврей, цей КАЛЛомойський!
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27.05.2021 05:09 Відповісти
олигарх калломойский вместе с другим жидом боголюбовым ..поимели.. граждан УКРАИНЫ на 155 000 000 000 ярдов грн и потом ходили в нацбанк брать на приват рефинансирование . чтобы еще поиметь --- обе твари должны сидеть в тюряге и в сша оба жида уже б сидели . но у нас никакой закон вовы-квартального про деолигархизацию никого не посадит --- ТОЛЬКО ЗАКОН ПРО ДЕПОРТАЦИЮ В США может решить проблему --- там все суды АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ---- наглядный пример подельник жюльки тимошенко . пашка лазаренко и фирташ . который в австрии трясется чтобы его в штаты не депортировали . а пока сукисы. пинчуки . медведчуки . калломойские и прочие ..бизнесмены.. будут запихивать в РАДУ своих карманных депутатов --- все будет по прежнему --- будем поляков 50 лет догонять . а они на 150 уйдут вперед
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27.05.2021 05:59 Відповісти
жаль никто афёры с рефинансом не расследует, видимо карманы тяжёлые ...
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27.05.2021 13:45 Відповісти
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