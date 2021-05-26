УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7263 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Затримання Протасевича
866 4
санкції (6853) Євросоюз (7042) Йозвяк (138) Протасевич Роман (296)

Четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути ухвалений у червні, - журналіст Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути ухвалений у червні, - журналіст Йозвяк

Євросоюз планує ухвалити четвертий пакет санкцій проти режиму "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, в червні.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Четвертий пакет санкцій щодо Білорусі має бути ухвалений у червні. Тоді ж мають бути складені списки осіб, відповідальних за вимушену посадку рейсу Ryanair", - написав Йозвяк

Він зазначив, що секторальні санкції, найімовірніше, займуть трохи більше часу, але "мета - зробити це до літніх канікул ЄС у серпні".

Також читайте: Лукашенко вирішив, що Захід тисне на Білорусь через заздрість

Як повідомлялося раніше, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу на саміті в понеділок, 24 травня, ухвалили політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в ЄС і закликали авіакомпанії своїх країн не літати над Білоруссю.

Польоти над Білоруссю зупинили німецька Lufthansa, французька Air France, фінська Finnair, польська Lot, скандинавська SAS, нідерландський KLM, угорський лоукостер Wizzair, латвійська AirBaltic, британські авіакомпанії. Велика Британія наказала своїм авіакомпаніям не літати над Білоруссю.

Четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути ухвалений у червні, - журналіст Йозвяк 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та чего там в июне, подождите уже до сентября Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен быть принят в июне, - журналист Йозвяк - Цензор.НЕТ 803
показати весь коментар
26.05.2021 14:19 Відповісти
3021 года?
показати весь коментар
26.05.2021 14:27 Відповісти
Сами уже признают, что санкции не работают. Это только бессмысленная бумажная волокита. Там уже надо что-то по серьёзнее чем санкции
показати весь коментар
26.05.2021 14:35 Відповісти
Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен быть принят в июне, - журналист Йозвяк - Цензор.НЕТ 2213
А что, три уже ввели?
показати весь коментар
26.05.2021 15:08 Відповісти
 
 