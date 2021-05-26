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Новини За кордоном
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Байден (2326) Білорусь (5971) Лукашенко (2309) Путін (21440)

Лукашенко про бажання Байдена обговорити з Путіним Білорусь: Хоч би йому дали карту, щоб подивився, де вона розташовується

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко про бажання Байдена обговорити з Путіним Білорусь: Хоч би йому дали карту, щоб подивився, де вона розташовується

Майбутня зустріч президентів Росії та США нині бурхливо обговорюється в ЗМІ. Як було заявлено, серед іншого, глави держав хочуть обговорити Україну та Білорусь.

Про це заявив "президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, сьогодні на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії та представниками органів державного управління, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Гаразд, нехай поговорять про Білорусь. Ось ми з Путіним у п'ятницю будемо Америку обговорювати. Я тільки не знаю, про що Байден (Путін-то в темі) говоритиме щодо Білорусі. Я за нього переживаю в тому плані, щоб йому хоч карту дали і він подивився, де ця Білорусь розташовується. Адже вони абсолютно не володіють ситуацією, що сталася", - іронічно зазначив білоруський диктатор.

За його словами, якщо керівники США і Росії так хочуть обговорити Білорусь, то їм краще зробити це в Мінську. При цьому Лукашенко впевнений, що його російський колега із задоволенням приїде до Білорусі.

Також читайте: Байден планує обговорити з Путіним Україну і Білорусь, - Білий дім

"Публічно хочу запросити: якщо вони хочуть обговорити проблеми Білорусі, нехай приїжджають до нас. Я зустріну їх гідно обох, обговоримо всі проблеми. Вислухаю навіть усю гидоту, яку Псакі йому напише для того, щоб він мені сказав. Буде відверта розмова. А сидіти у Швейцарії і навчати Путіна проблемам Білорусі - це смішно", - обурився він.

Він додав, що Володимир Путін і Джо Байден під час телефонної розмови вже встигли обговорити Білорусь і американському лідеру, за словами Олександра Лукашенка, довелося виправдовуватися. "У цьому плані Путін дуже порядно вчинив. Він мені потім телефонував і вибачався, що без дозволу обговорював Білорусь. Я кажу: "Та за це тобі дякую, що ти йому так сказав". Тому нехай поговорять щодо Білорусі, хоч знатиме, де вона розташована", - підсумував диктатор.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Таракан сам свою страну троллит, типа хер знает, где это болото находится.
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26.05.2021 14:32
+20
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 1560
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26.05.2021 14:46
+11
Так касапы тоже не знают ,что такое Беларусь ,они даже называют ее "Белоруссия" и считают своей губернией.
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26.05.2021 14:32
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Таракан сам свою страну троллит, типа хер знает, где это болото находится.
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26.05.2021 14:32 Відповісти
Тараканище, теперь каждый знает, что Беларусь находится в Восточной .... Африке, рядом с Сомали Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 812
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26.05.2021 14:43 Відповісти
как и откуда Беларусь, хтозна... Но бацька уж точно - из Африки
Лукашенко про бажання Байдена обговорити з Путіним Білорусь: Хоч би йому дали карту, щоб подивився, де вона розташовується - Цензор.НЕТ 6363
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26.05.2021 14:55 Відповісти
Лукашенко про бажання Байдена обговорити з Путіним Білорусь: Хоч би йому дали карту, щоб подивився, де вона розташовується - Цензор.НЕТ 7251
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26.05.2021 15:07 Відповісти
та ні, це голова білоруської області хоче вийти на міжнародний рівень таким засобом...
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26.05.2021 16:02 Відповісти
Так касапы тоже не знают ,что такое Беларусь ,они даже называют ее "Белоруссия" и считают своей губернией.
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26.05.2021 14:32 Відповісти
Бульбаеду тоже бы глобус не помешал, ведь Беларусь в Европе находится а не в гондурасе
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26.05.2021 14:33 Відповісти
Вот что-что, а с чувством юмора у Бацки - порядок Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 6320
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26.05.2021 14:34 Відповісти
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 5740
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26.05.2021 14:45 Відповісти
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 1560
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26.05.2021 14:46 Відповісти
когда на заводах ему свистели шото юмор у агрофюрера на говно сошел))
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26.05.2021 15:35 Відповісти
чудак.. он цвет твоих трусов знает, а не только, где страна на карте...
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26.05.2021 14:35 Відповісти
тоже мне тайна . они у Луки последний год одного цвета . коричневого Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 3155
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26.05.2021 14:41 Відповісти
хотел то же самое написать))
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26.05.2021 14:42 Відповісти
Самолет (Белавиа) Минск-Барселона сейчас.... Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 662
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 8494
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26.05.2021 14:35 Відповісти
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 4101
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26.05.2021 14:41 Відповісти
Ветер сильный
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26.05.2021 15:16 Відповісти
Зображення не показує, то ось, якщо що
Лукашенко про бажання Байдена обговорити з Путіним Білорусь: Хоч би йому дали карту, щоб подивився, де вона розташовується - Цензор.НЕТ 5592
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26.05.2021 15:30 Відповісти
...достоин... Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 1638
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 400
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26.05.2021 14:36 Відповісти
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 8252
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26.05.2021 14:46 Відповісти
Ну наххера Байдену какая-то карта, если он контролирует долларовые расчёты ?
Лука действительно тупой.
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26.05.2021 14:37 Відповісти
ГГГГ Беспокоицца Бацька очень. А то вдруг после Байдена Беларуси на картах не окажется ВНЕЗАПНО.
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26.05.2021 14:37 Відповісти
Если ху%ло сдохнет быстрей луки, у Беларуси еще есть шанс остаться на карте. Если наоборот, есть шанс появления на карте белорусского федерального округа.
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26.05.2021 14:45 Відповісти
На росососійскьких картах мабуть вже є лише Білоруська область.
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26.05.2021 14:47 Відповісти
Колхозный петух решил покритиковать главного зоотехника!
Что последний решит, то с петухом и будет - пустят на перо, на холодец или решат, что пусть еще покукарекает.....
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26.05.2021 14:38 Відповісти
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 2726
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26.05.2021 14:47 Відповісти
вот будет байден лететь в москву или пекин, и познакомится с красотами беларуси!
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26.05.2021 14:39 Відповісти
Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 8522
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26.05.2021 14:39 Відповісти
где находится Беларусь ? судя по тому что там обитают пираты видимо где то рядом с Тортугой Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 2866
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26.05.2021 14:39 Відповісти
Какое сильное весеннее обострение у бульбафюрера ! Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 401
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26.05.2021 14:40 Відповісти
Кто ти такое чувирло картофельное, чтоби Президент великих Штатов знал, где ти находишься? А если будет надобно, ему покажут где твоя бульбандия находится. И если будет надо тебя на цепи притащат к Президенту Великой страни.
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26.05.2021 14:40 Відповісти
Вчера, 25 мая, белорусские и российские СМИ распространили информацию о том, что арестованный оппозиционный журналист Роман Протасевич служил в украинском полке "Азов". Лидер "азовского" движения Андрей Билецкий высказал свою позицию по этому вопросу в колонке для "Украинской правды". "Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием, как жур... СТРАННО КАК ТО ВАНГЕРОВЦЕВ, КОТОРЫЕ ВОЕВАЛИ НА ОККУПИРОВАННОЙ ЧАСТИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НЕ АРЕСТОВАЛИ, А РОМАНА ,КОТОРЫЙ вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины АРЕСОВАЛИ....может звонок в КГБ Беларуси был с Украины? Лукашенко о желании Байдена обсудить с Путиным Беларусь: Хоть бы ему дали карту, чтоб посмотрел, где она находится - Цензор.НЕТ 1483
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26.05.2021 14:44 Відповісти
Да не обращайте на этого сельского дурачка внимание. Не отвечайте, не не комментируйте. Белорусы имеют, что заслужили. Духа нет у них быть свободными.
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26.05.2021 14:46 Відповісти
старше ***** извиняющееся перед младо*****м ))))))))))))))))
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26.05.2021 14:47 Відповісти
какой смелый, попал под щупальца кацапского спрута
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26.05.2021 14:47 Відповісти
Главное что бы байден знал твои точные координаты!!1 Батяня!!
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26.05.2021 14:49 Відповісти
хоть бы дали карту, - и после этих слов, это адекватный человек. Если малость и адекватный , то на уровне базарной бабки.
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26.05.2021 14:50 Відповісти
Каждый стремится к уровню своей некомпетентности (закон). Уровень компетентности бульбаша остался -председатель колхоза.
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26.05.2021 17:01 Відповісти
бульбенфюрер путлера
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26.05.2021 14:50 Відповісти
Беларусь , Белоруссия . Как правильно ?
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26.05.2021 14:51 Відповісти
"белоруссия люто ненавидит беларусь"(с)
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26.05.2021 15:23 Відповісти
Белорусский федеральный округ расейской *********... Лукашенко про бажання Байдена обговорити з Путіним Білорусь: Хоч би йому дали карту, щоб подивився, де вона розташовується - Цензор.НЕТ 9906
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26.05.2021 16:00 Відповісти
Доктор наук Луквшенко, доктор наук Кива, проффесор Янукович...
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26.05.2021 14:51 Відповісти
А где эта Беларусь находится ?
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26.05.2021 14:56 Відповісти
пюрер шутіт...
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26.05.2021 15:00 Відповісти
Колхозный юмор,мания величия, неадекватное восприятие мира и его собственной мелкой роли в нем.
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26.05.2021 15:01 Відповісти
Если бы надо было Беларусь стереть с карты, то она была бы нужна.

А для того, чтобы вернуть Беларусь в каменный век, США достаточно своих возможностей.
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26.05.2021 15:01 Відповісти
лукашеску совсем плох. то проклятые американцы пытаются разбомбить великую беларусь, то внезапно оказывается, что они даже не знают где находится на карте мира эта самая беларусь.
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26.05.2021 15:15 Відповісти
Диктатор у відчаю. Бо кілька днів тому його дупа так накуралєсіла, що зараз повинна мовчати, як дохла риба об лід.
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26.05.2021 15:19 Відповісти
"дура,нашла чем хвастаться"(с)
шо твою страну мало кто в мире знает Лукашенко про бажання Байдена обговорити з Путіним Білорусь: Хоч би йому дали карту, щоб подивився, де вона розташовується - Цензор.НЕТ 6570.
у луки шо ни открывание рта-так однозначно зашквар
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26.05.2021 15:22 Відповісти
Бубочка его давно опередил.
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26.05.2021 16:59 Відповісти
Ні , слава Богу , зе ще не перебив стільки людей , як те чувирло . Просто трохи різні вони - той комуняка-кгбіст , а цьому совок передався генетично . Але тупі обидва , згоден .
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26.05.2021 18:02 Відповісти
Це мурло думає , що всі такі тупі , як воно . А те , що і за нього , і за ху..о треба братися - однозначно . Колись і хусейн , і бен ладен думали , що їх не дістануть .
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26.05.2021 15:34 Відповісти
Самальёт ЛУКАавио исчет Барселоеу
Лукашенко про бажання Байдена обговорити з Путіним Білорусь: Хоч би йому дали карту, щоб подивився, де вона розташовується - Цензор.НЕТ 4250
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26.05.2021 15:40 Відповісти
Барселона отказалась его принимать.
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26.05.2021 16:58 Відповісти
Тупин четко бульбанфюрера загоняет в состав срасии. После дурацких выборов с идиотской подтасовкой результатов и последующими волнениями лука так всрався, что стал заложником своих же фобий. Про ХАМАС он сболтнул правду, по их наводке и при участии рашистких грушников направил истребители на принуждение к посадке борта. Новые санкции неизбежны. Остается у луки один выход - присоединение к срасии. У тупина на кону передача своего трона по наследству. Поэтому такое присоединение воодушевит рашоорков к одобрению тупина в качестве царя со всеми вытекающими...
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26.05.2021 16:38 Відповісти
Борзеет усатый.
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26.05.2021 16:42 Відповісти
 
 