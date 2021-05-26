Лукашенко про бажання Байдена обговорити з Путіним Білорусь: Хоч би йому дали карту, щоб подивився, де вона розташовується

Майбутня зустріч президентів Росії та США нині бурхливо обговорюється в ЗМІ. Як було заявлено, серед іншого, глави держав хочуть обговорити Україну та Білорусь.

Про це заявив "президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, сьогодні на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії та представниками органів державного управління, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Гаразд, нехай поговорять про Білорусь. Ось ми з Путіним у п'ятницю будемо Америку обговорювати. Я тільки не знаю, про що Байден (Путін-то в темі) говоритиме щодо Білорусі. Я за нього переживаю в тому плані, щоб йому хоч карту дали і він подивився, де ця Білорусь розташовується. Адже вони абсолютно не володіють ситуацією, що сталася", - іронічно зазначив білоруський диктатор.

За його словами, якщо керівники США і Росії так хочуть обговорити Білорусь, то їм краще зробити це в Мінську. При цьому Лукашенко впевнений, що його російський колега із задоволенням приїде до Білорусі.

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"Публічно хочу запросити: якщо вони хочуть обговорити проблеми Білорусі, нехай приїжджають до нас. Я зустріну їх гідно обох, обговоримо всі проблеми. Вислухаю навіть усю гидоту, яку Псакі йому напише для того, щоб він мені сказав. Буде відверта розмова. А сидіти у Швейцарії і навчати Путіна проблемам Білорусі - це смішно", - обурився він.

Він додав, що Володимир Путін і Джо Байден під час телефонної розмови вже встигли обговорити Білорусь і американському лідеру, за словами Олександра Лукашенка, довелося виправдовуватися. "У цьому плані Путін дуже порядно вчинив. Він мені потім телефонував і вибачався, що без дозволу обговорював Білорусь. Я кажу: "Та за це тобі дякую, що ти йому так сказав". Тому нехай поговорять щодо Білорусі, хоч знатиме, де вона розташована", - підсумував диктатор.