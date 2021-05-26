Україні не варто вводити жорсткі економічні санкції проти Білорусі як країни. Їх потрібно застосувати персонально, - нардеп "Голосу" Костенко
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Олександр Лукашенко не так боїться санкцій, як повалення свого режиму.
Про це в коментарі для Цензор.НЕТ заявив нардеп "Голосу" Роман Костенко.
"Диктаторський режим Лукашенка вже давно радикалізований. Санкції для Лукашенка - теж не щось нове. ... Лукашенко не так боїться санкцій, як повалення свого режиму", - зазначив він.
"Найближчим часом європейські країни введуть санкції стосовно білоруської авіагалузі. Ми можемо їх підтримати, однак, на мою думку, Україні не варто застосовувати більш жорсткі економічні санкції проти Білорусі як країни. Їх потрібно застосувати персонально до осіб, які забезпечують функціонування існуючого там режиму. Відповідну вимогу оголосила і фракція "Голос", - додав Костенко.
Більш детально з позицією інших політиків про ситуацію в Білорусі можна ознайомитись в матеріалі Цензор.НЕТ "Лукашенко перетворює Білорусь на концентраційній табір. Як реагувати Україні? Відповідають українські політики і дипломати" тут.
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