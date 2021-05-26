УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7263 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Затримання Протасевича
1 768 33
Білорусь (5971) Лукашенко (2309) санкції (6853) Костенко Роман (171) Протасевич Роман (296)

Україні не варто вводити жорсткі економічні санкції проти Білорусі як країни. Їх потрібно застосувати персонально, - нардеп "Голосу" Костенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україні не варто вводити жорсткі економічні санкції проти Білорусі як країни. Їх потрібно застосувати персонально, - нардеп

Олександр Лукашенко не так боїться санкцій, як повалення свого режиму.

Про це в коментарі для Цензор.НЕТ заявив нардеп "Голосу" Роман Костенко.

"Диктаторський режим Лукашенка вже давно радикалізований. Санкції для Лукашенка - теж не щось нове. ... Лукашенко не так боїться санкцій, як повалення свого режиму", - зазначив він.

"Найближчим часом європейські країни введуть санкції стосовно білоруської авіагалузі. Ми можемо їх підтримати, однак, на мою думку, Україні не варто застосовувати більш жорсткі економічні санкції проти Білорусі як країни. Їх потрібно застосувати персонально до осіб, які забезпечують функціонування існуючого там режиму. Відповідну вимогу оголосила і фракція "Голос", - додав Костенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку: Ні Львів, ні Київ не захотіли

Більш детально з позицією інших політиків про ситуацію в Білорусі можна ознайомитись в матеріалі Цензор.НЕТ "Лукашенко перетворює Білорусь на концентраційній табір. Як реагувати Україні? Відповідають українські політики і дипломати" тут.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Да надо. Понятно. Ясное дело. Любой олигарх, корупционер, и сепаратист так скажет.Надо продолжать торговать электроэнергией, возобновить воздушное сообщение с Берарусью, понятно. Спасибо за ваше мнение г-н Костенко.
показати весь коментар
26.05.2021 14:47
+4
Да, и с московии поснимать все санкции, причем всем миром. Так правильно ?
показати весь коментар
26.05.2021 14:51
+4
Когда слышите подобную риторику - бейте сразу на звук, чтобы эти выродки и договорить не успели!
показати весь коментар
26.05.2021 14:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да надо. Понятно. Ясное дело. Любой олигарх, корупционер, и сепаратист так скажет.Надо продолжать торговать электроэнергией, возобновить воздушное сообщение с Берарусью, понятно. Спасибо за ваше мнение г-н Костенко.
показати весь коментар
26.05.2021 14:47 Відповісти
Щось отой панунцьо,який Костенко, не того,теє-тоє,як його,не туди заїхав і дуже вже нагадує своєю гучною заявою мось"є макарону унд фрау меркель,які із шкіри лізуть,щоби якмога пом"якшити санкції проти своїх гроссдрузів-паРашечників.Мабуть,сердега Костенко, дурних грибів налопався.
показати весь коментар
26.05.2021 16:31 Відповісти
Да, и с московии поснимать все санкции, причем всем миром. Так правильно ?
показати весь коментар
26.05.2021 14:51 Відповісти
И это голос "киборга"? Украине не следует вводить жесткие экономические санкции против Беларуси как страны. Их следует применить персонально, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 5794
показати весь коментар
26.05.2021 14:53 Відповісти
Когда слышите подобную риторику - бейте сразу на звук, чтобы эти выродки и договорить не успели!
показати весь коментар
26.05.2021 14:56 Відповісти
Ну да , электричество и горючка из Беларуси . Украине не следует вводить жесткие экономические санкции против Беларуси как страны. Україні не варто вводити жорсткі економічні санкції проти Білорусі як країни. Їх потрібно застосувати персонально, - нардеп "Голосу" Костенко - Цензор.НЕТ 3062
показати весь коментар
26.05.2021 14:59 Відповісти
за содрудничество с режимом фашиствующего диктатора нужно отстреливать
это все фсбшно-кгбшная агентура
показати весь коментар
26.05.2021 15:04 Відповісти
требуя санкций от Запада против кацапии и СП-2, а самим не вводить санкции против бульбафюрера, еще та хитрожопасть...
показати весь коментар
26.05.2021 15:07 Відповісти
Бонбу нашли. Крутящуюся.
показати весь коментар
26.05.2021 15:18 Відповісти
Возможно, борт не принимают.
показати весь коментар
26.05.2021 15:19 Відповісти
Щас вот будет через Украину лететь кукурузник.
показати весь коментар
26.05.2021 15:20 Відповісти
Неужели пропустят???
показати весь коментар
26.05.2021 15:23 Відповісти
Как так?
показати весь коментар
26.05.2021 15:26 Відповісти
C 24.00 прекращают воздушное сообщение
показати весь коментар
26.05.2021 15:41 Відповісти
Какие санкции?
Агрессору гоним деньги миллиардами!
показати весь коментар
26.05.2021 15:22 Відповісти
какие санкции? тут одни торговые партнеры убили 15 000 человек, оккупировали Крым, сп*здили кучу ресурсов\мат ценностей, и дальше продолжают войну, а с ними даже границу не закрыли (да и "западные партнеры" тоже не ахти санкции вводили, поименно наверное можно перечислить). а тут ... хотя персонально - наверное можно. там, заморозить банковские счета Лукашенко (и ему сочувствующих украинских депутатов) в Украине, скажем, а лучше - перевести бабло на оборонку, или школы.
показати весь коментар
26.05.2021 15:24 Відповісти
заборонити персонально лукашенку пересуватися в метро Харкова?.
показати весь коментар
26.05.2021 15:29 Відповісти
Пока любой белорус на собственной шкуре не ощутит как жить при диктаторе - толку не будет, хотите диктатора = страдайте или возмите черенок от лопаты и сделайте так как в Ливии.
показати весь коментар
26.05.2021 15:35 Відповісти
А вот что-бы этому костенко дать пистюлей даже не надо ни с кем советоваться , ни персонально не с общественностью!
показати весь коментар
26.05.2021 15:35 Відповісти
Україні не варто вводити жорсткі економічні санкції проти Білорусі як країни. Їх потрібно застосувати персонально, - нардеп "Голосу" Костенко - Цензор.НЕТ 4117"
показати весь коментар
26.05.2021 15:35 Відповісти
А потом будут ныть что Запад ничего не делает. Хитрожопые.
показати весь коментар
26.05.2021 15:41 Відповісти
Персональные санкции - это профанация. Лука и его окружение и так под санкциями, и им от этого ни холодно, ни жарко. Под такими санкциями они могут удобно просидеть не один десяток лет. А вот санкции против отраслей, которые приносят валюту и вообще деньги - это самое то. И именно такие санкции позолят максимально ускорить крах этого колхозника-сталиниста и его режима.
показати весь коментар
26.05.2021 15:50 Відповісти
Говнопивец сцявик спешит на корпоратив ?
показати весь коментар
26.05.2021 16:03 Відповісти
Не вспів, вже заборонили на літо імпорт для Пінчука, "господаря" фракції. Паливо Ігоря Івановича. Так що бульбофюрер тут ні при дєлах. А от класно - один викрав суддю,другий журналіста. Суддю викрали через ганебний акт на території іншої держави, журналіста дістали з неба "терористично". Пасьянс, однако, складається. Так що голосно лупайте цю скалу, щоб у вухах закладало.
показати весь коментар
26.05.2021 16:45 Відповісти
Україні не варто вводити жорсткі економічні санкції проти Білорусі як країни. Їх потрібно застосувати персонально, - нардеп "Голосу" Костенко - Цензор.НЕТ 4437
показати весь коментар
26.05.2021 17:43 Відповісти
Придушишь диктатора, пострадает народ.
показати весь коментар
26.05.2021 18:20 Відповісти
Бабло побеждает всех и всё
показати весь коментар
26.05.2021 18:57 Відповісти
Можете всією фракцією "голос" пальці в дупи засунути персонально.
показати весь коментар
26.05.2021 19:02 Відповісти
 
 