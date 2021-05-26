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Кличко (2816) Метрополітен (758) транспорт (870) ціни (678)

Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада не планує підвищувати вартість проїзду в комунальному громадському транспорті до 20-25 гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Кличко заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Дійсно, профспілки прийшли з пропозицією підвищити тарифи і звучали і 25 і 20 гривень за проїзд. Дійсно, у нас проблема є з проїздом і на сьогодні проїзд у місті Києві найдешевший взагалі по Європі. Ми бачимо, що мери інших міст вже підняли тариф на проїзд - і у Львові, і в Запоріжжі. У нас транспортна галузь дотаційна, майже 3 млрд гривень ми дотуємо", - сказав Кличко.

Кличко наголосив, що без економічного обґрунтування місто не буде піднімати тариф.

"Однозначно ми будемо розбирати це на молекули, презентувати. Одне можу сказати, що ця тема - підняття тарифу назріла, але можу гарантувати, що до 25 чи 20 гривень, до таких цифр піднімати в жодному разі ми не плануємо", - наголосив він.

Водночас Кличко не сказав, на яку суму може здорожчати проїзд.

"Я не відкидаю, що підвищення буде найближчим часом, але однозначно ми зробимо так, щоб це підвищення не вдарило сильно по людях", - сказав він.

Раніше міський голова столиці заявив, що собівартість проїзду в громадському транспорті Києва становить 15 грн.

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Як повідомлялося, "Київпастранс" і КП "Київський метрополітен" просять столичну владу дати гроші або підняти ціну на проїзд. За розрахунками Київського метрополітену, у 2021 році економічно обґрунтований тариф на перевезення пасажирів у метро становить 21,05 грн. Нинішній тариф, який становить 8 грн, не переглядався з 2018 року. У "Київпастрансі" заявили, що економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн - на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн - на проїзд міською електричкою.

У Київській міській державній адміністрації заявили, що рішення про остаточну вартість проїзду в громадському транспорті Києва ухвалюється розпорядженням КМДА після проходження відповідних процедур та розрахунків.

Київська міська рада звернулася до уряду та парламенту щодо компенсації виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян з Державного бюджету України з метою недопущення підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко - Цензор.НЕТ 2594
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26.05.2021 14:49
+19
Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко - Цензор.НЕТ 3410
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26.05.2021 14:51
+15
Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко - Цензор.НЕТ 4768
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26.05.2021 14:51
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Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко - Цензор.НЕТ 2594
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26.05.2021 14:49 Відповісти
тогда будут повышать до 30 грн и всех это будет устраивать
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26.05.2021 14:51 Відповісти
Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко - Цензор.НЕТ 3410
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26.05.2021 14:51 Відповісти
всі пішком тоді будем ходить, всі будуть здарові, і зел-упневим картежам ніхто мішать не буде! заживьом!
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26.05.2021 14:51 Відповісти
Т.е. это Кличко поднял цену на эл.энергию для небытовых потребителей до 5 грн? Что ты снова забыл принять?
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26.05.2021 14:53 Відповісти
Проси прибавки, а не согревайся надеждой!
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26.05.2021 14:56 Відповісти
Ага,прям бачу,як тільки хто доривається до корита і нічого не краде. Те,що в нього нема поняття навести порядок в місті,це правда,але хто б не прийшов,то в першу чергу думає,як забеспечити собі та родині безбідне майбутнє поки біля корита,треба поспішати,завтра іншому треба буде чавкати. Сумно,що народ все стерпе скоріше один одному глотки перегризуть від ненависті. Був Майдан,була віра,таке в повітрі літало один за одного,зараз гризня,ненависть в транспорті,на вулиці. Недоробили ми все до кінця. Залишилось молитись за хлопців на Донбасі і за кожного вбитого просити Царство небесне і дякувати... Зневірилась.
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26.05.2021 14:58 Відповісти
а может и до 30, но постепенно. Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко - Цензор.НЕТ 4749
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26.05.2021 14:49 Відповісти
Если с 1 июля снова поднимут тарифы на эл.энергию, то и 30 будет не предел.
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26.05.2021 14:54 Відповісти
Нагонявся порожнього транспорту в карантин?
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26.05.2021 14:50 Відповісти
А лоховозки ездили забитын. Теперь водители лоховозок золотые рули себе купят
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26.05.2021 15:06 Відповісти
а хоть одна Бь пробовала уменьшить себестоимость проезда?
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26.05.2021 14:50 Відповісти
Проезд в общественном транспорте Киева подорожает, но не до 20-25 гривен. Гарантирую, - Кличко - Цензор.НЕТ 4768
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26.05.2021 14:51 Відповісти
это очень трудно посчитать!))
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26.05.2021 14:51 Відповісти
В Днепре парковка 10 гр в час . Пока терпим .
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26.05.2021 14:53 Відповісти
Ездили семьей отдыхать на моря. "Порадовал" скачок цен на номера и питание у отельеров примерно в 1.5 раза по сравнению с маем прошлого года. И это еще не сезон.
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26.05.2021 14:58 Відповісти
Так ЗЕбанутые отрабатывают бабло для своих спонсоров.
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26.05.2021 15:52 Відповісти
В самом центре Киева тоже 10 в час в первой зоне. Уверен что к моему следующему приезду будет 20-25 😬
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26.05.2021 15:18 Відповісти
"что без экономического обоснования город не будет повышать тариф." - будет. Еще ни разу не предоставляли никакого экономического обоснования, кроме: "давайте в два раза." Вангую: проезд будет 16 грн.
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26.05.2021 14:55 Відповісти
Но если вы заплатите за писят поездок вперёд, то всего лишь 14,50
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26.05.2021 15:07 Відповісти
на сегодняшний день проезд в Киеве самый дешевый вообще по Европе. А в Париже зп такая же около 500 евро? или там повыше в разы
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26.05.2021 15:01 Відповісти
Спокойно, зрадофилы. Ведь в Украине состоялась потужна реформа децентрализации. И бывший лидер БэПэПэ Веталек и голова фракции ПЕС Марына не дадут зелёной плисняве поднять цены на проезд
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26.05.2021 15:03 Відповісти
Ага, в убыток они работают ... Наверное именно поэтому первозчики устраивают между собой бандитские разборки со стрельбой. За убыточные маршруты ...
Может хватит уже сцать в уши?
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26.05.2021 15:11 Відповісти
Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 8127 Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 8127 Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 8127 Хватит стебаться, ведь хуже не будет. Или я не прав? Ауууу избиратели Зеленского, подскажите. Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 6032
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26.05.2021 15:16 Відповісти
73 грн. було б нормально))
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26.05.2021 15:18 Відповісти
Тонкий однако у вас юмор. Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 3315 Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 5809
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26.05.2021 18:48 Відповісти
127$ в месяц проездной в Нью-Йорке метро+ автобус. У нас сейчас 1300 грн, по обещаниям поднимут в 2 раза, т.е. будет 2600, что почти 100$. Немного ниже чем в Нью-Йорке. И з/п наверное немного ниже чем в Нью-Йорке. Я в акуе просто.
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26.05.2021 15:19 Відповісти
70 - это не 20 и не 25. Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 4468
Уважаемые власти Киева, это шутка а не руководство к действию.
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26.05.2021 15:20 Відповісти
Берем по аналогії... 73% голосувало))
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26.05.2021 15:28 Відповісти
всё закономерно готовят баранов к стрижке Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 779 :

"Кабмин планирует поднять стоимость киловатта для бытового потребителя с 1 июля. Таким образом, нынешний тариф - 1,68 грн за киловатт-час будет действовать только до конца июня, сообщает ТСН.
В каждой области тариф будет отличаться, отмечают в Минэнерго.
Например, в Киевской и Днепропетровской областях цена будет колебаться от 2,60 до 2,96 грн. Зато в Ивано-Франковской и Луганской областях - от 3,70 до 4 грн за киловатт.
Такая дифференциация связана с разным тарифом на распределение: в Киеве он самый низкий, а в Луганской области - самый высокий."
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26.05.2021 15:36 Відповісти
Зебанутые, не огорчайтесь. Вы-же сами проголосовали, что-бы у бубочки и КАЛомойского закончилась эпоха бедности. Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 1121 Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 1121 Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 1121
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26.05.2021 15:56 Відповісти
Кличко,заруби себе на носу,что не коректно сравнивать цены на что либо без привязки к зарплатам в прцентном соотношении.
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26.05.2021 15:40 Відповісти
А давай привяжем конкретно к цене эл. энергии? Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 8691
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26.05.2021 17:36 Відповісти
А откуда ему об этом знать - мозги то давно выбиты!
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26.05.2021 21:37 Відповісти
Двоходовочька. Спочатку налякати 25 гривнями, а потім милостиво знизити всього лиш до 15.
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26.05.2021 18:04 Відповісти
"Действительно профсоюзы пришли с предложением повысить тарифы и звучали и 25 и 20 грн за проезд. Действительно, у нас проблема есть с проездом и на сегодняшний день проезд в Киеве самый дешевый вообще по Европе. Источник: https://censor.net/ru/n3267610

ДЕБІЛАМИ ПРИКИНУЛИСЬ, БО ЗАРПЛАТНЯ У ЄС ПОЧИНАЄТЬСЯ З 1200 Євро Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 7600
Дебіли - увесь держтранспорт збитковий, бо він не комерційний, а існує виключно

на податки громадян (місцян) Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 4091 Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 9118
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26.05.2021 18:13 Відповісти
в убыток работали в лохокарантин. Пора отбивать денежки
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26.05.2021 18:43 Відповісти
Пистить меньше надо - Киевпастранс одна из самых коррумпированных контор и бабки, из госдотаций, там пистяться очень даже небуйовые Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко - Цензор.НЕТ 4539
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26.05.2021 21:40 Відповісти
Кличко гарантирует, что таки подорожает так никто и не сомневался
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26.05.2021 23:34 Відповісти
зрада. при папереднике только дешевело.
а вообще, воровать на транспорте будем как и все 30 лет, но вам проезд повысим.
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27.05.2021 06:29 Відповісти
 
 