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Білорусь (5971) кордон (3111) Росія (47244) Потураєв (129) Протасевич Роман (296)

Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, -

Залежність білоруського режиму від російського, яка прогресує, становить велику загрозу для національної безпеки і оборони України.

Про це в коментарі для Цензор.НЕТ заявив "Слуга народу" Микита Потураєв, відповідаючи на питання чи слід очікувати зростання напруги на білорусько-українському кордоні.

"Безумовно, подальша залежність білоруського режиму від російського, яка прогресує, - аж до аншлюсу, - є більшою загрозою для нашої національної безпеки і оборони. Але якщо хтось мріє, що Білорусь можна "відірвати" від Росії, то це такі ж шкідливі фантазії, як і марення про притягнення Путіна до боротьби з Сі Цзіньпіном. Сватання до людожерів тільки роздмухує апетит новоявлених фюрерів або дуче. Тому просто необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону", - заявив "слуга народу".

Більш детально з позицією інших політиків про ситуацію в Білорусі можна ознайомитись в матеріалі Цензор.НЕТ "Лукашенко перетворює Білорусь на концентраційній табір. Як реагувати Україні? Відповідають українські політики і дипломати" тут.

Також читайте: Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Потураев - единственный здравомыслящий ЗЕльоный.
вот так вот ка-то случилось.... Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1020

и он совершенно прав!
ради хайпа да еще с подачи хла, Бульба-фюрер способен и на вооруженные провокации.
не стоит забывать, что Бело-мордор в ОДКБ, т.е. и рашка может подключиться.

очевидно, в Украине нужна тотальная мобилизация к ихним учениям "Запад",
что б дурных мыслей у фюреров не возникало...
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26.05.2021 15:33
+4
Це так, терорист путін викорастає тупого колгоспника по повній
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26.05.2021 15:22
+4
..вони-ідентичні...
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26.05.2021 15:53
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Вот это новость ! Они там все смешные ?
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26.05.2021 15:15 Відповісти
Потураев - единственный здравомыслящий ЗЕльоный.
вот так вот ка-то случилось.... Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1020

и он совершенно прав!
ради хайпа да еще с подачи хла, Бульба-фюрер способен и на вооруженные провокации.
не стоит забывать, что Бело-мордор в ОДКБ, т.е. и рашка может подключиться.

очевидно, в Украине нужна тотальная мобилизация к ихним учениям "Запад",
что б дурных мыслей у фюреров не возникало...
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26.05.2021 15:33 Відповісти
На заході України звичайно більше бандерівців ніж на сході і зовсім не хотілося би на гіляках розвішувати білорусів як наші діди розвішували комуняк і таварісчєй. Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4306 Надіюся у них достатньо здорового глузду.
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26.05.2021 19:37 Відповісти
Сватанье к людоедам только раздувает аппетит новоявленных фюреров
так расскажи своему Вове, - а то он людоедам все в глазик заглядывает
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26.05.2021 15:16 Відповісти
А как же для окончаниЯ войны нужно "простА пєрєстать стрєлять"??? Или Зеленский опять соврал?
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26.05.2021 15:18 Відповісти
бацька нападе? Необходимо быть готовыми к появлению в любой момент нового фронта вдоль украинско-белорусской границы, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4221
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26.05.2021 15:20 Відповісти
..дуже вже ти "скромний"...з2017 року на кордоні з Україною,після "спільних" навчань "ху*ла" та "луки" на кордоні з Україною залишився 30 тис. корпус "зелених чоловічків" в військових містечках СРСР,з повним озброєнням..."лука" підтримає,можеш не сумніватися..
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26.05.2021 15:53 Відповісти
я не сомнпеваюсь
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26.05.2021 16:00 Відповісти
Польша не пустила беларуский самолет, следовавший в Барселону, в свое пространство. А ты думал шутки с тобой будут шутить, башка картофельная?
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26.05.2021 15:20 Відповісти
Необходимо быть готовыми к появлению в любой момент нового фронта вдоль украинско-белорусской границы, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 7192
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26.05.2021 15:24 Відповісти
А Украина пускает. https://www.flightradar24.com/BRU8913/27d562c7
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26.05.2021 15:28 Відповісти
"горизонтальный штопор" - ноу-хау в высшем пилотаже от Белавиа Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4394
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26.05.2021 15:34 Відповісти
Борт Belavia, выработав топливо, отправился назад в Минск.

Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 9201
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26.05.2021 15:37 Відповісти
покатались !

деньги пассажирам, конечно же, не вернут..... Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 7084
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26.05.2021 15:40 Відповісти
"...распаковывай чемодан - все, съездил на курорт..."(с) Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 8716
Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4586
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26.05.2021 15:51 Відповісти
"Детям - мороженое,
Бацьке - цветы... !" Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 7970
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26.05.2021 16:04 Відповісти
Атдахнули !!!!!!!!!!!!!!! Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5560
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26.05.2021 16:05 Відповісти
Це так, терорист путін викорастає тупого колгоспника по повній
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26.05.2021 15:22 Відповісти
..вони-ідентичні...
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26.05.2021 15:53 Відповісти
"слуга народа" шевченко восхваляет кацапско-фашистский мир и ездит к картовельному фюрреру в гости, "слуга народа" потураев, говорит о какой-то военной агрессии со стороны Беларуси-парашки. Вы там в квартале95 уже опредилитись, а то непонятно кому верить. Хотя преЗЕрвативы - это партия сплошной фейк. Им веры нет, вообще
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26.05.2021 15:24 Відповісти
интересно , есть в стране такие, которые это хотя бы в 2014м не понимали ?
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26.05.2021 15:37 Відповісти
Звісно є, діти і старики... І ще вся країна дорослого населення...Ну це ти тіки геній прозорливості... все "понимаеш" А інші просто не могли повірити. Розумієшь? Хоча думаю такі як ти розуміння не використовуєте в житті взагалі... Давай я поясню. От наприклад ти чоловік добрий сем'янин забезпечуєшьі кохаєшь жінку , любиш двох діточок, допомагаєшь батькам .Ну начеб то все добре .І раптом тобі кажуть що бачили як твоя жінка з коханцем кувиркалась... Ти що зразу "вс' понимать будеш" (от козляча мова..аж язик зломати можна) Чи все ж таки зразу не повіриш?????
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26.05.2021 15:56 Відповісти
По моему, кто хоть как то, где то читал историю, и хоть чуть чуть , следил за развитием событий с 90х годов -обязан был понимать. Извините, уважаемый что так задел Ваши оскорбленные чувства. Простите меня пожалуйста. Что задел Вас за живое. Простите. Извините. Я недостоин даже Вашего возмущения. Вы Бог .
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26.05.2021 16:01 Відповісти
Поздравляю всех зебилов с этой очередной пэрэмогой!
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26.05.2021 15:41 Відповісти
Пан Потураєв бути готовим не значить стати в стойку і напрягтись...тому міркуйте краще що таке готовність для країни.... Хоча я вважаю що ХЛО не полізе через Біларусь... Та і Лукашенко не ідіот до такої степені .. Питання в іншому. Якщо ХЛО накже чи підуть Біларуси воювати за ХЛА проти Українців? Зараз я міркую що ні... і ХЛО мацковський це розуміє.
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26.05.2021 15:47 Відповісти
Необходимо быть готовыми к появлению в любой момент нового фронта вдоль украинско-белорусской границы, - "слуга народа" Потураев
...а вот и маленькая войнушка для действующего и будущего диктаторов...*)
Кстати -- беларусы Луке новое погоняло придумали: Лукамор.

Борьба и сопротивление крепчают! *)
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26.05.2021 15:57 Відповісти
Почалося !
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26.05.2021 16:18 Відповісти
Хтось вірить, що вони прозріли?
Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5289
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26.05.2021 16:41 Відповісти
потураев дебил...
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26.05.2021 16:47 Відповісти
 
 