Необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону, - "слуга народу" Потураєв

Залежність білоруського режиму від російського, яка прогресує, становить велику загрозу для національної безпеки і оборони України.

Про це в коментарі для Цензор.НЕТ заявив "Слуга народу" Микита Потураєв, відповідаючи на питання чи слід очікувати зростання напруги на білорусько-українському кордоні.

"Безумовно, подальша залежність білоруського режиму від російського, яка прогресує, - аж до аншлюсу, - є більшою загрозою для нашої національної безпеки і оборони. Але якщо хтось мріє, що Білорусь можна "відірвати" від Росії, то це такі ж шкідливі фантазії, як і марення про притягнення Путіна до боротьби з Сі Цзіньпіном. Сватання до людожерів тільки роздмухує апетит новоявлених фюрерів або дуче. Тому просто необхідно бути готовими до появи в будь-який момент нового фронту вздовж українсько-білоруського кордону", - заявив "слуга народу".

Більш детально з позицією інших політиків про ситуацію в Білорусі можна ознайомитись в матеріалі Цензор.НЕТ "Лукашенко перетворює Білорусь на концентраційній табір. Як реагувати Україні? Відповідають українські політики і дипломати" тут.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.