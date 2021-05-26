Прикордонники посилено охороняють кордон з РФ і Білоруссю, небезпека може прийти в будь-який момент, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Державна прикордонна служба посилено охороняє кордон з Росією і Білоруссю, тому що звідти "небезпека може прийти в будь-який момент".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Він заявив, що прикордонники здійснюють охорону кордону і з РФ, і з Республікою Білорусь в посиленому варіанті.

"Ми розуміємо, що звідти небезпека може прийти в будь-який момент. Кожен іноземець або особа без громадянства, що перетинає державний кордон на в'їзд в Україну з туристичною метою, з добрими намірами, перетне кордон вільно, в зручній формі, інші - не зможуть цього зробити, адже у нас є певні процедури, як контроль другої лінії", - зазначив глава Держприкордонслужби.

За словами Дейнека, щодня в Україну не пропускають близько 100-150 іноземців, переважно громадян РФ.

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Раніше повідомлялося, що Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.