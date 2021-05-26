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Білорусь (5971) Держприкордонслужба (4341) кордон (3111) Росія (47244) Дейнеко Сергій (80)

Прикордонники посилено охороняють кордон з РФ і Білоруссю, небезпека може прийти в будь-який момент, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

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Прикордонники посилено охороняють кордон з РФ і Білоруссю, небезпека може прийти в будь-який момент, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Державна прикордонна служба посилено охороняє кордон з Росією і Білоруссю, тому що звідти "небезпека може прийти в будь-який момент".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Він заявив, що прикордонники здійснюють охорону кордону і з РФ, і з Республікою Білорусь в посиленому варіанті.

"Ми розуміємо, що звідти небезпека може прийти в будь-який момент. Кожен іноземець або особа без громадянства, що перетинає державний кордон на в'їзд в Україну з туристичною метою, з добрими намірами, перетне кордон вільно, в зручній формі, інші - не зможуть цього зробити, адже у нас є певні процедури, як контроль другої лінії", - зазначив глава Держприкордонслужби.

За словами Дейнека, щодня в Україну не пропускають близько 100-150 іноземців, переважно громадян РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готові посилити охорону кордону з Білоруссю після припинення авіасполучення, - речник Держприкордонслужби Демченко

Раніше повідомлялося, що Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Анастасія Потіха
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Спецоперация ***** по воспитанию ставшего строптивым Луки сработала полностью. Теперь имеем реальную угрозу Раши и на северных границах.
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26.05.2021 15:06 Відповісти
..та не була ця тварюка "строптивой".."понти",весь час існування,узгоджені з "ху*лом"...Наразі-з 2017-після "спільних" навчань з РФ,на кордоні з Україною зосереджено -30 тис.угруповоння "зелених чоловічків" РФ,яку залюбки підтримає для вторгнення в Україну і це паскудне створіння-"лука"...
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26.05.2021 15:46 Відповісти
Мы ее имели с апреля 2014-го года.
Потому постоянно работали военные полигоны в Ровенской и Житомирской областях, а не только в Черниговской...
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26.05.2021 17:35 Відповісти
Забор - Яценюк - Забор Прикордонники посилено охороняють кордон з РФ і Білоруссю, небезпека може прийти в будь-який момент, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 2517
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26.05.2021 15:34 Відповісти
...не шуткуй,блазню...Реальна загроза існує від цих "братів"...
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26.05.2021 15:48 Відповісти
Я не шуткую, я наперёд всегда предупреждаю
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26.05.2021 16:33 Відповісти
А тут не про клоунаду. Недавно СБУ взяла группу контрабандистов, которые через ту границу, где непостроенный Яценюком забор, мимо пограничных переходов таскали в РФ комплектующие для их военных заводов. Был бы забор, и охранять намного легче было бы.
Ждет Яценюка камера, с видом на небо и реально построенный бетонный забор, с проволокой поверх.
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26.05.2021 17:38 Відповісти
Так он же истинный моджахеd...
его низзя... притом в ростове прописка...
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26.05.2021 18:27 Відповісти
Ти що, дебіл? "Стіна" будувалась на 90% не при Яценюку, а профінансована й досі на 40%. А Яценюку потрібно дякувати за ініціативу і початок будівництва. І де ви, іксперди такі, беретесь?...
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26.05.2021 19:53 Відповісти
Девочка, не стоит в таком тоне разговаривать со взрослыми дядями, особенно если этот дядя прекрасно знает, как строятся системы заграждений и охраны военных объектов государственной важности. Да там и плохой проект, и завышенная в разы цена, и Сеня, который как клоун пытался кусачками проволоку заборчика перекусить.
Сеню посадить необходимо, за то что зтянул такое строительство и сорвал его.
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26.05.2021 23:26 Відповісти
 
 