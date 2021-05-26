Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, про те, що повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії.

"Це все має бути предметом спроби осмислити і зрозуміти, що сталося. Ми самі бачили заяву глави Білорусі, який сказав, що повідомлення надійшло зі Швейцарії. Якщо це не так, напевно, це хтось спростує, поки ми не бачили таких повідомлень і навіть не чули від європейських держав бажання розібратися в цій темі, вони почали рубати з плеча", - заявив Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

Відповідаючи на запитання, чи вплине заява Лукашенка на майбутню зустріч російського лідера і президента Сполучених Штатів Джо Байдена в Женеві 16 червня, Пєсков зазначив, що білоруський президент жодного разу не звинуватив безпосередньо Швейцарію в імовірному мінуванні літака. Прессекретар президента Росії також прокоментував дії білоруських правоохоронних органів.

"Ми розуміємо, вона (Білорусь. - Ред.) не садила літак з власної ініціативи, а керувалася повідомленнями про загрозу і тут ми не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні", - пояснив Пєсков.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.