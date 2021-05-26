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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, про те, що повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії.

"Це все має бути предметом спроби осмислити і зрозуміти, що сталося. Ми самі бачили заяву глави Білорусі, який сказав, що повідомлення надійшло зі Швейцарії. Якщо це не так, напевно, це хтось спростує, поки ми не бачили таких повідомлень і навіть не чули від європейських держав бажання розібратися в цій темі, вони почали рубати з плеча", - заявив Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

Відповідаючи на запитання, чи вплине заява Лукашенка на майбутню зустріч російського лідера і президента Сполучених Штатів Джо Байдена в Женеві 16 червня, Пєсков зазначив, що білоруський президент жодного разу не звинуватив безпосередньо Швейцарію в імовірному мінуванні літака. Прессекретар президента Росії також прокоментував дії білоруських правоохоронних органів.

"Ми розуміємо, вона (Білорусь. - Ред.) не садила літак з власної ініціативи, а керувалася повідомленнями про загрозу і тут ми не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні", - пояснив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлення про мінування Ryanair надійшло зі Швейцарії, - Лукашенко

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Ёрщик с утреца дерьма сербанул знатно, такую хрень нести.
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26.05.2021 15:11
+6
да конечно!!! Дмитрий, о чем речь?!))))
ваш холуй "Батя" очевидно исключительно из любви к народу и верховенства права "искал бомбу" а нашел оппозиционного блогера!))))
верим!)
п.с. днище усатое) и одно и второе) вояки мамкины, такие святые что уже каких то блогеров боятся)
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26.05.2021 15:22
+6
Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 8128
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26.05.2021 15:30
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...походу, новую красивую ливрею обкатывает Не видим оснований не доверять белорусской стороне, - Кремль о версии Лукашенко о поступлении сообщения о минировании Ryanair из Швейцарии - Цензор.НЕТ 9815
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26.05.2021 15:14 Відповісти
"швейцарские шпили они такие высокие... !"
Письков Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 3314
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26.05.2021 16:08 Відповісти
нихрена, пошел на разворот - видимо топливо выжигает перед посадкой в Минске ....
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26.05.2021 15:17 Відповісти
...похоже, что выжигает топливо...
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26.05.2021 15:16 Відповісти
1000% так и есть!!!!
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26.05.2021 15:17 Відповісти
Мелковат он для такого. Похоже договорицца пытаюцца.
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26.05.2021 15:19 Відповісти
Всё, походу домой заторопился
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26.05.2021 15:28 Відповісти
Палять соляру - з повними баками літак сісти не може. Напевне Польша не дала дозволу на повітряний простір
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26.05.2021 15:19 Відповісти
Или Испания на посадку в Барселоне.....
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26.05.2021 15:21 Відповісти
То колька прікаливається шото хоче написать то ганяє тих бульбашів над Брестом.
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26.05.2021 15:19 Відповісти
Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 957
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26.05.2021 15:26 Відповісти
вмєста кваса утрам рана випіл водкі два стакана...
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26.05.2021 15:28 Відповісти
Вот какой рассеянный
Сын Сары Моисеевны Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 4713
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26.05.2021 17:56 Відповісти
В железный занавес врезался...
Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 5217
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26.05.2021 15:27 Відповісти
...ну вот, был послан нах и движется назначенным курсом Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 2434
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26.05.2021 15:30 Відповісти
Ёрщик с утреца дерьма сербанул знатно, такую хрень нести.
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26.05.2021 15:11 Відповісти
то есть таки ХАМАС?)
Тот самый которому расиюшка поставляет бонбы? Не видим оснований не доверять белорусской стороне, - Кремль о версии Лукашенко о поступлении сообщения о минировании Ryanair из Швейцарии - Цензор.НЕТ 5204
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26.05.2021 15:14 Відповісти
А хто у кацапів запитував їхньої думки?
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26.05.2021 15:16 Відповісти
Да мы и сами верим. Ничего необычного.
Вот только ХАМАС чёта пытаецца соскочить
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26.05.2021 15:17 Відповісти
Уже и друзья из ХАМАС опровергли этот бред. Но ничего, для сколеновстановских ублюдков версия усатого фашиста всё равно правдоподобная.
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26.05.2021 15:20 Відповісти
Брехун брехуна видит издалека !
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26.05.2021 15:20 Відповісти
ну кто бы сомневалься, что паРаша не имеет оснований не доверять лукашеску.
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26.05.2021 15:22 Відповісти
да конечно!!! Дмитрий, о чем речь?!))))
ваш холуй "Батя" очевидно исключительно из любви к народу и верховенства права "искал бомбу" а нашел оппозиционного блогера!))))
верим!)
п.с. днище усатое) и одно и второе) вояки мамкины, такие святые что уже каких то блогеров боятся)
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26.05.2021 15:22 Відповісти
Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 8128
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26.05.2021 15:30 Відповісти
Всё это пустые базары...
Кто-то должен подать на Беларусь в суд!

...где этот кто-то?
Пока нет и врядли появится -- бо Беларусь все суды выиграет.

Даже, если угроза терракта заведомо липовая -- всегда проводятся антитеррористические мероприятия!

А фашизм, авторитаризм, нарушение прав пассажиров, аресты разыскиваемых преступников -- то всё мишура декоративная.
Была угроза терракта над Вильнюсом -- Беларусь эту угрозу взяла на себя и терракта не случилось.

Всё! -- больше никаких вопросов в суде рассматриваться не будет.

...все присяжные и пристяжные заседатели свободны...*)
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26.05.2021 15:33 Відповісти
Коротше повІдомлення прийшло з швейцарського відділення коцерна Хамас
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26.05.2021 16:28 Відповісти
Не видим оснований не доверять белорусской стороне...

Опять не вижу повода, не выпить (с)
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26.05.2021 16:33 Відповісти
Эта какая-то ХАМАСят Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії - Цензор.НЕТ 3533 ина
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26.05.2021 16:59 Відповісти
Pavel Chikov@pchikov

Палестинский Хамас в ответ на действия Израиля из Швейцарии через польские IP-адреса отправил email в Минск о заложенной бомбе в ирландском самолете, летящем из Греции в Литву.
Пока всё логично
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26.05.2021 19:55 Відповісти
 
 