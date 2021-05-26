Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич
Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Російський концерн "Алмаз-Антей" підтвердив запуск ракети з "Бука", якою російські терористи збили Боїнг-777 Малайзійських авіаліній.
Про це в Facebook написав російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні сталася найважливіша подія в справі загибелі рейсу МН17 – виробник "Бука" російський концерн "Алмаз-Антей" підтвердив запуск ракети, яка збила малайзійський "Боїнг" над Донбасом 17 липня 2014 р. з району села Первомайське на південь від м. Сніжне", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
Будь ласка, зачекайте...
ракеты, - не снаряды, не патроны...хотя и там номера партий указаны
Думаю, тепер кацапи будуть доводити, що вона на той момент не була окупованою.
Смотри, - обезьяны сбили Боинг и завта ЗСУ заходит под Торез имеет полный доступ к свидетелям и месту преступления. Кацапам кровь с носа нужно было не пускать туда ЗСУ и следователей. Вот потому они и полезли регулярами чтоб не допустить расследования. По крайней мере одна из причин.
Подтвердили когда? Вот сейчас, в мае 2021-го? Подтвердил что? Что ракета была из Бука или что российские террористы сбили?
То что ракета и то что из Бука, они и в 14-ом говорили, только утверждали что ракета не их, что таких в российских ПВО на вооружении уже нет, что у них только новье, а тот "старый хлам" используется в украинской армии. Сделали эксперимент - подорвали то ли Ил, то ли Ту-шку, похожую на тот Боинг. И дали заключение своих экспертов, что в результате эксперимента стало ясно, что ракета прилетела с украинской стороны.