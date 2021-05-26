Російський виробник "Бука" підтвердив запуск ракети, яка збила "Боїнг" в 2014 році на Донбасі, - авіаексперт Лукашевич

Російський концерн "Алмаз-Антей" підтвердив запуск ракети з "Бука", якою російські терористи збили Боїнг-777 Малайзійських авіаліній.

Про це в Facebook написав російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні сталася найважливіша подія в справі загибелі рейсу МН17 – виробник "Бука" російський концерн "Алмаз-Антей" підтвердив запуск ракети, яка збила малайзійський "Боїнг" над Донбасом 17 липня 2014 р. з району села Первомайське на південь від м. Сніжне", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.